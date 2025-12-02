הרכבים וציונים



גיא בדש (שחר גרוס) גיא בדש (שחר גרוס)

המחזור ה-12 של ליגת העל משוחק בשעה זו ומביא איתו מגוון משחקים מעניינים, כולל קרב תחתית לוהט באצטדיון טדי בין שתי נועלות הטבלה, כשהפועל ירושלים של זיו אריה מארחת את בני ריינה של אדהם האדיה.

הקבוצה מהבירה, שניצבת במקום ה-13 בטבלה, מגיעה להתמודדות לאחר שבמחזור הקודם היא סוף סוף השיגה ניצחון בכורה לעונה, כשגברה 1:2 על עירוני קריית שמונה. זיו אריה וחניכיו מקווים להמשיך ולחגוג פעם נוספת עם שלוש נקודות שיקרבו אותם ליריבותיה הנמצאות מעל הקו האדום.

מנגד, אדהם האדיה ושחקניו נמצאים במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד ובעקבות ניצחונה של יריבתה הערב במחזור הקודם, הם נותרו היחידים ללא ניצחון ליגה העונה. האורחת מבינה שמעכשיו, כל משחק הוא להיות או לחדול מבחינתה, בטח כאשר מדובר במפגש מול יריבה ישירה למאבק הירידה.