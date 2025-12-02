יום שלישי, 02.12.2025 שעה 20:12
יום שלישי, 02/12/2025, 19:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 12
עירוני ק"ש
שער יאיר מרדכי (3)
דקה 43
0 1
שופט: אביאל לוי
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
מערכת ONE | 02/12/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
יאיר מרדכי בפעולה (חג'אג' רחאל)
יאיר מרדכי בפעולה (חג'אג' רחאל)

בעוד ששתיהן הפסידו במחזור הקודם שנערך רק לפני שלושה ימים, המפגש בדוחא בין בני סכנין של שרון מימר לעירוני קריית שמונה של שי ברדה, פותח בשעה זו את המחזור ה-12 בליגת העל. 

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר ההפסד 2:0 להפועל תל אביב, כשהיא לא הצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים עם שלוש תוצאות תיקו שקדמו להפסד בשבת. מימר וחניכיו שנמצאים במקום השמיני, מקווים לשוב למסלול החיובי ולצמצם את הפער מקבוצות הפלייאוף העליון.

מנגד, האורחת באה למשחק לאחר שנוצחה 2:1 על ידי הפועל ירושלים, שחגגה על חשבונה את ניצחונה הראשון העונה וצמצמה ממנה את הפער. החבורה של שי ברדה, שנמצאת במקום ה-12 בטבלה, רוצה לברוח מהתחתית כשארבע נקודות מפרידות בינה לבין הקבוצה של זיו אריה, ואילו שתי נקודות בלבד מפרידות בינה לבין יריבתה בהתמודדות הנוכחית.

מחצית ראשונה
חסן חילו (חג'אג' רחאל)חסן חילו (חג'אג' רחאל)
  • '15
  • החמצה
  • ברוצ׳יץ׳ הגביה לרחבה כדור טוב, שמיר עלה ראשון ונגח, אך מעל השער
  • '9
  • החמצה
  • אבו רומי ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך לא מצא את המסגרת
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '3
  • שער
  • שער! קריית שמונה עלתה ל-0:1: מרטינס השתלט בנחישות על כדור באגף, הוציא רוחב לאוגריסה, שהשאיר למרדכי. האחרון בעט מכ-18 מטרים בנגיעה, הכדור פגע בדרך בשמיר ושינה כיוון, אבו ניל הגיב מאוחר וזה הלך לרשת
מתיו קוג׳ו בפעולה (חג'אג' רחאל)מתיו קוג׳ו בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '2
  • החמצה
  • התקפה יפה של סכנין הסתיימה בבעיטה של בושנאק מסף הרחבה, אך הכדור שלו עלה מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביאל לוי הוציא את המשחק לדרך!
שי ברדה ושרון מימר (חג'אג' רחאל)שי ברדה ושרון מימר (חג'אג' רחאל)
