ילדים ג': זינוק בעליה של נציגת שרון 1

לליגת שרון 1 בשנתון ילדים ג' תהיה נציגות גם בשלב הבא של משחקיה גביע, זאת לאחר שביום ראשון האחרון המשחק בין קבוצות "צו פיוס" של עליה כפר סבא ומכבי יפו הסתיים בניצחון 2:4 לזכות האורחת מהשרון, שפגשה יריבה עיקשת, שרוב שחקניה החלו לשחק במסגרת ליגה בעונה זו.



עליה כפר סבא הצליחה לשמור על רשת נקיה בכל אחד משני השלישים הראשונים, אשר בכל אחד מהם הצליחה גם להבקיע: בדקה ה-23 שער של אריאל ונטורה העלה את כפר סבא ליתרון 0:1. בדקה ה-43 שוער יפו, יצחק אסנקה, הדף בעיטת פנדל שנפסקה לזכות כפר סבא, אך אדהם מסרי עט על הכדור החוזר, בעט לרשת והכפיל את יתרונה של כפר סבא ל-0:2.



השליש האחרון נפתח בצורה מצוינת מצידה של יפו, שבתוך שתי דקות הבקיעה שני שערים - האחד בבעיטת פנדל, ובכך מחקה את יתרון האורחת, שמצידה התעוררה מחדש בעשר הדקות האחרונות, בהן שערים שכבשו וואליד ג'אבר ואריאל ונטורה - שהשלים צמד, העניקו לכפר סבא ניצחון 2:4 והעפלה לשלב הבא.



ליאור מלכה, שמאמן את כפר סבא לצידו של עוזרו, גל גולדברג, סיכם את המשחק: "זה היה משחק גביע מאתגר מול יריבה שהשתפרה העונה. הילדים שלי הראו אופי גדול, מחויבות ומשמעת. העונה אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק, בונים קבוצה מלוכדת עם דרך ברורה ורואים את ההתפתחות של כל שחקן. המטרות שלנו הן להמשיך להשתפר, להישאר צנועים ומרוכזים, ולנסות ללכת כמה שיותר רחוק בגביע תוך שמירה על יציבות בליגה".



שתי הקבוצות חוזרות למעגל משחקי הליגה – במחזור הקרוב מכבי יפו תארח את הפועל קרית אונו, בעוד שעליה כפר סבא תתארח אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי כפר יונה.