מכת שפעת ברעננה: המשחק מול מכבי חיפה נדחה

מאז תקופת הקורונה לא זכורים מקרים של ביטול משחקים כתוצאה ממצב רפואי בקבוצה. היום (שלישי) אמור היה להיערך במגרש "קצף" בחיפה משחק השלמה מהמחזור השביעי בליגת העל, בו הייתה אמורה הפועל רעננה להתארח אצל אלופת המדינה, מכבי חיפה, אך המשחק לא שוחק, זאת בשל בקשת רעננה לדחיית המשחק עקב התפשטות נגיף השפעת בקרב שחקנים רבים ואנשי צוות בקבוצה. בקשתה של רעננה זכתה להסכמה ממכבי חיפה ומההתאחדות לכדורגל, המשחק ייערך ביום שלישי, ה-23 לדצמבר.

המשחק בין מכבי חיפה, שאמור היה להיערך ב-20 לאוקטובר, נדחה בשל בקשתה של חיפה, עקב הסמיכות למשחק הראשון מול אוסטריה וינה במסגרת מסלול האלופות של ליגת האלופות.

מכבי חיפה חזרה מפגרת השזרוע לצמד משחקים בתוך שלושה ימים: ביום רביעי שעבר "אירחה" את נאנט הצרפתית בהונגריה וזכתה בניצחון 0:1, בשבת האחרונה ניצחה 1:2 את משחק החוץ מול הפועל ראשון לציון במסגרת גביע המדינה, כך שביטול המשחקים היום קרוב לוודאי יעזור לקבוצה מבחינת איזון עומסים.

בשבת הקרובה יתחדשו משחקי ליגת העל. בקבוצת מרכז הטבלה של הפועל רעננה ינסו לשוב מחר לאימונים ובתקווה שיוכלו להעמיד סגל למשחק הביתי מול הפועל תל אביב, שמוליכה את הטבלה יחד עם בית"ר ירושלים. מכבי חיפה, שמרוחקת מפסגת הטבלה מרחק של שתי נקודות ומשחק חסר, תקווה לזכות בניצחון עשירי ברציפות בכל המסגרות.