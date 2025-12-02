בתום משחק חלש: בני סכנין וק״ש נפרדו ב-1:1

דעת המבקר

השחקן המצטיין כריסטיאן מרטינס, ציון: 7

היה בכל מקום במגרש, חטף כדורים ויצר את המצב שהוביל לשער היתרון של קבוצתו. השחקן המאכזב ג'בייר בושנאק, ציון: 3

קבוצתו לא התקרבה לשער והרבה בגלל איבודי הכדור הרבים שלו.

הרכבים וציונים

המחזור ה-12 בליגת העל נפתח הערב (שלישי) בדוחא כאשר בני סכנין של שרון מימר אירחה את עירוני קריית שמונה של שי ברדה. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1 חלש ומאכזב עבור שתי הקבוצות, שלא שיחקו בקצב גבוה.

המשחק נפתח נהדר עבור האורחת, כשרק שלוש דקות מהפתיחה חלפו עד עד שהיא עלתה על לוח התוצאות. יאיר מרדכי בעט מחוץ לרחבה ומצא את הרשת. אלא שמאז, שתי הקבוצות לא ממש הצליחו לייצר מצבים, הרבו לאבד ולא היו מספיק מרוכזות כדי לפתח משחק. עד ההפסקה לא נכבשו שערים נוספים.

בחצי השני, החבורה של שרון מימר מעט התעוררה, כשניסתה לחזור, אך התקשתה לייצר מצבים טובים. מנגד, חניכיו של שי ברדה גם לא היו במשחק וניסו לשמור על היתרון. בדקה ה-72 הגיע שער השוויון, כשאחמד סלמן נגח לרשת והחזיר את המארחת למשחק. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים.

בסיום, בני סכנין וקריית שמונה נפרדות כאמור ב-1:1 מאכזב. בני סכנין רושמת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. קריית שמונה מצידה עם משחק שני ללא ניצחון, ושתי הקבוצות יצטרכו להרים את הרמה לקראת ההמשך.