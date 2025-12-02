חודדה: אנחנו מול הקבוצה בכושר הטוב בליגה

עירוני טבריה תארח מחר (רביעי) ב-19:45 את בית”ר ירושלים, במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל. הקבוצה של אלירן חודדה מגיעה אחרי הניצחון היפה מול בני ריינה (1:3), שנתן לקבוצה הרבה ביטחון. עם זאת, בטבריה יודעים שבית”ר היא אופרה אחרת לגמרי. “זאת הקבוצה הכי טובה בליגה כרגע”, אמרו במועדון. “נצטרך להיות מפוקסים במאה אחוז. הם מענישים על כל טעות קטנה”.

סטניסלב בילנקי, הסובל משבר ברגל, ימשיך להיעדר. חודדה מתלבט האם להמשיך במערך 5-3-2, עם שבירו ומייקל כחלוצים, או לפתוח במערך 5-4-1 ובמצב כזה יונתן טפר יפתח במקום מייקל.

חודדה אמר לקראת המשחק: “מצפה לנו משחק קשה מאוד מול קבוצה שנמצאת בכושר הטוב ביותר בליגה, עם איכויות גבוהות ומשמעותיות במיוחד בחלק הקדמי. מדובר ביריבה חזקה, מאורגנת ומסוכנת, ואנחנו מודעים לאתגר שמצפה לנו”.

מהצד שלנו נצטרך להגיע מרוכזים מאוד, להיות מדויקים בכל פעולה עם ובלי הכדור, ולהפגין משמעת טקטית, אינטנסיביות ורצון גדול. אם נעמוד בתוכנית המשחק, נשחק באחריות וננצל את הרגעים שלנו נכון, נוכל לצאת מהמשחק הזה עם נקודות”.

וואהיב חביבאללה הוסיף: “זה משחק קשה. אנחנו יודעים מול מי אנחנו משחקים ומתכוננים לזה בהתאם. עבדנו טוב באימונים ואנחנו מגיעים מוכנים. כל אחד מאיתנו יודע מה מצופה ממנו ומה האחריות שלו על המגרש. אנחנו משחקים בבית, מול אצטדיון מלא ומול הקהל שלנו, וזה נותן לנו כוח ודחיפה נוספת. המטרה היא לתת הכול, להילחם על כל כדור, ולעשות משחק טוב מהדקה הראשונה ועד האחרונה”.

ההרכב המשוער: רוג’ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה (רון אונגר), הארון שפסו, אונדרז’ באצ’ו, ממדו סמבה (סמביניה), דניאל גולאני, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל (יונתן טפר) ואיתמר שבירו.