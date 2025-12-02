יום שלישי, 02.12.2025 שעה 17:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"נגביר את האכיפה בנוגע לקריאות גזעניות"

מכבי ת"א הזהירה את האוהדים בהודעה רשמית: "אוהדים שייתפסו ייענשו בחומרה. נגלה אפס סובלנות והענישה עשויה לכלול הרחקה מהאצטדיון ושלילת מנויים"

|
אוהדי מכבי ת
אוהדי מכבי ת"א (שחר גרוס)

יום לפני המשחק מול הפועל חיפה מחר (רביעי), במכבי ת"א פרסמו הודעת אזהרה לאוהדים מפני קריאות גזעניות. הצהובים הבהירו לקהל שהם מתכוונים להגביר את האכיפה במגרשים ואוהדים שייתפסו, ייענשו.

“אוהדים יקרים, בעקבות דרישת פיפ"א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות, בכוונת המועדון להגביר את האכיפה במגרשים בנושא זה", נכתב בהודעת מכבי ת"א, “אוהדים/ות שייתפסו קוראים קריאות גזעניות מכל סוג שהוא, לרבות שירים בעלי אופי גזעני (כגון השיר המתייחס לסלים טועמה) ייענשו בחומרה.

“ע"פ התקנות החדשות, קריאות גזעניות במגרשים עלולות להוביל להעמדה לדין משמעתי וענישה חמורה כגון הפסקת משחקים, הפחתת נקודות ואפילו הורדת ליגה".

אוהדי מכבי תל אביב (חגאוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

עוד נכתב: “המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט בהליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול: הרחקה מהאצטדיון, שלילת מנויים, השתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת ועוד.

“בנוסף, הכניסה ליציעים 10-11 ממשחק הבית הקרוב תתאפשר בכפוף להצגת תעודה מזהה בנוסף למנוי/כרטיס הכניסה למשחק".

