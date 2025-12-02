יום שלישי, 02.12.2025 שעה 22:48
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה - ילדים ג'
לוח תוצאות

ילדים ג': זינוק בעליה של נציגת שרון 1

עליה כפר סבא היא הקבוצה היחידה מליגת שרון 1, שהצליחה לעלות שלב במשחקי גביע המדינה לילדים ג', זאת לאחר שרשמה 2:4 מרשים על מכבי יפו

|
עליה כפ
עליה כפ"ס ילדים ג' (באדיבות המועדון)

לליגת שרון 1 בשנתון ילדים ג' תהיה נציגות גם בשלב הבא של משחקיה גביע, זאת לאחר שביום ראשון האחרון המשחק בין קבוצות "צו פיוס" של עליה כפר סבא ומכבי יפו הסתיים בניצחון 2:4 לזכות האורחת מהשרון, שפגשה יריבה עיקשת, שרוב שחקניה החלו לשחק במסגרת ליגה בעונה זו.

עליה כפר סבא הצליחה לשמור על רשת נקיה בכל אחד משני השלישים הראשונים, אשר בכל אחד מהם הצליחה גם להבקיע: בדקה ה-23 שער של אריאל ונטורה העלה את כפר סבא ליתרון 0:1. בדקה ה-43 שוער יפו, יצחק אסנקה, הדף בעיטת פנדל שנפסקה לזכות כפר סבא, אך אדהם מסרי עט על הכדור החוזר, בעט לרשת והכפיל את יתרונה של כפר סבא ל-0:2.

השליש האחרון נפתח בצורה מצוינת מצידה של יפו, שבתוך שתי דקות הבקיעה שני שערים - האחד בבעיטת פנדל, ובכך מחקה את יתרון האורחת, שמצידה התעוררה מחדש בעשר הדקות האחרונות, בהן שערים שכבשו וואליד ג'אבר ואריאל ונטורה - שהשלים צמד, העניקו לכפר סבא ניצחון 2:4 והעפלה לשלב הבא.

ליאור מלכה, שמאמן את כפר סבא לצידו של עוזרו, גל גולדברג, סיכם את המשחק: "זה היה משחק גביע מאתגר מול יריבה שהשתפרה העונה. הילדים שלי הראו אופי גדול, מחויבות ומשמעת. העונה אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק, בונים קבוצה מלוכדת עם דרך ברורה ורואים את ההתפתחות של כל שחקן. המטרות שלנו הן להמשיך להשתפר, להישאר צנועים ומרוכזים, ולנסות ללכת כמה שיותר רחוק בגביע תוך שמירה על יציבות בליגה".

שתי הקבוצות חוזרות למעגל משחקי הליגה – במחזור הקרוב מכבי יפו תארח את הפועל קרית אונו, בעוד שעליה כפר סבא תתארח אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי כפר יונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */