ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

צפו: אוהדי בית"ר י-ם תמכו בילדה שעברה חרם

מחמם את הלב: האוהדים של הקבוצה מהבירה הגיעו לביתה של הילדה מאי, שעברה חרם וימים קשים, הרימו אותה על הכתפיים והבטיחו שמעתה הם החברים שלה לעד

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

עשרות אוהדי בית”ר ירושלים מארגון לה פמיליה הגיעו הערב לביתה של הילדה מאי, שעברה חרם וימים קשים מאוד. 

האוהדים הגיעו כדי לחזק ולשמח את הילדה, הרימו אותה על הכתפיים, הדליקו אבוקות והבטיחו לה שהם עכשיו החברים שלה לכל החיים. 

אוהדי בית"ר למען הילדה

אוהדי בית”ר מוכיחים שוב שהם רגישים לסיטואציות הרגישות שמתפרסמות בתקופה האחרונה על התעללות וחרמות של ילדים והיום ארגון לה פמיליה בוחר בפעם השנייה בתוך שבוע להגיע עד לביתה של הילדה המקסימה בכדי לתמוך בה, להפגין כלפיה אהבה וביטחון ולתת לה תקווה חדשה.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן שיתף את המקרה ופירגן לאוהדי בית”ר: “נערה בת 12 מחולון שעברה חרם. ואז הגיעו האוהדים הנפלאים האלה. איזה לב. ככה עושה המועדון של המדינה. המנורה דולקת לעד, יאללה בית"ר!”.

