ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

ארגון "נשארים במפה": רקנאטי ופדרמן - תמכרו

המאבק נגד בעלי מכבי תל אביב נמשך, כולל שלטי ענק שנתלו בנתיבי איילון כאקט מחאה נגד חלק מבעלי הקבוצה: "מבנה הבעלות חייב להשתנות, כולם אשמים"

שלט מחאה נגד פדרמן ורקנאטי (נשארים במפה)
שלט מחאה נגד פדרמן ורקנאטי (נשארים במפה)

השקט מסביב לעודד קטש במכבי תל אביב הגיע לאחר שהמועדון הודיע שהמאמן ימשיך על הקווים של מחזיקת הגביע, אבל זה לא אומר שהאוהדים נרגעו בכל מה שקשור להנהלה ולרצון שלהם לראות אותם מחוץ לצהובים. המאבק של “נשארים במפה” נמשך עם שלט ענק שנתלה היום (שלישי) בנתיבי איילון.

בהודעה של “נשארים במפה” נרשם: “רקנאטי ופדרמן - תמכרו. זהו שלט הענק שתלו לראשונה בנתיבי איילון במטה המאבק ׳נשארים במפה׳ להצלת מכבי ת״א. ניסיון חברי ההנהלה להטיל אשמה אחד על השני מביך. כולם אשמים. מבנה הבעלות חייב להשתנות. מחאת מטה המאבק ׳נשארים במפה׳ ממשיכה והיום לראשונה מאז תחילת המאבק תלו שלטי ענק בנתיבי איילון אל מול מאות אלפי הנהגים שחלפו במקום”.

עוד נרשם: “השלט המרכזי בגודל 5 מטרים על 3 מטרים וקמפיין ‘חוצה אילון’ של מטה המאבק הוא בעלות אלפי שקלים עם המסר - רקנאטי ופדרמן - תמכרו. מדובר בהמשך לפעילות המטה אשר מטיל את האחריות למצב הכאוטי של הקבוצה על כלל ההנהלה ודורש באופן ברור - החלפת ההנהלה כולה ותיקון מבנה הבעלות הכושל”.

שלט מחאה נגד פדרמן ורקנאטי (נשארים במפה)שלט מחאה נגד פדרמן ורקנאטי (נשארים במפה)

במטה ׳נשארים במפה׳ אומרים כי קמפיין הענק באיילון הינו פרומו לקמפיין ענק וייחודי שייחשף בימים הקרובים. מדובר כאמור בפעילות נוספת אשר מצטרפת לקמפיין הרשת וכן לפעילות השטח בו נתלו שלטי מחאה מחוץ לבתיהם של כל ראשי הנהלת מכבי ובהם שי רקאנטי, דני פדרמן ולראשונה גם מול ביתו של יו״ר הקבוצה שמעון מזרחי, לצד פעולות מחאה במשחק מול הפועל חולון. 

מראשי מטה המאבק מסרו: ״הניסיון של חברי ההנהלה להטיל את האשמה אחד על השני הוא מביך ופתטי. החרפה אליה הגיעה הקבוצה הינה באחריות כולם. רקנאטי ופדרמן חייבים למכור ומבנה הבעלות חייב להשתנות. רק כך נוכל להציל את מכבי ולהחזיר אותה לגדולתה״.

