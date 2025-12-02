יום שלישי, 02.12.2025 שעה 20:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
2110-1810הפועל ת"א1
2117-2210בית"ר ירושלים2
2018-3510מכבי נתניה3
197-199מכבי חיפה4
1815-2010הפועל פ"ת5
1712-2110מכבי ת"א6
1713-1910הפועל ב"ש7
1712-1810מכבי פ"ת8
1415-209הפועל רעננה9
1423-1310עירוני ק"ש10
1314-1810הפועל כפ"ס11
1310-1210בני יהודה12
1316-1610מ.ס. אשדוד13
1024-1110מכבי הרצליה14
824-1210הפועל ראשל"צ15
826-1110הפועל חיפה16
724-1610הפועל רמה"ש17
130-910הפועל עכו18

מכת שפעת ברעננה: המשחק מול מכבי חיפה נדחה

מפגש ההשלמה מול הירוקים מהכרמל בליגת העל לנוער הועבר ל-23 בדצמבר עקב התפשטות הנגיף בקרב הקבוצה מהשרון, שתתמודד בשבת הקרובה מול הפועל ת"א

|
חיפה נגד רעננה בעונה שעברה (ראובן שוורץ)
חיפה נגד רעננה בעונה שעברה (ראובן שוורץ)

מאז תקופת הקורונה לא זכורים מקרים של ביטול משחקים כתוצאה ממצב רפואי בקבוצה. היום (שלישי) אמור היה להיערך במגרש "קצף" בחיפה משחק השלמה מהמחזור השביעי בליגת העל, בו הייתה אמורה הפועל רעננה להתארח אצל אלופת המדינה, מכבי חיפה, אך המשחק לא שוחק, זאת בשל בקשת רעננה לדחיית המשחק עקב התפשטות נגיף השפעת בקרב שחקנים רבים ואנשי צוות בקבוצה. בקשתה של רעננה זכתה להסכמה ממכבי חיפה ומההתאחדות לכדורגל, המשחק ייערך ביום שלישי, ה-23 לדצמבר.

המשחק בין מכבי חיפה, שאמור היה להיערך ב-20 לאוקטובר, נדחה בשל בקשתה של חיפה, עקב הסמיכות למשחק הראשון מול אוסטריה וינה במסגרת מסלול האלופות של ליגת האלופות.

מכבי חיפה חזרה מפגרת השזרוע לצמד משחקים בתוך שלושה ימים: ביום רביעי שעבר "אירחה" את נאנט הצרפתית בהונגריה וזכתה בניצחון 0:1, בשבת האחרונה ניצחה 1:2 את משחק החוץ מול הפועל ראשון לציון במסגרת גביע המדינה, כך שביטול המשחקים היום קרוב לוודאי יעזור לקבוצה מבחינת איזון עומסים.

בשבת הקרובה יתחדשו משחקי ליגת העל. בקבוצת מרכז הטבלה של הפועל רעננה ינסו לשוב מחר לאימונים ובתקווה שיוכלו להעמיד סגל למשחק הביתי מול הפועל תל אביב, שמוליכה את הטבלה יחד עם בית"ר ירושלים. מכבי חיפה, שמרוחקת מפסגת הטבלה מרחק של שתי נקודות ומשחק חסר, תקווה לזכות בניצחון עשירי ברציפות בכל המסגרות. 

