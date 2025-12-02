פדרי בהרכב בארסה, אלברס בחוד של אתלטיקו

האם חוליאן אלברס ישחק עם לאמין ימאל וראפיניה בעונה הבאה? ימים יגידו, אבל בינתיים כוכב אתלטיקו מדריד מקבל הזדמנות להרשים את הקבוצה שרוצה אותו כמחליף של רוברט לבנדובסקי. הקולצ’ונרוס יתארחו ב-22:00 בקאמפ נואו לקרב צמרת מסקרן מול מוליכת הליגה הספרדית, ברצלונה, חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, פדרי, אריק גארסיה, דני אולמו, ראפיניה, לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי.

הרכב אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נאוול מולינה, חוסה מריה חימנס, קלמון לנגלה, דויד הנקו, ג’וני קרדוסו, פבלו בריוס, ג’וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אלכס באאנה וחוליאן אלברס.

בארסה מגיעה למשחק עם פדרי וראפיניה, שחזרו לכשירות לאחרונה, אבל ללא רונאלד אראוחו, שביקש וקיבל פסק זמן ללא הגבלה בעקבות משבר מנטלי שהוא עובר אחרי הביקורות הרבות שספג מאז המשחק מול צ’לסי, וגם בלי פרנקי דה יונג החולה, שנעדר משחק שני ברציפות. גם פרמין לופס הפצוע לא ישחק, כמו גם גאבי ומארק אנדרה טר שטגן שחסרים כבר תקופה ארוכה.

למשחק מול החבורה של דייגו סימאונה באים הקטלונים עם 34 נקודות כשאחריהם ריאל מדריד (33), ויאריאל (32) ואתלטיקו מדריד (32). הבלאוגרנה אמנם התאוששו מהתבוסה 3:0 לצ’לסי עם 1:3 על אלאבס, אבל ההגנה נראתה רע מאוד. בסיום אפילו האנזי פליק נראה מהורהר ומאוכזב על הספסל בזמן שיחה עם ראפיניה, בתמונה שעוררה הדים רבים בספרד, כך שבבארסה צריכים ניצחון, בטח מול יריבים כמו הקולצ’ונרוס במה שיכול לשלוח מסר.

מנגד, חבורתו של דייגו סימאונה היא אולי הקבוצה הלוהטת בספרד, בכושר פשוט אדיר עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה 0:2 על ריאל אוביידו. אחד נוסף יאפשר לאתלטיקו להשתוות לבארסה במאזן הנקודות.