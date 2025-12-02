כל כך הרבה זמן אני מחפש איחוד במכבי חיפה, והיום מצאתי. בראש ובראשונה היה הקהל של הקבוצה, לצפות בו ולהקשיב לו זה פשוט חגיגה מארץ החגיגות, אין קהלים כאלה בעולם, שלמרות שהקבוצה לא מנצחת 8 משחקים ונראית כל כך גרוע, האוהדים מגיעים לסמי עופר ולא מפסיקים לעודד מהדקה הראשונה עד השנייה האחרונה, עם כל דפיקות הלב שהיו בסמי עופר. אבל סוף טוב, הכל טוב.

ואם עסקינן באיחוד, אז הנה, גיא מלמד. כמה דיברתי, כמה כתבתי וכמה שידרתי, למה גיא מלמד לא מתלבש? כולל היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. בסופו של דבר, הוא קיבל את הבמה היום לא כי כל כך רצו לתת, אלא כי ג’ורג’ה יובאנוביץ’ חזר מפציעה, טריבנטה סטיוארט מורחק, אז מה עושים? נותנים למלמד לשחק. גיא יכול לא לגעת בכדור 90 דקות, אך בגלל זריזות המחשבה שלו, הוא מסוגל להבקיע כל מצב והיום הוא עשה זאת בגדול לאחר שמיכאל אוחנה בישל לו בצורה נפלאה. ב-0:2 עדיין היה לחיפה קשה, אך השער של מלמד היה זה שהביא את הניצחון.

אז אני שואל את המעטפת של הירוקים, כולל ליאור רפאלוב, כולל דייגו פלורס וכולל בכר עד המשחק בשבוע שעבר שבו הלביש את מלמד בתור סטטיסט, איפה הם היו כל העונה? מה, הם לא יודעים שמלמד מלך שערים והוא שחקן הכרעה? למכבי חיפה אין אחד כזה. למרות שסטיוארט הבקיע 8 שערים, אך 5 מהם בנייחים. צריך לתת למלמד את המושכות, להמשיך איתו ולהאמין בו כי במצבים שחיפה תגיע איתו, הוא יוכל להכריע. ברגע שהוא לא משחק, האיכות של חיפה יורדת.

גיא מלמד חוגג בגדול (עמרי שטיין)

אם ניקח בחשבון את אוחנה, שהשאיר את מלמד מול שוער ובישל, גם הוא היה שחקן שאף אחד לא העריך אותו. הביאו אותו כאופציה שלישית/רביעית לעמדת ה-10 והיום הוא קיבל את המושכות והיה טוב מאוד, והוכיח לבכר ולאוהדים שיש לו מקום. במיוחד משום שיש לו אחד על אחד נהדר, הוא כישרוני מאוד עם הכדור ומסוגל ליצור יתרון מספרי שזה מה שחסר לחיפה, ובהרבה מקרים מול הפועל תל אביב הוא עשה את זה בגדול. אני מקווה בשביל חיפה שימשיכו לסמוך עליו כי אין שחקן אחר שיכול לשחק 10 במכבי חיפה.

בגדול, חיפה 28-29 דקות ראשונות הייתה נהדרת בהרבה פרמטרים. הקהל הלהיב אותה, השחקנים לא הפסיקו לרוץ ולהשתולל, לחפות, להיות אגרסיביים, לעשות לחץ ובראשם היה עלי מוחמד, שעשה הכל מהכל. אבל, למצבים הם לא השכילו להגיע, כי הפועל ת”א שמרה מצוין בהגנה וגם לה יש חלק בזה שהמשחק נגמר ב-0:0 בהפסקה. אבל החלק הכי גדול בכך הוא של גאורגי ירמקוב, כי בדקה ה-29 הפועל ת”א החלה לשחק כדורגל על הרצפה לרגל של דניאל דאפה, והיא עשתה קרקס למכבי חיפה. היא הגיעה לשלושה וחצי מצבים של מאה אחוז גול, וירמקוב הציל את מכבי חיפה עם הצלות מטורפות ומגיע לו כל הכבוד.

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

במחצית השנייה בכר לא עשה שום שינוי והמגן הימני המצוין היום יילה בטאי, שעד כה היה פרווה, נתן משחק גדול, יצא למעבר נהדר, נתן מסירה מצוינת ורץ לקבל בחזרה, נכנס לרחבה כמו רוח סערה ונדחף. וללא היסוס, הקוון הרים את הדגל לשופט אוראל גרינפלד, שלא רצה לשרוק לפנדל, אבל לא הייתה לו ברירה. הפנדל ה-11 לירוקים. לקבל 11 פנדלים באפילו לא מחצית מהעונה, אני חושב שזה שיא גינס. דולב חזיזה, שהיה לו משחק בינוני, השכיל לבעוט מ-11 מטר ולתת למכבי חיפה להוביל 0:1, מה שהיה חשוב מאוד לניצחון הגדול.

כשמסתכלים על הפועל ת”א, ראינו היום קבוצה נאיבית, שמתבססת המון על טקטיקה, המון על הוראות של אליניב ברדה, כזו שמנסה להישמר להוראות ולפעמים אותן הוראות פוגעות במשחק השוטף שלה. כשהפועל ת”א שיחקה כדורגל בלי לעשות חשבון, היא נראתה הרבה יותר טוב. זה קרה בדקות האחרונות של כל מחצית. קבוצה לא רעה, אבל יהיה לה קשה להיכנס לפלייאוף העליון, למרות שלדעתי בסוף היא תהיה שם.

אכזבה בהפועל תל אביב (עמרי שטיין)

חיפה השיגה ניצחון גדול סוף כל סוף, בכר יכול לחייך, אבל אני לא מאחל לאף אחד להרגיש מה שהוא הרגיש בתוספת הזמן. אחרי שאתה רגיל לקבל בראש בדקות האלה, אתה כבר מתחיל לרעוד, אבל היום כנראה שאלוהי הכדורגל היו איתו ובזכותו יש ניצחון גדול וחשוב למכבי חיפה, שיכול להיות שייתן ביטחון לכל מערכות הקבוצה – כי בכר אמר שהוא זקוק לניצחון אחד כדי להמשיך הלאה. בוא נראה איך מפה חיפה תמשיך את הדרך שלה.

במשחק הבא חיפה יוצאת למשחק מול עירוני קריית שמונה בנתניה, יריבה נוחה על הנייר. אם היא תשחק בהתלהבות ובתשוקה כמו היום לעיני הקהל שלה, שיגיע גם לנתניה, אין שום סיבה שהיא לא תנצח, אבל לגבי זה נהיה חכמים במשחק הבא.