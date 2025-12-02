יום שלישי, 02.12.2025 שעה 20:12
יום שלישי, 02/12/2025, 20:00אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 12
הפועל ב"ש
שער איגור זלאטנוביץ' (4)
בישול בישול: דן ביטון
דקה 13
0 1
שופט: אביב קליין
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
מערכת ONE | 02/12/2025 20:00
איגור זלאטנוביץ' מבקיע (שחר גרוס)
לא הספקנו להסדיר נשימה מהמחזור הקודם שנערך רק בסוף השבוע האחרון וכבר המחזור ה-12 בליגת העל בעיצומו, במסגרת משחקי אמצע השבוע, כשמוליכת הטבלה, הפועל באר שבע מתארחת בשעה זו במושבה אצל הפועל פתח תקווה.

רן קוז’וק ושחקניו שרדו מותחן במשחק החוץ האחרון של הקבוצה, שנערך ביום שבת האחרון, עם 3:4 דרמטי בשערה שחקנים מול הפועל חיפה בסמי עופר, בזכות התעלות של איש השעה, או לפחות על פי הנראה כרגע, איש העונה, דן ביטון, שכיכב עם שלושער והעלה את מאזנו ל-12 שערים, בדרך לשמירה על פסגת הליגה.

מהצד השני, על אף יכולת טובה, המלאבסים סופרים כבר שבעה משחקים ללא ניצחון, כשבשבת הם פספסו הזדמנות לנצח את מכבי חיפה, מולה סיימו ב-0:0. עומר פרץ, יחד עם חניכיו, רוצים לנצל את הביתיות על מנת לשוב למסלול ולעצור את הקטר הדרומי.

מחצית ראשונה
  • '4
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עולה ל-0:1: כדור ארוך של ניב אליאסי הגיע לזלאטנוביץ' שהשתלט יפה, הסרבי השלים דאבל פאס עם דן ביטון והגיע לעמדת בעיטה שהוא לבד מול השוער, הוא לא התבלבל ונעץ את הכדור ברשת.
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! אביב קליין הוציא לדרך את המשחק
איגור זלטאנוביץ' מודה לקהל (שחר גרוס)איגור זלטאנוביץ' מודה לקהל (שחר גרוס)
דן ביטון מתחמם (שחר גרוס)דן ביטון מתחמם (שחר גרוס)
