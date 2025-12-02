הרכבים וציונים



איגור זלאטנוביץ' מבקיע (שחר גרוס) איגור זלאטנוביץ' מבקיע (שחר גרוס)

לא הספקנו להסדיר נשימה מהמחזור הקודם שנערך רק בסוף השבוע האחרון וכבר המחזור ה-12 בליגת העל בעיצומו, במסגרת משחקי אמצע השבוע, כשמוליכת הטבלה, הפועל באר שבע מתארחת בשעה זו במושבה אצל הפועל פתח תקווה.

רן קוז’וק ושחקניו שרדו מותחן במשחק החוץ האחרון של הקבוצה, שנערך ביום שבת האחרון, עם 3:4 דרמטי בשערה שחקנים מול הפועל חיפה בסמי עופר, בזכות התעלות של איש השעה, או לפחות על פי הנראה כרגע, איש העונה, דן ביטון, שכיכב עם שלושער והעלה את מאזנו ל-12 שערים, בדרך לשמירה על פסגת הליגה.

מהצד השני, על אף יכולת טובה, המלאבסים סופרים כבר שבעה משחקים ללא ניצחון, כשבשבת הם פספסו הזדמנות לנצח את מכבי חיפה, מולה סיימו ב-0:0. עומר פרץ, יחד עם חניכיו, רוצים לנצל את הביתיות על מנת לשוב למסלול ולעצור את הקטר הדרומי.