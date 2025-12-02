יום שלישי, 02.12.2025 שעה 20:11
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

אתם קבעתם: דן ביטון הוא ה-Winner של המחזור

בתום קרב צמוד במיוחד, שחקן הפועל באר שבע הוכתר לשחקן המצטיין של המחזור ה-11 בליגת העל. קאלו אחריו בהפרש קטן, כשהפער הוכרע על אחוזים בודדים

דן ביטון הוא Winner המחזור (גרפיקה: ניתאי קופפר)
דן ביטון הוא Winner המחזור (גרפיקה: ניתאי קופפר)

המחזור ה-11 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, רגע לפני שהמחזור ה-12 יוצא לדרך הערב (שלישי), אתם הצבעצם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא דן ביטון.

איש המשחק ב-3:4 מול הפועל חיפה היה ללא ספק דן ביטון, כוכב הפועל באר שבע שהרשים עם שלושער, וביכולת הנפלאה הזו אף אחד לא יתפלא אם גם יזכה בתואר שחקן העונה. היציבות שביטון מפגין העונה מרשימה ומעניקה לו מקום של קבע גם בנבחרת ישראל. היהלום של רן קוז’וק הוא הסיבה המרכזית לכך שהאדומים מהנגב בפסגה כרגע.

ביטון ניצח בתום קרב צמוד במיוחד את שחקן בית”ר ירושלים, ג’ונבוסקו קאלו, שכיכב עם צמד מול מכבי נתניה. במקום השלישי נמצא שחקן הפועל תל אביב, לויזוס לואיזו. איתמר שבירו רביעי, ואילו איברהים דיאקיטה ממ.ס אשדוד וגיא בדש מהפועל ירושלים הגיעו לאחר מכן.

