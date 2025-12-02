"נגביר את האכיפה בנוגע לקריאות גזעניות"

יום לפני המשחק מול הפועל חיפה מחר (רביעי), במכבי ת"א פרסמו הודעת אזהרה לאוהדים מפני קריאות גזעניות. הצהובים הבהירו לקהל שהם מתכוונים להגביר את האכיפה במגרשים ואוהדים שייתפסו, ייענשו.

“אוהדים יקרים, בעקבות דרישת פיפ"א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות, בכוונת המועדון להגביר את האכיפה במגרשים בנושא זה", נכתב בהודעת מכבי ת"א, “אוהדים/ות שייתפסו קוראים קריאות גזעניות מכל סוג שהוא, לרבות שירים בעלי אופי גזעני (כגון השיר המתייחס לסלים טועמה) ייענשו בחומרה.

“ע"פ התקנות החדשות, קריאות גזעניות במגרשים עלולות להוביל להעמדה לדין משמעתי וענישה חמורה כגון הפסקת משחקים, הפחתת נקודות ואפילו הורדת ליגה".

אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

עוד נכתב: “המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט בהליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול: הרחקה מהאצטדיון, שלילת מנויים, השתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת ועוד.

“בנוסף, הכניסה ליציעים 10-11 ממשחק הבית הקרוב תתאפשר בכפוף להצגת תעודה מזהה בנוסף למנוי/כרטיס הכניסה למשחק".