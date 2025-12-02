אנגלידיס: האוהדים שאיימו על לאזטיץ' מנותקים

עדיין לא שקט במכבי ת”א אחרי אירועי התקופה האחרונה. בצל השישיות שספגה מבית”ר ירושלים וליון, חזיז שירו אוהדים לעבר ביתו של ז’רקו לאזטיץ’, בקשתו להתפטר והיעדרותו מהמשחק מול מ.ס אשדוד (2:2), הוא לא הופיע למשחק מול מ.ס אשדוד, בו ישב על הספסל דן רומן.

היום (שלישי) בתפנית חדה, לאזטיץ’ הגיע למתחם האימונים וצפוי להישאר כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הצהובים עדיין לא הגיבו לאירועים וזה קרה הצהריים לראשונה במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר, יום לפני המשחק מחר ב-20:00 מול הפועל חיפה.

המנכ”ל ג’ק אנגלידיס פתח את המסע”ת: “זה הזמן הנכון בשבילנו לתת הצהרה על האירועים האחרונים, כי היה הרבה מידע שהוצג באופן לא נכון. אני רוצה לקחת את ההזדמנות הזו כדי להגיד כמה דברים. כשגולדהאר קנה את המועדון, היה לו חזון לטווח ארוך. אני זוכר את מסיבת העיתונאים הראשונה בה נשאלנו על המטרות, אנשים אפילו צחקו על כך שהוא ייקח את הכסף שלו ויילך.

כמה שנים אחר כך, הצלחנו לבנות ארגון עם הרבה מאמץ וכסף, שלדעתי הוא ברמה גבוהה, עם אנשים איכותיים שיש להם ידע וניסיון במגוון תחומים, כולל עשייה חברתית. ובקטע המקצועי, לבנות מערך שלם שגם הוא נבנה לאורך שנים רבות. הסיבה שעשינו את זה היא לבנות יציבות, בסיס לקבלת החלטות לאורך זמן. לפעמים עשינו גם טעויות, אך אתה צריך לקיים מערכת שתומכת בתהליך. בשנים האחרונות, תחת גולדהאר, יש סיבות לסמוך על המועדון הזה. לאורך השנים, קיבלנו החלטות קשות, גולדהאר לא התחמק מהחלטות קשות כי הוא לא אדם כזה, גם לא כאלה שהאוהדים לא הסכימו איתן.

כעת יש לנו סיטואציה שהמועדון עובר תקופה קשה, תוצאות רעות שלא מתקבלות ולא משמחות אף אחד מאיתנו. אבל יש לנו מערכת שמתמודדת עם כך. אנשים קראו לנו לא מחוברים, כי בעיניים שפתרון הוא לפטר את המאמן, מעניין אותם רק היום ולא המחר. האנשים הלא מחוברים הם האנשים שזורקים כדי להרוג כמה דברים על השחקנים במתחם האימונים. אלה שגרמו נזק. זה לא מקובל. אנשים לא מחוברים הם אנשים שהולכים למאמן הביתה ומפחידים את המאמן והמשפחה שלו. אני לא מבין את זה. אנחנו לא צריכים לעודד התנהגות כזו.

לאוהדים האלה לא אכפת לעשות שם רע למכבי ת”א, גם במקרים באירופה. אני רוצה להגיד את זה באופן ברור, אנחנו לא נקבל את הדברים האלה ונפעל בפעולות הנכונות כדי שהאנשים שאחראים לכך ייענשו. בנוגע למאמן, כשמאמן מגיע לארץ זרה ומשהו כזה קורה למשפחה שלו, יום לפני משחק, אתה גורם למאמן שלך טראומה. אני לא רואה אופציה שהמאמן יעזוב את המשפחה שלו.

אנחנו הגענו ללאזטיץ’ וניסינו להציג לו את הדברים בדרך שונה, שתגן גם על המשפחה שלו, אך אנחנו ממשיכים, הוא יהיה המאמן ואנחנו ממשיכים לרדוף אחרי המטרות שהצבנו לעצמנו. אנחנו נעשה את זה בדרך שהמערכת מאמינה בה. גולדהאר כאן כדי לעשות את הבחירות הנכונות, אני לא חושב שזו בקשה גדולה לצפות מאנשים לכבד את מה שהוא עשה עבור הארגון הזה”.

האם זו הייתה טעות לא לקרוא לנו למסע”ת בשישי אחרי מה שקרה במתחם האימונים?

”אנשים לא מושלמים, בשבילי אין טעם לדון בתזמון המסע”ת. כשמקרים כאלה קורים, פעולות מתחילות מצידנו. אנחנו לא מדברים סתם. אנחנו היינו צריכים זמן לקבל את הווידאו, לנתח מי היה שם ולאתר את האנשים האלימים שאיימו להרוג וגרמו טראומה למשפחה של לאזטיץ’. אני מעדיף לפעול ואז לדבר”.

ראינו את ההצהרה של ה’פנאטיקס’ וגם של ‘אחים לסמל’ שגיבו אותם.

”אין לי זמן להתעמק בהצהרות האלה. אם מישהו רוצה להגן על אנשים שאיימו להרוג וגרמו נזק, זו החלטה שלהם. תסתכלו על העובדות, אולי הם לא הבינו מה בדיוק קרה, אך יש תמונות וסרטונים וראיות. אנחנו לא מגיבים סתם ברנדומליות, זה משהו שהלך יותר מדי רחוק. יש לנו דיאלוג עם האוהדים, אך ברגע שיש מקרים כאלה, זה בלתי אפשרי להגן על האוהדים האלימים. זה לא דבר אובייקטיבי, יש לנו את האוהדים הכי טובים שיש, אך יש כמה שהולכים רחוק מדי וזה לא מקובל. אני רוצה להזכיר גם את מקרה הגזענות. זה משהו שאנחנו צריכים לדחות גם כחברה”.

זו סיטואציה קשה ורצינו לשמוע מלאזטיץ’ עצמו על האירועים האחרונים, מה אתה יכול לספר לנו על מה שהוא אמר לך על אותו לילה?

”כבר אמרתי הכל על הסיטואציה איתו ועל אותו לילה, על מה שהוא היה צריך להתמודד איתו. יהיו לכם הזדמנויות לדבר עם לאזטיץ’, אך מבחינת לוח הזמנים הכי טוב שהוא יתרכז בקבוצה ובהכנות. יהיה זמן לדבר איתו. יש לנו יחסים מאוד פתוחים עם כולם בהנהלה ועם לאזטיץ’, הסברנו לו את הפרספקטיבה האחרת, לא רצינו שהוא יחשוב שזה קשור לכך שאלה האנשים במדינה. לאזטיץ’ הוא לוחם, הוא בחור קשוח, הוא מבין שגם הוא עשה טעויות, אך נעבוד ביחד כדי להצליח”.

למה אתם בודקים תעודות זהות במשחק מחר, אם רק 70 אוהדים הורחקו?

”יש הרבה דברים שאתם לא יודעים ואני לא יכול להגיד כרגע. זו לא מלחמה נגד האוהדים, זה מחובר למשהו גדול יותר, וגם לעניין הגזענות. אני לא אנתח כאן את כל הפרטים, אך פיפ”א פרסמה הבהרות לגבי מה מועדון צריך לעשות כדי להראות שהוא אקטיבי נגד גזענות. אנחנו נחקור אם יש דרך טובה יותר, אך אוהדים יצטרכו לקבל את זה שזה חלק מהעתיד. זה חלק מהדרך לפתרון”.

יש הרבה ספקולציות על כך שאם לאזטיץ’ היה עוזב, זה היה חלק מהעניין שגולדהאר רוצה למכור את המועדון.

”הקשר הוא רק תאורטי, אני בטוח שתהיה נקודה בגולדהאר אולי יחליט שהסיטואציה היא כזו שהוא לא רוצה להמשיך בה, אך כרגע ממה שאני יודע זו לא הסיטואציה הזו”.

מה היה הרגע בו הבנת שלאזטיץ’ מתכוון להישאר, חלק מהשחקנים אמרו שהם היו בדרך לאימון וחשבו שדן רומן יאמן אותם.

”ידענו די מהר, היו לא שיחות, זה לא היה פרק זמן ארוך מהמקרה. אך לא רצינו להגיד באותו הרגע, היו כמה דברים שרצינו לפתור וזו הייתה התוכנית שלנו שהוא יעביר את האימון היום”.

דיברתם עם ה’פנאטיקס’ אחרי מה שקרה?

”המטרה שלנו היא למצוא את האנשים שמרגישים בנוח להגיע לבית שלי או שלך ולעשות מה שהם עשו. זה יהיה מטופש לא למצוא את האיזון הנכון מבחינת שיחות עם אוהדים”.

מה ההשפעה שלך על האמון של האוהדים?

”הקהל יגיב בדרך שבה אנחנו יכולים לתאר, זה תלוי בנו כדי לשכנע אותם שהם צריכים להיות באינטרסים של הקבוצה ולתמוך. אנחנו לא מתביישים מהחלטות קשות, הרעיון הוא מי בעמדה יותר טובה לדעת את כל המידע וכל מה שקורה, ולקבל את ההחלטות הנכונות. יש הרבה מומחים בחוץ עם הרבה ידע, אבל לא כולם יודעים מה קורה בתוך המועדון”.

אחיו של לאזטיץ’ כתב באינסטגרם איך מכבי ת”א לא אמרה מילה אחרי מה שקרה, ואמרת פה שהדברים תוקנו די מהר. איפה הפער?

”זה אחיו, אפשר לדמיין איך הם הרגישו באותו הלילה. אין לו כאן משפחה מורחבת כאן בישראל, אחיו לא כאן והוא חשש. אני לא יודע מה הוא בדיוק כתב, אך אני לא לוקח את זה בדרך רעה או כתקיפה של המועדון. אפשר להגיב מהר יותר, אפשר לחכות קצת, אפשר לנתח את זה לנצח. אני מרגיש מובך על מה שקרה ללאזטיץ’ ואנחנו נמצא את הדרך למצוא את הקבוצה הקטנה הזו, שמשפיעה על קבוצת האוהדים הגדולה וגורמת לאנשים להגיד – זה כל הקהל”.

ללכת לביתו של מאמן זה כמובן דבר לא בסדר, אך זה מבטל את העובדה שהאוהדים הגיעו גם לאימון ולמתחם אחרי השישיות שהקבוצה ספגה, לאור התוצאות כדי להעביר את הרגשות שלהם. הם הגיעו מלכתחילה למחות בגלל תוצאות רעות. איך אתה מתקן מה שקורה על המגרש ובין השחקנים למאמן?

”אני לא בטוח שהתקשורת הציגה את מקרה לאזטיץ’ בצורה הזו, אך אני לא אשב כאן ואדבר על איך אנחנו נתקן את זה. זה תהליך. היו שתי תוצאות לא מתקבלות, תבוסות, שהשפיעו על כולם בקבוצה, אך צריך לשים את זה בפרופורציות – תבוסה בליגה מול תבוסה בליגה האירופית, ולא רק. אז להיכנס לפאניקה ולזרוק הכל לפח? אנחנו צריכים תהליך. יש סיבות למה יש לנו פציעות, תשישות וטעויות טקטיות, העבודה שלנו עם האנשים הנכונים היא לתקן את זה. ההרגשה החזקה היא שהסיכוי היחיד שלנו להתאושש בדרך להצלחה העונה, זה להישאר עם האנשים המחויבים שלנו, כמו השחקנים”.

המנהל הספורטיבי בן מנספורד הוסיף על אנגלידיס: “הייתי שם כשלאזטיץ’ נתקף, כשהאוהדים שברו את הדלת, ברגעים האלה השחקנים וז’רקו דנו על זה אם זה נכון או לא לצאת בהצהרות עכשיו. האוהדים האלה הלכו רחוק מדי, דברים רוסקו, אנשים מחוץ לישראל מכירים את מכבי ת”א – אין לכם מושג מה עברנו באסטון וילה. השחקנים ניסו לישון בלאונג’ 4 שעות לפני המשחק. התוצאות האלה לא מקובלות נכון, אך בתקופה הקשה הזו אנחנו צריכים להיות ביחד. מול אשדוד, הוכחנו שיש אופי לקבוצה הזו, ואנחנו נראה את זה שוב ושוב”.

בכל העולם מחליפים מאמנים וזה קורה, למה יש פער גדול ביניכם לבין האוהדים בנושא הזה? גם בעונה שעברה היו מחאות נגדו, מה הסיבה שאתם עדיין מאמינים בלאזטיץ’?

”אתם ממשיכים לומר האוהדים נגד המאמן, אתם יודעים כמה הודעות ז’רקו ומנספורד קיבלו של התנצלות מאוהדים, שאמרו שהם מתביישים על מה שקרה. למה אתם בוחרים במילה אוהדים? כי זה עושה יותר רעש תקשורתי? יש גם קהל אחר. למה אנחנו מאמינים בלאזטיץ’? כי אנחנו רואים אותו כל יום. נכון, ספגנו שתי שישיות, אנחנו יודעים מה הציפיות במכבי ת”א, אנחנו כולם עובדים קשה כדי להשיג אותן, אך בוא נשים דברים על דיוקם – בואו לא נדבר על מאמן שנותן הכל בשביל המועדון אחרי שני משחקים”.

מה הייתה הסיבה לחילופים בהנהלה?

”גולדהאר הבין שזו ההחלטה הנכונה עבורו, אני ומנספורד גם דיברנו על זה. אם להיות כנה, שום דבר לא השתנה, בן ממשיך להתמקד בעבודה המצוינת שלו וגם אני ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה. זה הכל”.

אתם חושבים שיש למכבי ת”א סיכוי לזכות באליפות כשהקהל לא מאוחד סביב המאמן?

”זה יהיה יותר קשה, אנחנו אוהבים את הסגל שלנו, צריכים לשחק איתו טוב יותר, אך אנחנו צריכים לזכות חזרה באמון האוהדים מהר”.

לאזטיץ’ לא עמד על הקווים מול אשדוד, זו הייתה החלטה שלך?

”חשבתי שהסברתי את זה כבר. הוא לא היה במצב לעזוב את המשפחה שלו, הוא הסביר את זה ואנחנו הבנו את זה”.

מה אתה חושב על העובדה שהבן של ספרא מצייץ אחרי שמכבי ת”א מפסידה שהוא שמח.

”סליחה? מי הוא?”.

הבן של בעלי הפועל ת”א.

”סליחה אין לי זמן לעקוב אחרי הציוצים שלו. זה לא מטריד אותי ולא אכפת לי”.

גולדהאר קבע סטנדרט גבוה בספורט הישראלי, למשל עם אצילי ומיכה, ועכשיו בהקשר של קמארה – חשבנו שאולי זה גם משהו שגולדהאר לא יעבור עליו בשתיקה.

”יש לכם דמיון מדהים. אתה באמת משווה בין שתי הסיטואציות האלה? כל סיטואציה היא שונה ותלויה בעובדות, ובמה קרה ובמה אנחנו רוצים לייצג ואיזו תמונה נרצה ליצור. עם קמארה, היו הרבה זוויות ועובדות שונות, ואני נותן קרדיט לשני השחקנים שעמדו במשמעות המלאה של התנצלות, גם רז שלמה היה בוגר מספיק כדי לקבל את זה ולעבור הלאה. זה לא הריב הראשון בחדר הלבשה בכדורגל, דברים כאלה קורים. אני לא אומר שזה מקובל, אך ניתחנו את זה והענשנו בהתאם”.

מנספורד נשאל – יש כרגע הרבה שחקנים בחדר ההלבשה שלא מרגישים מרוצים וחלק מהם אמרו בשיחות אישיות שהם לא מרגישים שהמאמן יכול לשנות את זה. מה אתה יכול לעשות ולעזור לז’רקו לעבור את זה?

”לאזטיץ’ הוא מאמן טוב, הרבה שחקנים יודעים את זה. אף אחד לא מושלם וכולנו עושים טעויות, אך אני מאמין שכולנו יכולים לעזור אחד לשני לעבוד קשה ומהר כדי לחזור לעצמנו. אנחנו מנצחים ומפסידים כקבוצה, המועדון הזה מספיק טוב כדי לזכות באליפות נוספת. עכשיו אנחנו מסתכלים על עצמנו במראה בתקופה הקשה הזו, ורוצים לעשות את הדברים הנכונים והפשוטים כדי לחזור למסלול. זו המחויבות שלי, יש לנו את סביבת העבודה כדי לעשות את זה”.