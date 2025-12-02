על כל הקופה: כל הנתונים לקראת חיפה - הפועל

המחזור ה-12 של ליגת העל מספק לנו הערב (שלישי) קרב פיקנטי במיוחד, כאשר מכבי חיפה תנסה להשיג ניצחון ראשון בעידן המחודש של ברק בכר כשתארח ב-20:30 את הפועל ת”א של אליניב ברדה, שמקווה להמשיך במומנטום הנפלא. אנו כאן ב-ONE ריכזנו לכם את כל הסטטיסטיקות והנתונים המעניינים שצריך לדעת לקראת המשחק.

בכל הנוגע למאזן הישיר בין הקבוצות, נראה כי לירוקים ישנו יתרון מובהק כאשר בעשרת המשחקים האחרונים במפגשים הישירים מול האדומים בליגה, יצאו עם ידם על העליונה שמונה פעמים, כשרק בפעמיים האחרונות המשחקים הסתיימו בתיקו מאופס. כעת התמונה קצת שונה, וכשניצחון הליגה האחרון מול חיפה היה אי שם ב-2020, בהפועל מקווים להפוך את הקערה על פיה.

נקודת אור נוספת לברק בכר, היא שהפועל ת”א לא כבשה בשלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כאשר בעשרת המפגשים האחרונים ביניהן הובקעו 23 שערים, כשרק ארבעה מהם שייכים לצד האדום.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

שני השחקנים היחידים בשני הסגלים ששיחקו בשתי הקבוצות הם שון גולדברג וגוני נאור. הבלם עשה זאת לפני יותר מעשור, בעוד הקשר היה שותף לעליית הליגה של הפועל בשנה שעברה.

נמשיך עם עוד נתונים קבוצתיים. הפועל תל אביב ספגה את השער הראשון במשחק העונה חמש פעמים, כאשר בשני מקרים היא ניצחה, פעם אחת סיימה בתיקו ופעמיים הפסידה. מאידך גיסא, ברדה יקווה לעלות ראשון על לוח התוצאות, שכן בארבע הפעמים בהן הפועל עלתה ראשונה ליתרון, היא ידעה לשמור זאת וגם לנצח.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

בצד הירוק, שש פעמים עלתה מכבי חיפה על לוח התוצאות ראשונה, אך רק פעמיים ניצחה, כששלוש פעמים סיימה בתיקו ופעם אחת הפסידה. באופן כללי, מתוך 11 משחקים, מכבי חיפה סיימה בתיקו בשבעה מהם, נתון בו היא מתהדרת במקום הראשון בליגה.

שחקני מכבי חיפה (שחר גרוס)

מתוך 19 שערי הליגה שכבשה העונה מכבי חיפה, רק ארבעה מתוכם הגיעו ממשחק פתוח (לא ממצב נייח), נתון בו היא נמצאת במקום האחרון בליגה. בצד החיובי, הירוקים סחטו הכי הרבה פנדלים העונה (10), מתוכם השכילו לכבוש תשעה.

חניכיו של אליניב ברדה מובילים את הליגה מבחינת שערים ישירים מבעיטות חופשיות עם שלוש כאלה, כאשר מבחינת כדרורים מוצלחים הם ממוקמים במקום השלישי עם 103.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

ונעבור לקצת נתונים אישיים. טריבנטה סטיוארט, מלך השערים של מכבי חיפה עם 8 ומי שממוקם כרגע במקום השני בליגה, יחסר לירוקים בעקבות כרטיס האדום שקיבל במשחק האחרון. בפן ההגנתי, יילה בטאיי מוביל את הליגה עם 25 תיקולים, כאשר בשליש ההתקפי סוף פודגוראנו נמצא במקום השני בליגה בחילוצי כדור עם תשעה, כשרק קינגס קאנגווה עשה זאת יותר ממנו עם עשרה.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

ברק בכר ירצה בעיקר להיזהר מסתיו טוריאל, שייצר העונה הכי הרבה מצבים בליגה עם 26, כשהוא אף ממוקם במקום השלישי בליגה במעורבות בשערים עם שבעה שערים ושלושה בישולים. בכל הקשור להגנה, האדומים לא ספגו ולו שער אחד כשפרננד מאיימבו על המגרש מאז המחזור השישי מול הפועל ב”ש. הבלם גם חולק את המקום הראשון בליגה בסחיטת פנדלים עם שניים כאלה, יחד עם עוד ארבעה שחקנים.