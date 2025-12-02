יום שלישי, 02.12.2025 שעה 17:34
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

ברצלונה גילתה מחדש את אולמו, אכזבות בריאל

קשר ברצלונה הפציץ 20 נקודות בפנטזי וקנה מחדש את מקומו אצל פליק, לאמין ימאל גם להט. גולר, קאררס ורודריגו עם נקודה בלבד לכל אחד וכמה לאמבפה?

אולמו וגולר (IMAGO)
אולמו וגולר (IMAGO)

צמרת הליגה הספרדית נפתחה לחלוטין בסיומו של המחזור ה-14, כשריאל מדריד סיימה בתיקו שלישי ברציפות בחוץ ואיבדה את הפסגה לברצלונה, שמוליכה כעת בנקודה. אם לא די בכך, ויאריאל ואתלטיקו מדריד צמצמו את הפער מהבלאנקוס לנקודה ושתי נקודות בלבד בהתאמה. אז מה היה לנו במחזור החולף בפנטזי?

לעמוד המשחק לחצו כאן.

בתיקו המאכזב של ריאל מול ג'ירונה קיליאן אמבפה שוב היה נקודת האור עם שער, 4 מסירות מפתח, 3 דריבלים ו-11 נקודות בסך הכל. ג'וד בלינגהאם עם הופעה סולידית בקישור סיים עם 8 נקודות, ובצד של ג'ירונה כובש השער עזדין אונאהי שהבקיע סיים גם כן עם 8 נקודות. מי שאכזבו אצל אלונסו הם רודריגו, אלברו קאררס וארדה גולר, השניים האחרונים לרוב נותנים תקופה גבוהה מאוד, אך הפעם השלושה סיימו עם נקודה אחת בלבד כל אחד.

בברצלונה קיבלנו תצוגת פנטזי מפלצתית של דני אולמו, שבנוסף לצמד שערים תרם 5 מסירות מפתח וחמישה תיקולים בדרך ל-20 נקודות, הכי הרבה שלו העונה, בהופעה שכנראה גם תיתן לו המשכיות בהרכב הפותח, בטח לאור פציעת פרמין לופס. לאמין ימאל, עם שער, בישול, מסירת מפתח, תשעה דריבלים ושלושה תיקולים סיים עם 15 נקודות וראפיניה ורוברט לבנדובסקי שבישלו תרמו 8 ו-7 נקודות כל אחד.

שלישי ב-22:00: בארסה מול אתלטיקו בקרב חם

אתלטיקו מדריד התקרבה לפסגה עם 0:2 על אוביידו, כשדויד האנצ'קו סיפק בישול וסיים עם 12 נקודות, כמו גם אלכסנדר סורלות' שהבקיע צמד. ויאריאל התקרבה גם היא לפסגה במשחק המשוגע של המחזור, 2:3 על ריאל סוסיאדד בתוספת הזמן, כאשר אלברטו מוליירו הנפלא עם צמד סיים עם 15 נקודות ואיוסה פרס עם גול ובישול הוסיף 13 נקודות משלו.

עוד שווים אזכור קיקו פמנייה (12 נקודות) ומאורו ארמבארי (11 נקודות) מחטאפה שבלטו ב-0:1 על אלצ'ה, יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ'י ממיורקה סיימו עם 10 ו-11 נקודות בהתאמה ב-2:2 מול אוססונה, ובאתלטיק בילבאו ארבעה שערים עם כמות דו ספרתית של נקודות אחרי לבאנטה: יורי ברצ'יצ'ה (10), אייטור פארדס (11), אלכס ברנגר (14, כולל 2 בישולים) וניקו וויליאמס (11).

ניקו וויליאמס חוגג (La Liga)ניקו וויליאמס חוגג (La Liga)

בדרבי האנדלוסי שכמעט פוצץ ונגמר ב-0:2 לבטיס, איסאק רומרו הורחק וסיים עם 2- נקודות בסביליה, נתן ו-ולנטין גומס בלטו בהגנת בטיס עם 11 נקודות כל אחד, ופבלו פורנאלס שכבש סיים גם הוא עם 11 נקודות. במשחק שנעל את המחזור ג'רארד גומבאו מראיו וייקאנו בישל והוסיף 3 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-4 תיקולים בדרך ל-11 נקודות, וגם נובל מנדי (שער, 9 נקודות) ואנדריי ראטיו (9 נקודות) בלטו ב-1:1 עם ולנסיה.

המנצח של המחזור ה-14 הוא Noamik, והיה לו הרבה מזל כי הוא גבר בנקודה אחת על שני מנג'רים שונים שסיימו עם 125 נקודות. ההרכב המנצח: לוקאס ברגסטרום, אנדריי ראטיו, דני ויויאן, קרלוס רומרו, אלכס ברנגר, פבלו פורנאלס, דני אולמו, ג'וד בלינגהאם, פרה מייה, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן). את הדירוג הכללי מוביל טנצר הגבר עם 1,322 נקודות, 12 יותר מ-F.C LUGAMESSI שבמקום השני.

