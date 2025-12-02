בתום משחק חלש: בני סכנין וק״ש נפרדו ב-1:1

השחקן המצטיין
כריסטיאן מרטינס, ציון: 7
היה בכל מקום במגרש, חטף כדורים ויצר את המצב שהוביל לשער היתרון של קבוצתו.
השחקן המאכזב
ג'בייר בושנאק, ציון: 3
קבוצתו לא התקרבה לשער והרבה בגלל איבודי הכדור הרבים שלו.
המחזור ה-12 בליגת העל נפתח הערב (שלישי) בדוחא כאשר בני סכנין של שרון מימר אירחה את עירוני קריית שמונה של שי ברדה. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1 חלש ומאכזב עבור שתי הקבוצות, שלא שיחקו בקצב גבוה.
המשחק נפתח נהדר עבור האורחת, כשרק שלוש דקות מהפתיחה חלפו עד עד שהיא עלתה על לוח התוצאות. יאיר מרדכי בעט מחוץ לרחבה ומצא את הרשת. אלא שמאז, שתי הקבוצות לא ממש הצליחו לייצר מצבים, הרבו לאבד ולא היו מספיק מרוכזות כדי לפתח משחק. עד ההפסקה לא נכבשו שערים נוספים.
בחצי השני, החבורה של שרון מימר מעט התעוררה, כשניסתה לחזור, אך התקשתה לייצר מצבים טובים. מנגד, חניכיו של שי ברדה גם לא היו במשחק וניסו לשמור על היתרון. בדקה ה-72 הגיע שער השוויון, כשאחמד סלמן נגח לרשת והחזיר את המארחת למשחק. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים.
בסיום, בני סכנין וקריית שמונה נפרדות כאמור ב-1:1 מאכזב. בני סכנין רושמת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. קריית שמונה מצידה עם משחק שני ללא ניצחון, ושתי הקבוצות יצטרכו להרים את הרמה לקראת ההמשך.
מחצית שניה
-
'85
- מארון גנטוס נכנס במקום חסן חילו
-
'79
- ג׳ואן חלבי נכנס במקום מוחמד אבו רומי
-
'79
- אריאל שרצקי נכנס במקום עלי מוסא
-
'76
- גליד אונגה נכנס במקום מוסטפא שייח יוסף
-
'72
- שער! בני סכנין איזנה ל-1:1: אלון אזוגי העלה כדור קרן לרחבה, אחמד סלמן עלה מעל כולם ונגח לרשת
-
'68
- יאיר מרדכי, כובש השער, פינה את מקומו לאביב אברהם
-
'63
- אחמד סלמן ספג כרטיס צהוב
-
'61
- יוהאן אנזי נכנס על חשבונו של עומר אבוהב
-
'60
- יאיר מרדכי פרץ טוב ושלח בעיטה שיצאה החוצה
-
'55
- חילוף ראשון בקריית שמונה. איציק שולמייסטר נכנס במקום הראל גולדנברג
-
'47
- הראל גולדנברג ספג כרטיס צהוב
-
'46
- אחמד סלמן נכנס על חשבונו של ג׳בייר בושנאק
-
'46
- חילוף כפול בבני סכנין בפתיחת המחצית השנייה. מתיו קוג׳ו יצא, איברהימה דראמה נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'45+3
- יאיר מרדכי ספג כרטיס צהוב
-
'39
- חסן חילו ספג כרטיס צהוב
-
'38
- שי בן דוד ניגש לבעוט כדור חופשי מכ-20 מטרים, ושלח פצצה שפגעה בחומה ויצאה לקרן
-
'35
- קרלו ברוצ׳יץ׳ ספג כרטיס צהוב
-
'23
- מתיו קוג׳ו ניסה גם הוא לבעוט מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'15
- ברוצ׳יץ׳ הגביה לרחבה כדור טוב, שמיר עלה ראשון ונגח, אך מעל השער
-
'9
- אבו רומי ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך לא מצא את המסגרת
-
'3
- שער! קריית שמונה עלתה ל-0:1: מרטינס השתלט בנחישות על כדור באגף, הוציא רוחב לאוגריסה, שהשאיר למרדכי. האחרון בעט מכ-18 מטרים בנגיעה, הכדור פגע בדרך בשמיר ושינה כיוון, אבו ניל הגיב מאוחר וזה הלך לרשת
-
'2
- התקפה יפה של סכנין הסתיימה בבעיטה של בושנאק מסף הרחבה, אך הכדור שלו עלה מעל המסגרת
-
'1
- השופט אביאל לוי הוציא את המשחק לדרך!