ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

טוויסט: ז'רקו לאזטיץ' נשאר מאמן מכבי תל אביב

פרסום ראשון: אחרי שכבר היה נראה שהמאמן של אלופת המדינה בדרך החוצה, הוא והצוות שלו הגיעו למתחם האימונים והוא ימשיך לעמוד על הקווים של הצהובים

|
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

טוויסט בעלילה: אחרי שמאמן מכבי תל אביב ז’רקו לאזטיץ’ הגיש את ההתפטרות שלו היה נדמה שהוא מתעקש לעזוב את המועדון, ל-ONE נודע לראשונה שהמאמן הגיע למתחם האימונים של אלופת המדינה יממה לפני המשחק נגד הפועל חיפה מחר (רביעי) והוא צפוי להישאר.

בעקבות ההתפתחויות האחרונות, בסופו של דבר ז’רקו לאזטיץ’ ימשיך לעמוד על הקווים של הקבוצה הצהובה, כאשר נזכיר שבמשחק האחרון נגד מ.ס אשדוד, שנגמר ב-2:2, הוא לא אימן ודן רומן, מאמן מחלקת הנוער, היה על הקווים, זאת אחרי שאוהדים הגיעו לבית הסרבי והדליקו פירוטכניקה.

הטריגר שהוביל לשכנוע של הסרבי להישאר ולהגיע למתחם בקריית שלום בסופו של דבר, הגיע מההחלטה של הנהלת המועדון לפעול נגד אותם אוהדים שהורחקו.

‏המציאות היא שמכבי תל אביב כבר נערכה להחלפת לאזטיץ’, שהיה נחוש לעזוב. הם גם חיפשו מאמנים זרים במקום. הצעד הדרמטי עליו החליטה מכבי תל אביב היום, לצאת למאבק נגד האוהדים שהיו בקריית שלום ביום שישי, הראה ללאזטיץ’ שהמועדון מאחוריו בסיפור הזה. זה היה המפתח להישארותו והמפתח לתפנית הדרמטית.

/* LAST / NEXT ROUNDs */