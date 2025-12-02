האוהדים שהיו בקריית שלום קיבלו מכתב הרחקה

מכבי תל אביב חטפה 6:2 לפני היציאה לפגרה מול בית”ר ירושלים ואחרי הפגרה היא חטפה שישייה נוספת מליון. בחזרה שלה בארץ ביום שישי כ-70 אוהדים הגיעו לקריית שלום, והיום (שלישי) ל-ONE נודע לראשונה שבמועדון החליטו לפעול נגד אותם כ-70 אוהדים.

אותם כ-70 אוהדים קיבלו מכתב שחתום על ידי עורכת הדין יעל מרגלית שבו מבשרים להם על הרחקה שלהם מכל פעילות שקשורה לכדורגל במועדון עד תום העונה הנוכחית, כשנוסף לכך הם קיבלו גם איום תביעה עתידית.

במכתב, שהיה כתוב בו שהנדון הוא “הרחקתך מפעילויות מועדון הכדורגל מכבי תל אביב”, נרשם לכל אוהד שקיבל: “ב-28.11 לקחת חלק בתקיפה של אוטובוס הקבוצה אשר חזר משדה התעופה, אירוע מסוכן וחמור אשר פגע בשחקנים, בצוות המקצועי ובביטחון הציבור”.

עוד נרשם: “בשל האמור לעיל, הנך מורחק עד לתוך עונת 2025/26 מכל פעילות של המועדון. בין היתר, תיאסר כניסתך למשחקי המועדון (בית ו/או חוץ), אימוניו, אימוני ומשחקי מחלקת הנוער וכיו”ב. למען הסר ספק, המנוי שברשותך יחסם ובכוונת המועדון לאכוף הנחיה זו ללא פשרות”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנוסף נכתב: “המועדון שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההרחקה ולנקוט בצעדים משפטיים נוספים ככל שימצא לנכון. בנוסף, בכוונת המועדון לנקוט נגדך בהליכים משפטיים בקשר עם הנזקים שנגרמו ו/או יגרמו לו עקב האמור לעיל וזאת לאחר שיסיים לאמור את נזקיו”.

לסיכום נרשם: “אין באמור במכתבי זה ו/או במה שלא נאמר בו בכדי למצות את טענות המועדון ו/או לגרוע מזכויות לרבות, בין היתר, ככל הנוגע להליכים אשר ינקטו בקשר עמך”.