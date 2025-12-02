יום שלישי, 02.12.2025 שעה 22:51
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
307-2513ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2412-2413צ'לסי3
2411-1613אסטון וילה4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2011-1713קריסטל פאלאס9
1920-2113ברנטפורד10
1923-2113בורנמות'11
1816-2113טוטנהאם12
1816-1713ניוקאסל13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20

דקה 63: פולהאם - מנ. סיטי 5:2

פרמייר ליג, מחזור 14: חגיגה של האורחת שבדרך לניצחון. שער ושני בישולים להולאנד, צמד לפודן, ריינדרס ודוקו הוסיפו. כעת: ניוקאסל - טוטנהאם 0:0

|
פיל פודן, ארלינג הולאנד והחברים חוגגים (IMAGO)
פיל פודן, ארלינג הולאנד והחברים חוגגים (IMAGO)

בעוד שבחלק מהליגות הבכירות באירופה מנצלים את אמצע השבוע לשם משחקי גביע, באנגליה ממשיכים בקצב הגבוה בליגה, עם שלושה משחקים במקביל שפותחים בשעה זו את המחזור ה-14 בפרמייר ליג. במוקד, מנצ’סטר סיטי מתארחת אצל פולהאם. במשחקים נוספים, ניוקאסל תארח את טוטנהאם ובורנמות’ פוגשת את אברטון.

פולהאם - מנצ’סטר סיטי 4:1

אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת במיוחד, המארחת הצליחה להתחבר ולרשום ארבעה ניצחונות בחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, אך כעת היא פוגשת את המשוכה הגבוהה ביותר ברצף בדמות התכולים. פפ גווארדיולה ושחקניו היו זקוקים לשער בתוספת הזמן כדי לנצח את לידס במחזור האחרון, אך איבוד הנקודות של ארסנל עשוי לספק את הדחף כדי להלחיץ את התותחנים במרוץ לאליפות.

דקה 17, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: לאחר החמצה ענקית של ארלינג הולאנד בדקות הפתיחה, הנורבגי תיקן כשקיבל כדור רוחב מדויק מז’רמי דוקו ובנגיעה אחת שלח בעיטה עוצמתית למרכז השער שהכניעה את ברנרד לנו.

ארלינג הולאנד חוגג עם שחקני מנצארלינג הולאנד חוגג עם שחקני מנצ'סטר סיטי (IMAGO)
ארלינג הולאנד וחבריו חוגגים שער נוסף (IMAGO)ארלינג הולאנד וחבריו חוגגים שער נוסף (IMAGO)

דקה 38, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: ארלינג הולאנד שוב במוקד, כשהפעם הוא בישל באומנות והשאיר את טיג’אני ריינדרס לבד מול השוער. הקשר לא התבלבל וכבש בקלילות.

טיגטיג'אני ריינדרס מכניע את ברנרד לנו (IMAGO)
ארלינג הולאנד וטיגארלינג הולאנד וטיג'אני ריינדרס חוגגים (IMAGO)

דקה 44, שער! מנצ’סטר סיטי לא מרחמת וכבר ב-0:3: לנו איגרף הרמה והכדור הגיע לפיל פודן על סף הרחבה. הוא השתלט על הכדור, ושלח בעיטה מושלמת מחוץ הרחבה אל הפינה הרחוקה שהכניעה את השוער.

פיל פודן חוגג לאחר שמצא את הרשת משחק שני ברצף (IMAGO)פיל פודן חוגג לאחר שמצא את הרשת משחק שני ברצף (IMAGO)

דקה 45+2, שער! פולהאם צימקה ל-3:1: המארחת התעוררה. הארי ווילסון השתחרר באגף ימין וסיפק הרמה מדויקת, אמיל סמית’ רואו נגח לפינה הרחוקה והכניע את דונארומה.

דקה 48, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-1:4: הסיטיזנס חזרו מההפסקה והמשיכו באותו הקצב. כדור עומק שהגיע לארלינג הולאנד פגע בעקב שלו, והוא בטעות בישל לפיל פודן שקיבל את הכדור וכבש בקלות מקרוב.

פיל פודן חוגג את השני שלו (IMAGO)פיל פודן חוגג את השני שלו (IMAGO)

דקה 54, שער! סיטי המשיכה לפרק ועלתה ל-1:5: פפ גווארדיולה ושחקניו המשיכו בקצב המסחרר. ז’רמי דוקו חטף כדור על סף הרחבה של פולהאם ושלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שנעצרה בחיבורים של לנו.

דקה 56, שער! פולהאם צימקה ל-5:2: איזה משחק משוגע. אלכס איוובי קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה מדויקת שהכניעה את דונארומה.

ניוקאסל - טוטנהאם 0:0

אם בפתיחת העונה שתי היריבות קיוו להיות בשלב הזה במקומות המובילים אל מפעלים אירופיים בעונה הבאה, המגפייז והתרנגולים מוצאים את עצמם במקומות 12 ו-13 בהתאמה. בעוד שהמארחת הצליחה לרשום שני ניצחונות ליגה רצופים, האורחת נמצאת בתקופה לא פשוטה עם נקודה בלבד בארבעת המחזורים האחרונים.

בורנמות’ - אברטון 0:0

אחרי פתיחת עונה מבטיחה, במהלכה אף ישבו במקומות המובילים לליגת האלופות בסיום העונה, הדובדבנים איבדו גובה במשחקים האחרונים וסופרים שלושה הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים. מנגד, למרות התבוסה לניוקאסל במחזור הקודם, הטופיז הצליחו להתקרב אל מרכז הטבלה עם שני ניצחונות שקדמו לכך, כולל 0:1 על מנצ’סטר יונייטד בעשרה שחקנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */