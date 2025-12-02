יום שלישי, 02.12.2025 שעה 19:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

סדריק בהרכב הפועל ירושלים, חלאילי פותח בריינה

מדמון ואשטה ישלימו את הקישור של זיו אריה ב-19:45, גם בדש, חוזז ואידוקו יפתחו. בצד השני, פדידה, גנאים, בנדה וז'ה טורבו יפתחו אצל אדהם האדיה

|
סדריק דון (אורן בן חקון)
סדריק דון (אורן בן חקון)

המחזור ה-12 של ליגת העל ישוחק הערב (שלישי, 19:45) ויביא איתו מגוון משחקים מעניינים, כולל קרב תחתית לוהט באצטדיון טדי בין שתי נועלות הטבלה, כשהפועל ירושלים של זיו אריה תארח את בני ריינה של אדהם האדיה.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, אקווה אשטה, איליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש, מתן חוזז ואנדראו אידוקו.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, מילאדין סטביאנוביץ', אלקסה פייץ’, ג'וניור פיוס, נבו שדו, איהאב גנאים, קוואבינה אווסו, עמנואל בנדה, סער פדידה וז’ה טורבו.

זיו אריה (ראובן שוורץ)זיו אריה (ראובן שוורץ)

הקבוצה מהבירה, שניצבת במקום ה-13 בטבלה, תגיע להתמודדות לאחר שבמחזור הקודם היא סוף סוף השיגה ניצחון בכורה לעונה, כשגברה 1:2 על עירוני קריית שמונה. זיו אריה וחניכיו יקוו להמשיך ולחגוג פעם נוספת עם שלוש נקודות שיקרבו אותם ליריבותיה הנמצאות מעל הקו האדום.

אדהם האדיה (שחר גרוס)אדהם האדיה (שחר גרוס)

מנגד, אדהם האדיה ושחקניו נמצאים במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד ובעקבות ניצחונה של יריבתה הערב במחזור הקודם, הם נותרו היחידים ללא ניצחון ליגה העונה. האורחת מבינה שמעכשיו, כל משחק הוא להיות או לחדול מבחינתה, בטח כאשר מדובר במפגש מול יריבה ישירה למאבק הירידה.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */