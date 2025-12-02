יום שלישי, 02.12.2025 שעה 17:17
ספורט אחר  >> שחייה

מירון חרותי קבע שיא ישראלי ב-50 מטר פרפר

בסווים אוף מכריע במקצה המוקדמות, הישראלי שיפר את שיאו ל-22.59 בבריכות קצרות. גורבנקו עלתה ממוקמות ה-100 מטר חזה, גם גולדין העפיל לחצי הגמר

|
מירון חרותי (סימונה קסטרווילארי. איגוד השחייה)
מירון חרותי (סימונה קסטרווילארי. איגוד השחייה)

שיא ישראלי חדש בפתיחת אליפות אירופה בבריכות קצרות היום (שלישי) בפולין. מירון חרותי קבע את השיא הלאומי בדרך לחצי הגמר ב-50 מטר פרפר. למעשה, שלושה ישראלים העפילו לשלב חצי הגמר, כולל אנסטסיה גורבנקו ב-100 חזה ואוקאן גולדין ב-200 גב.

חרותי פתח את התחרות במוקדמות 50 פרפר עם שיא אישי של 22.84 שניות. אלא שאז התגלה כי לא פחות מארבעה שחיינים היו על גבול הכניסה לחצי הגמר, כולל הישראלי, כך שכולם הלכו לסווים אוף מכריע. חרותי התחרה שם, שיפר את השיא עם 22.59 שניות וקבע שיא ישראלי חדש תוך כדי שעלה לחצי הגמר.

גם אנסטסיה גורבנקו עלתה ממוקדמות ה-100 מטר חזה לחצי הגמר. השחיינית עשתה זאת כאשר סיימה במקום השמיני, אחרי 1:05.24 דקות. בנוסף, אוקאן גולדין עלה לחצי הגמר במשחה ה-200 מטר גב כאשר עצר את השעונים על 1.52.04 דקות וקבע שיא נוער חדש לגילי 18. גם לב שטיינברג קבע שיא אישי חדש במשחה 200 מטר גב עם 1.57.10 דקות. דניס לוקטב סיים את משחה משחה ה-400 מטר חופשי במקום 26, אחרי שנגע בקיר כעבור 3:43.76 דקות.

