ספורט אחר  >> שחייה

אנסטסיה גורבנקו עלתה לגמר אליפות אירופה

סגנית אלופת העולם מ-2024 גם שברה את השיא הישראלי במשחה ל-100 מטר חזה בתחרות לבריכות קצרות. חרותי נעצר בחצי כשהוא רחוק 14 מאיות מ-8 המהירים

אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

אנסטסיה גורבנקו הובילה את הישראלים במשחי הערב (שלישי), כשעלתה לגמר 100 מטר חזה תוך שבירת השיא הישראלי פעמיים. אחרי המוקדמות, בחצי הגמר סיימה עם זמן של 1:04.10 דקות והעפילה לגמר מהמקום החמישי הכללי. 

מירון חרותי שבר היום את השיא הישראלי במשחה ה-50 מטר פרפר, ואז השווה אותו שוב בחצי הגמר עם 22.59 שניות. עם זאת, הוא סיים במקום העשירי הכללי, במרחק 14 מאיות בלבד מהעפלה לגמר.

מירון חרותי (רויטרס)מירון חרותי (רויטרס)

בחצי הגמר בערב שיפר אוקאן גולדין את שיא הנוער ב-200 מטר גב כשרשם 1:51.77 וסיים במקום העשירי. מדובר בהישג נאה בהתחשב בכך שמדובר בתחרות הבוגרים הראשונה של השחיין הצעיר. 

