יום שלישי, 02.12.2025 שעה 19:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

חודדה: אנחנו מול הקבוצה בכושר הטוב בליגה

עירוני טבריה מעודדת מהניצחון מול בני ריינה, אך גם המאמן יודע שמחר ב-19:45 מול בית"ר ירושלים זו תהיה אופרה אחרת. חביבאללה: "מגיעים מוכנים"

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תארח מחר (רביעי) ב-19:45 את בית”ר ירושלים, במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל. הקבוצה של אלירן חודדה מגיעה אחרי הניצחון היפה מול בני ריינה (1:3), שנתן לקבוצה הרבה ביטחון. עם זאת, בטבריה יודעים שבית”ר היא אופרה אחרת לגמרי. “זאת הקבוצה הכי טובה בליגה כרגע”, אמרו במועדון. “נצטרך להיות מפוקסים במאה אחוז. הם מענישים על כל טעות קטנה”. 

סטניסלב בילנקי, הסובל משבר ברגל, ימשיך להיעדר. חודדה מתלבט האם להמשיך במערך 5-3-2, עם שבירו ומייקל כחלוצים, או לפתוח במערך 5-4-1 ובמצב כזה יונתן טפר יפתח במקום מייקל. 

חודדה אמר לקראת המשחק: “מצפה לנו משחק קשה מאוד מול קבוצה שנמצאת בכושר הטוב ביותר בליגה, עם איכויות גבוהות ומשמעותיות במיוחד בחלק הקדמי. מדובר ביריבה חזקה, מאורגנת ומסוכנת, ואנחנו מודעים לאתגר שמצפה לנו”.

מהצד שלנו נצטרך להגיע מרוכזים מאוד, להיות מדויקים בכל פעולה עם ובלי הכדור, ולהפגין משמעת טקטית, אינטנסיביות ורצון גדול. אם נעמוד בתוכנית המשחק, נשחק באחריות וננצל את הרגעים שלנו נכון, נוכל לצאת מהמשחק הזה עם נקודות”.

וואהיב חביבאללה הוסיף: “זה משחק קשה. אנחנו יודעים מול מי אנחנו משחקים ומתכוננים לזה בהתאם. עבדנו טוב באימונים ואנחנו מגיעים מוכנים. כל אחד מאיתנו יודע מה מצופה ממנו ומה האחריות שלו על המגרש. אנחנו משחקים בבית, מול אצטדיון מלא ומול הקהל שלנו, וזה נותן לנו כוח ודחיפה נוספת. המטרה היא לתת הכול, להילחם על כל כדור, ולעשות משחק טוב מהדקה הראשונה ועד האחרונה”.

ההרכב המשוער: רוג’ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה (רון אונגר), הארון שפסו, אונדרז’ באצ’ו, ממדו סמבה (סמביניה), דניאל גולאני, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל (יונתן טפר) ואיתמר שבירו.

