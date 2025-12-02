הרכב נבחרת ההתעמלות האמנותית השתנה

לקראת פתיחת הקריטריון לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, נבחרת ההתעמלות האומנותית משנה את פניה ומתעמלות צעירות חדשות נכנסו לסגל של המאמנת איילת זוסמן. בשבוע הבא הנבחרת החדשה תצא למחנה אימונים בהרכבה החדשה ותפתח רשמית בהכנות לקראת שלוש שנים מאתגרות.

אחרי ההישג המדהים של נבחרת ישראל שזכתה במדליית הכסף באולימפיאדת פאריס 2024, הוקמה נבחרת חדשה לחלוטין שיצאה לתחרויות וזכתה בשנה האחרונה במדליית הכסף בקרב-רב באליפות אירופה וסיימה במקום החמישי בקרב-רב באליפות העולם. אלא שבצוות המקצועי של איילת זוסמן הוחלט לבצע שינוי נוסף בהרכב הנבחרת לקראת 2026, כך שחלק מהמתעמלות הוחלפו.

אחרי הפגרה הארוכה של עונת התחרויות האחרונה, זוסמן בחרה לבצע כמה שינויים בנבחרת. למעשה, רק אגם גב וארינה גבוזדצקי נשארו בסגל הנבחרת באופן רשמי, ואליהן נוספו ארבע מתעמלות צעירות וחדשות מנבחרת הג'וניור. שתי מתעמלות בוגרות אחרות שהיו בסגל בשנה שעברה נותרו כמחליפות בסגל הרחב וגם הן עוד עשויות לחזור להרכב החדש, וזאת אם הצעירות בעלות הפוטנציאל לא יעמדו בציפיות ובדרישות המקצועיות.

הנבחרת של 2025. משנה את פניה (Ulrich Fassbender, באדיבות איגוד ההתעמלות)

בכל אופן, כעת סגל נבחרת ההתעמלות האומנותית החדשה כולל את המתעמלות: אגם גב, ארינה גבוזדצקי, קרן סובול, סופיה (סוניה) פרז'ין, אביגיל שווד וטאיסיה סוקולנקו. בנוסף, מאיה גמליאל וקריסטינה אילון טרנובסקי יהיו מחליפות-פעילות להרכב הזה, כך שגם הן עוד מסוגלות להיכנס בחזרה לתוך הנבחרת, ולכן גם נקבע כי הן יטוסו למחנה האימונים שיתקיים בשבוע הבא. מהנבחרת שהתחרתה בשנה האחרונה, למעשה ורברה סלנקוב והמחליפה ליאן סוכרביץ' עזבו רשמית את הסגל.

בשבוע הבא נבחרת ישראל תצא למחנה אימונים לקראת פתיחת עונת התחרויות החדשה. במחנה האימונים שנקבע לטובת גיבוש הנבחרת החדשה שהרכיבה זוסמן, ישתתפו למעשה שמונה מתעמלות אומנותיות, מתוכן שש ייבחרו בסופו של דבר לנבחרת שתרוץ בשלוש השנים הקרובות עד ללוס אנג'לס 2028. "ההרכב של הנבחרת השתנה, אבל גם המחליפות בפועל עוד מסוגלות להיכנס לנבחרת הזו והכל פתוח", אמרו באיגוד ההתעמלות.

הקריטריון ל-LA מתחיל ב-2026, רוסיה ובלארוס חוזרות

הקמפיין האולימפי הנוכחי צפוי להיות מאתגר במיוחד, לאחר שאיגוד ההתעמלות העולמי החליט להחזיר לסבב התחרויות את נבחרות רוסיה ובלארוס, שחוזרות מהשעיה ארוכה בגלל המלחמה באוקראינה. עדיין לא ברור כיצד המדינות שיארחו את התחרויות הבאות בלוח השנה יקבלו את הנבחרות הללו, אם בכלל יאפשרו להן להיכנס לשטחן, אבל על הנייר אלו שתי נבחרות חזקות בענף.

נבחרת ישראל נכנסת לשנת הקריטריון האולימפי, הרי שבשנת 2026 יחולקו הכרטיסים הראשונים למשחקים האולימפיים. איך זה יקרה? שלוש הנבחרות הראשונות שיסיימו עם המדליות בתחרות הקרב-רב של אליפות העולם 2026, שתתקיים באוגוסט בפרנקפורט, יעפילו לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 רשמית. שנה לאחר מכן, באליפות העולם 2027 יחולקו כרטיסים נוספים, וב-2028 ניתן יהיה להשיג עוד כרטיס אחד ואחרון דרך אליפות אירופה. בנבחרת ישראל ירצו כמובן להשיג את הקריטריון כמה שיותר מהר.