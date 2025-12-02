אוסקר גלוך יפתח בהרכב של אייאקס מול כרונינגן

בתחילת השבוע פוצץ המשחק של אייאקס מול כרונינגן כשאוסקר גלוך לא היה בהרכב. היום (שלישי) ב-15:30 ייערך המשחק החוזר והפעם מספר 10 של המועדון מאמסטרדם כן יהיה ב-11 של המאמן הזמני, פרד גרים, זאת בעקבות מחלה של ראיין בונידה שלא נכלל בסגל.

כאמור, המשחק המקורי פוצץ תוך חמש דקות בשל שימוש מוגזם של הקהל הביתי באמצעי פירוטכניקה. לכן הוחלט לדחות את ההתמודדות והפעם היא תתקיים בצהריים ללא קהל ביציעים, במסגרת המחזור ה-14 של הליגה ההולנדית.

המארחת נמצאת במקום השישי בטבלה, מרחק 17 נקודות מהמוליכה פ.ס.וו איינדהובן, כשגם המקום בליגת האלופות נראה לפחות כרגע מחוץ להישג יד. אבל לפני שהקבוצה תסתכל רחוק היא חייבת קודם כל להשיג נקודות ויותר חשוב מזה לאוהדי אייאקס, להציג כדורגל מרשים יותר ממה שהיא מציגה כרגע.

מן העבר השני, האורחת מגיעה לאחר שחילצה תיקו דרמטי בדקה ה-90 נגד עשרה שחקנים של זוולה. היא נמצאת במקום השביעי בשוויון נקודות עם הקבוצה של אוסקר, ותקווה להיות הראשונה להתאושש מהפורמה השלילית, אחרי שהשיגה שתי נקודות בלבד בארבעת משחקיה האחרונים.