דקה 63: פולהאם - מנ. סיטי 5:2

בעוד שבחלק מהליגות הבכירות באירופה מנצלים את אמצע השבוע לשם משחקי גביע, באנגליה ממשיכים בקצב הגבוה בליגה, עם שלושה משחקים במקביל שפותחים בשעה זו את המחזור ה-14 בפרמייר ליג. במוקד, מנצ’סטר סיטי מתארחת אצל פולהאם. במשחקים נוספים, ניוקאסל תארח את טוטנהאם ובורנמות’ פוגשת את אברטון.

פולהאם - מנצ’סטר סיטי 4:1

אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת במיוחד, המארחת הצליחה להתחבר ולרשום ארבעה ניצחונות בחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, אך כעת היא פוגשת את המשוכה הגבוהה ביותר ברצף בדמות התכולים. פפ גווארדיולה ושחקניו היו זקוקים לשער בתוספת הזמן כדי לנצח את לידס במחזור האחרון, אך איבוד הנקודות של ארסנל עשוי לספק את הדחף כדי להלחיץ את התותחנים במרוץ לאליפות.

דקה 17, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: לאחר החמצה ענקית של ארלינג הולאנד בדקות הפתיחה, הנורבגי תיקן כשקיבל כדור רוחב מדויק מז’רמי דוקו ובנגיעה אחת שלח בעיטה עוצמתית למרכז השער שהכניעה את ברנרד לנו.

ארלינג הולאנד חוגג עם שחקני מנצ'סטר סיטי (IMAGO)

ארלינג הולאנד וחבריו חוגגים שער נוסף (IMAGO)

דקה 38, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: ארלינג הולאנד שוב במוקד, כשהפעם הוא בישל באומנות והשאיר את טיג’אני ריינדרס לבד מול השוער. הקשר לא התבלבל וכבש בקלילות.

טיג'אני ריינדרס מכניע את ברנרד לנו (IMAGO)

ארלינג הולאנד וטיג'אני ריינדרס חוגגים (IMAGO)

דקה 44, שער! מנצ’סטר סיטי לא מרחמת וכבר ב-0:3: לנו איגרף הרמה והכדור הגיע לפיל פודן על סף הרחבה. הוא השתלט על הכדור, ושלח בעיטה מושלמת מחוץ הרחבה אל הפינה הרחוקה שהכניעה את השוער.

פיל פודן חוגג לאחר שמצא את הרשת משחק שני ברצף (IMAGO)

דקה 45+2, שער! פולהאם צימקה ל-3:1: המארחת התעוררה. הארי ווילסון השתחרר באגף ימין וסיפק הרמה מדויקת, אמיל סמית’ רואו נגח לפינה הרחוקה והכניע את דונארומה.

דקה 48, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-1:4: הסיטיזנס חזרו מההפסקה והמשיכו באותו הקצב. כדור עומק שהגיע לארלינג הולאנד פגע בעקב שלו, והוא בטעות בישל לפיל פודן שקיבל את הכדור וכבש בקלות מקרוב.

פיל פודן חוגג את השני שלו (IMAGO)

דקה 54, שער! סיטי המשיכה לפרק ועלתה ל-1:5: פפ גווארדיולה ושחקניו המשיכו בקצב המסחרר. ז’רמי דוקו חטף כדור על סף הרחבה של פולהאם ושלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שנעצרה בחיבורים של לנו.

דקה 56, שער! פולהאם צימקה ל-5:2: איזה משחק משוגע. אלכס איוובי קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה מדויקת שהכניעה את דונארומה.

ניוקאסל - טוטנהאם 0:0

אם בפתיחת העונה שתי היריבות קיוו להיות בשלב הזה במקומות המובילים אל מפעלים אירופיים בעונה הבאה, המגפייז והתרנגולים מוצאים את עצמם במקומות 12 ו-13 בהתאמה. בעוד שהמארחת הצליחה לרשום שני ניצחונות ליגה רצופים, האורחת נמצאת בתקופה לא פשוטה עם נקודה בלבד בארבעת המחזורים האחרונים.

בורנמות’ - אברטון 0:0

אחרי פתיחת עונה מבטיחה, במהלכה אף ישבו במקומות המובילים לליגת האלופות בסיום העונה, הדובדבנים איבדו גובה במשחקים האחרונים וסופרים שלושה הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים. מנגד, למרות התבוסה לניוקאסל במחזור הקודם, הטופיז הצליחו להתקרב אל מרכז הטבלה עם שני ניצחונות שקדמו לכך, כולל 0:1 על מנצ’סטר יונייטד בעשרה שחקנים.