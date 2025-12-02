קאנגווה חוזר להרכב ב"ש מול פ"ת, גם ויטור ב-11

לא הספקנו להסדיר נשימה מהמחזור הקודם שנערך רק בסוף השבוע האחרון וכבר המחזור ה-12 בליגת העל ייצא לדרך, במסגרת משחקי אמצע השבוע, כשמוליכת הטבלה, הפועל באר שבע תתארח הערב (שלישי, 20:00) אצל הפעל פתח תקווה במושבה.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מיגל ויטור, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, שי אליאס, דן ביטון, אמיר גנאח, ואיגור זלאטנוביץ‘.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, מתן גושה, שחר רוזן, תומר אלטמן, בוני אמיין, קליי, ג׳וסלין טאבי, צ׳אפיוקה סונגה ושביט מזל.

רן קוז’וק ושחקניו שרדו מותחן במשחק החוץ האחרון של הקבוצה, שנערך ביום שבת האחרון, עם 3:4 דרמטי בשערה שחקנים מול הפועל חיפה בסמי עופר, בזכות התעלות של איש השעה, או לפחות על פי הנראה כרגע, איש העונה, דן ביטון, שכיכב עם שלושער והעלה את מאזנו ל-12 שערים, בדרך לשמירה על פסגת הליגה.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

מהצד השני, על אף יכולת טובה, המלאבסים סופרים כבר שבעה משחקים ללא ניצחון, כשבשבת הם פספסו הזדמנות לנצח את מכבי חיפה, מולה סיימו ב-0:0. עומר פרץ, יחד עם חניכיו, ירצו לנצל את הביתיות על מנת לשוב למסלול ולעצור את הקטר הדרומי.