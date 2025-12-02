יום שלישי, 02.12.2025 שעה 20:12
מכבי בני ריינה
שער איאד חלאילי (6)
דקה 27
0 1
שופט: יגאל פריד
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
המחזור ה-12 של ליגת העל משוחק בשעה זו ומביא איתו מגוון משחקים מעניינים, כולל קרב תחתית לוהט באצטדיון טדי בין שתי נועלות הטבלה, כשהפועל ירושלים של זיו אריה מארחת את בני ריינה של אדהם האדיה.

הקבוצה מהבירה, שניצבת במקום ה-13 בטבלה, מגיעה להתמודדות לאחר שבמחזור הקודם היא סוף סוף השיגה ניצחון בכורה לעונה, כשגברה 1:2 על עירוני קריית שמונה. זיו אריה וחניכיו מקווים להמשיך ולחגוג פעם נוספת עם שלוש נקודות שיקרבו אותם ליריבותיה הנמצאות מעל הקו האדום.

מנגד, אדהם האדיה ושחקניו נמצאים במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד ובעקבות ניצחונה של יריבתה הערב במחזור הקודם, הם נותרו היחידים ללא ניצחון ליגה העונה. האורחת מבינה שמעכשיו, כל משחק הוא להיות או לחדול מבחינתה, בטח כאשר מדובר במפגש מול יריבה ישירה למאבק הירידה.  

מחצית ראשונה
  • '6
  • שער
  • שער! בני ריינה עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב נהדר הגיע לז'ה טורבו, נדב זמיר כבר הצליח להדוף, אך איאד חלאילי הגיע ודחק את הכדור פנימה
  • '1
  • החמצה
  • ז'ה טורבו מסר כדור לנבו שדו שבעט את הכדור היישר לרשת החיצונית. פתיחה חזקה מצד האורחת מהמגזר
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את ההתמודדות באצטדיון טדי לדרך!האם הירושלמים יעשו עוד צעד בדרך לעלייה מעל הקו האדום או שמא הקבוצה מהמגזר תנצח לראשונה העונה?
