בעוד ששתיהן הפסידו במחזור הקודם שנערך רק לפני שלושה ימים, המפגש בדוחא בין בני סכנין של שרון מימר לעירוני קריית שמונה של שי ברדה, פותח בשעה זו את המחזור ה-12 בליגת העל.

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר ההפסד 2:0 להפועל תל אביב, כשהיא לא הצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים עם שלוש תוצאות תיקו שקדמו להפסד בשבת. מימר וחניכיו שנמצאים במקום השמיני, מקווים לשוב למסלול החיובי ולצמצם את הפער מקבוצות הפלייאוף העליון.

מנגד, האורחת באה למשחק לאחר שנוצחה 2:1 על ידי הפועל ירושלים, שחגגה על חשבונה את ניצחונה הראשון העונה וצמצמה ממנה את הפער. החבורה של שי ברדה, שנמצאת במקום ה-12 בטבלה, רוצה לברוח מהתחתית כשארבע נקודות מפרידות בינה לבין הקבוצה של זיו אריה, ואילו שתי נקודות בלבד מפרידות בינה לבין יריבתה בהתמודדות הנוכחית.