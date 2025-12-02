יום שלישי, 02.12.2025 שעה 19:00
כדורגל ישראלי

צפו: ז'רקו לאזטיץ' מעביר את אימון מכבי ת"א

אחרי שנשאר בתפקיד בצל המשבר מול האוהדים, המאמן הסרבי חזר לקריית שלום והדריך שוב את השחקנים שלו לקראת המשחק של הצהובים מול הפועל חיפה מחר

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

הדרמות במכבי תל אביב המשיכו גם היום (שלישי), כאשר ז’רקו לאזטיץ’ נשאר כמאמן הצהובים כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, אחרי שהסרבי שכבר הגיש את התפטרותו בצל התוצאות האחרונות של הקבוצה והמשבר מול האוהדים.

בתוך כך ולפני המשחק של האלופה מחר ב-20:00 נגד הפועל חיפה, מנכ”ל המועדון ג’ק אנגלידיס והמנהל הספורטיבי בן מנספורד, ערכו הצהריים מסיבת עיתונאים ובה דיברו לראשונה ובהרחבה על הסערה של השבועות האחרונים.

לאזטיץ’ הגיע למתחם האימונים של מכבי ת”א כדי להכין את השחקנים לקראת המפגש מול הצפוניים של גל אראל, ולמרות שלא נכח במסיבת העיתונאים עצמה, הוא העביר את האימון בקריית שלום לאחר שמאמן קבוצת הנוער דן רומן החליפו במחזור האחרון נגד מ.ס אשדוד (2:2).

צפו בז'רקו לאזטיץ' מעביר את אימון מכבי ת"א
זז'רקו לאזטיץ' מדריך את שחקני מכבי ת"א (שחר גרוס)
זז'רקו לאזטיץ' בקריית שלום (שחר גרוס)
לאזטיץלאזטיץ' באימון מכבי ת"א (שחר גרוס)
זז'רקו לאזטיץ' ורז שלמה (שחר גרוס)
זז'רקו לאזטיץ', נשאר בתפקיד המאמן (שחר גרוס)
שחקני מכבי ת"א מתאמנים (שחר גרוס)שחקני מכבי ת"א מתאמנים (שחר גרוס)
לאזטיץלאזטיץ' מקפיץ כדור באימון מכבי ת"א (שחר גרוס)
האימון של מכבי ת"א (שחר גרוס)האימון של מכבי ת"א (שחר גרוס)

אחרי שתי שישיות שספגו מבית”ר ירושלים ומליון בליגה האירופית, ואחרי התיקו מול אשדוד, הצהובים רוצים שלוש נקודות נגד היריבה מהכרמל מחר. מבחינת הטבלה, נכון לרגע זה, למכבי ת”א יש 24 נקודות והיא עם מאזן של 7 ניצחונות אל מול 3 תוצאות תיקו והפסד אחד בתום 11 מחזורים.

