יום רביעי, 03.12.2025 שעה 00:01

יאיר מרדכי בפעולה (חג'אג' רחאל)

בתום משחק חלש: בני סכנין וק״ש נפרדו ב-1:1

שתי הקבוצות הרבו לאבד, לא הצליחו לייצר מצבים ונפרדו בחלוקת נקודות. יאיר מרדכי כבש ראשון שער מהיר לזכות האורחת, אחמד סלמן איזן בנגיחה מנגד

יובל בר | 02/12/2025 19:30
יום שלישי, 02/12/2025, 19:30אצטדיון דוחא - 1348 צופיםליגת העל Winner - מחזור 12
עירוני ק"ש
שער יאיר מרדכי (3)
הסתיים
1 1
שופט: אביאל לוי (ציון: 4)
שער אחמד סלמן (72)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
כריסטיאן מרטינס, ציון: 7
היה בכל מקום במגרש, חטף כדורים ויצר את המצב שהוביל לשער היתרון של קבוצתו.
השחקן המאכזב
ג'בייר בושנאק, ציון: 3
קבוצתו לא התקרבה לשער והרבה בגלל איבודי הכדור הרבים שלו.
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-12 בליגת העל נפתח הערב (שלישי) בדוחא כאשר בני סכנין של שרון מימר אירחה את עירוני קריית שמונה של שי ברדה. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1 חלש ומאכזב עבור שתי הקבוצות, שלא שיחקו בקצב גבוה.

המשחק נפתח נהדר עבור האורחת, כשרק שלוש דקות מהפתיחה חלפו עד עד שהיא עלתה על לוח התוצאות. יאיר מרדכי בעט מחוץ לרחבה ומצא את הרשת. אלא שמאז, שתי הקבוצות לא ממש הצליחו לייצר מצבים, הרבו לאבד ולא היו מספיק מרוכזות כדי לפתח משחק. עד ההפסקה לא נכבשו שערים נוספים.

בחצי השני, החבורה של שרון מימר מעט התעוררה, כשניסתה לחזור, אך התקשתה לייצר מצבים טובים. מנגד, חניכיו של שי ברדה גם לא היו במשחק וניסו לשמור על היתרון. בדקה ה-72 הגיע שער השוויון, כשאחמד סלמן נגח לרשת והחזיר את המארחת למשחק. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים.

בסיום, בני סכנין וקריית שמונה נפרדות כאמור ב-1:1 מאכזב. בני סכנין רושמת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. קריית שמונה מצידה עם משחק שני ללא ניצחון, ושתי הקבוצות יצטרכו להרים את הרמה לקראת ההמשך.

מחצית שניה
  • '85
  • חילוף
  • מארון גנטוס נכנס במקום חסן חילו
שי ברדה (חג'אג' רחאל)שי ברדה (חג'אג' רחאל)
  • '79
  • חילוף
  • ג׳ואן חלבי נכנס במקום מוחמד אבו רומי
  • '79
  • חילוף
  • אריאל שרצקי נכנס במקום עלי מוסא
  • '76
  • חילוף
  • גליד אונגה נכנס במקום מוסטפא שייח יוסף
שחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)
אחמד סלמן חוגג (חג'אג' רחאל)אחמד סלמן חוגג (חג'אג' רחאל)
אחמד סלמן בטירוף (חג'אג' רחאל)אחמד סלמן בטירוף (חג'אג' רחאל)
  • '72
  • שער
  • שער! בני סכנין איזנה ל-1:1: אלון אזוגי העלה כדור קרן לרחבה, אחמד סלמן עלה מעל כולם ונגח לרשת
ארתור מירניאן ושי בן דוד (חג'אג' רחאל)ארתור מירניאן ושי בן דוד (חג'אג' רחאל)
  • '68
  • חילוף
  • יאיר מרדכי, כובש השער, פינה את מקומו לאביב אברהם
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • אחמד סלמן ספג כרטיס צהוב
יוהאן אנזי בפעולה (חג'אג' רחאל)יוהאן אנזי בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '61
  • חילוף
  • יוהאן אנזי נכנס על חשבונו של עומר אבוהב
  • '60
  • החמצה
  • יאיר מרדכי פרץ טוב ושלח בעיטה שיצאה החוצה
איאד אבו עביד עם הכדור (חג'אג' רחאל)איאד אבו עביד עם הכדור (חג'אג' רחאל)
  • '55
  • חילוף
  • חילוף ראשון בקריית שמונה. איציק שולמייסטר נכנס במקום הראל גולדנברג
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • הראל גולדנברג ספג כרטיס צהוב
שרון מימר (חג'אג' רחאל)שרון מימר (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • חילוף
  • אחמד סלמן נכנס על חשבונו של ג׳בייר בושנאק
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני סכנין בפתיחת המחצית השנייה. מתיו קוג׳ו יצא, איברהימה דראמה נכנס במקומו
מחצית ראשונה
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • יאיר מרדכי ספג כרטיס צהוב
איאד אבו עביד (חג'אג' רחאל)איאד אבו עביד (חג'אג' רחאל)
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • חסן חילו ספג כרטיס צהוב
  • '38
  • החמצה
  • שי בן דוד ניגש לבעוט כדור חופשי מכ-20 מטרים, ושלח פצצה שפגעה בחומה ויצאה לקרן
דניאל טננבאום (חג'אג' רחאל)דניאל טננבאום (חג'אג' רחאל)
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • קרלו ברוצ׳יץ׳ ספג כרטיס צהוב
  • '23
  • החמצה
  • מתיו קוג׳ו ניסה גם הוא לבעוט מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
חסן חילו (חג'אג' רחאל)חסן חילו (חג'אג' רחאל)
  • '15
  • החמצה
  • ברוצ׳יץ׳ הגביה לרחבה כדור טוב, שמיר עלה ראשון ונגח, אך מעל השער
  • '9
  • החמצה
  • אבו רומי ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, אך לא מצא את המסגרת
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '3
  • שער
  • שער! קריית שמונה עלתה ל-0:1: מרטינס השתלט בנחישות על כדור באגף, הוציא רוחב לאוגריסה, שהשאיר למרדכי. האחרון בעט מכ-18 מטרים בנגיעה, הכדור פגע בדרך בשמיר ושינה כיוון, אבו ניל הגיב מאוחר וזה הלך לרשת
מתיו קוג׳ו בפעולה (חג'אג' רחאל)מתיו קוג׳ו בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '2
  • החמצה
  • התקפה יפה של סכנין הסתיימה בבעיטה של בושנאק מסף הרחבה, אך הכדור שלו עלה מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביאל לוי הוציא את המשחק לדרך!
שי ברדה ושרון מימר (חג'אג' רחאל)שי ברדה ושרון מימר (חג'אג' רחאל)
