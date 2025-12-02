יום שלישי, 02.12.2025 שעה 14:53
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"שמחים שקבוצות פועלות אקטיבית נגד אוהדים"

רק פקד מיכאל כשר ל"שיחת היום": "לא נאפשר כניסה של אף אוהד ללא כרטיס, אנחנו תומכים בכל החלטה של קבוצה. קוראים לקבוצות אחרות לפעול כמו מכבי"

|
שוטרים מחוץ לבלומפילד (רדאד ג'בארה)
שוטרים מחוץ לבלומפילד (רדאד ג'בארה)

על רקע מכתבי ההרחקה שמכבי תל אביב שלחה לכ-70 אוהדים שהגיעו לקריית שלום ותקפו את אוטובוס הקבוצה, מחר (רביעי) הצהובים ישובו לבלומפילד, שם יארחו את הפועל חיפה. על ההיערכות למפגש על רקע הודעת ארגון האוהדים, הפנאטיקס, על כך שלא יבואו לאצטדיון, דיבר רב פקד מיכאל כשר, ראש לשכת שיטור ומבצעים במרחב איילון במחוז ת”א, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

לקראת המשחק של מכבי מחר, הקבוצה הודיעה על הרחקה של 70 אוהדים. הארגון הודיעו שהם לא יגיעו. איך אתם נערכים?
”אנחנו לא מודדים את ההיערכות שלנו בעקבות זאת. זו התנהלות של הקבוצה מול האוהדים וכמובן בתמיכה של המשטרה, אנחנו תומכים בכל החלטה של קבוצה. אנחנו מכירים את האירועים שהיו ואנחנו כמובן שמחים שיש קבוצות שלוקחות את נושא האכיפה של האלימות לידיים ביחד עם המשטרה ועושות פעולות אקטיביות נגד אוהדים. כמובן שאני מאמין שהפעולות שהם עשו זה ביטול מנויים וכו’, ואנחנו תומכים בזה”.

איך תמנעו מהם להיכנס למשחקים? 
”לא נאפשר כניסה של אף אוהד ללא כרטיס למגרש. נפעל ונבדוק בצורה הכי נוקבת שיש”.

גם אם ינסו לפוצץ משחק?
”כל משחק מבחינתנו הוא משחק בפני עצמו. אנחנו עושים עבודת מטה על פי נוהל ובודקים את כל התרחישים האפשריים על בסיס מודיעין והיערכות. אם נצטרך לעשות משהו, כמובן שנעשה את זה באופן ישיר. אנחנו יודעים שכשמגיעים מעל 20 אלף איש זה בדרך כלל קהל נורמטיבי שבא לראות כדורגל. אנחנו קוראים לקבוצות אחרות לפעול גם כמו מכבי ואולי נהפוך את הספורט למהנה יותר ומשפחתי יותר”.

