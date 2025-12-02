מאייפיה לא מרשים, חטואל יפתח מול מכבי ת"א

הבלם הקמרוני בלונדון מאייפיה (24, 1.85) ממשיך להתאמן ולהיבחן בהפועל חיפה אבל לא מרשים במיוחד. שחקן אחר שהגיע להתרשמות ושוחרר הוא המגן רועי הרמן. הקבוצה עצמה קיימה היום (שלישי) במגרש הסינטטי בקריית ים, את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מול מכבי תל אביב מחר בבלומפילד.

מאמן הפועל חיפה, גל אראל, דיבר עם השחקנים על הצורך הגדול לראות קבוצה שמשחקת משחק הגנה טוב יותר וכזאת שיודעת להביא נקודות כדי לא להסתבך בתחתית. האדומים מהכרמל כבר עם חמישה משחקים ללא ניצחון ובמאזנה 12 נקודות.

על פי האימון המסכם, רוי נאווי יחזור לקישור לצד נאור סבג ויונתן פרבר ואילו אופק ביטון יפתח בספסל. בחלק הקדמי ישחקו כובש הצמד מול הפועל ב"ש, רותם חטואל ולצידו ג'בון איסט ורג'יס נדו.

אופק ביטון. יחכה על הספסל (שחר גרוס)

בנושא אחר, מנכ”ל המועדון איתי רק פנה למאמני ולשחקני מחלקת הנוער של הקבוצה ועדכן כי בשעה 18:00 תתקיים הצבעה על התמיכה העירונית במחלקת הנוער. משמעות התמיכה היא יותר שעות אימון, ציוד מקצועי, מאמנים ואנשי מקצוע וליווי. הישיבה תועבר בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה.

יו”ר דירקטוריון החברה סמי עופר ומחזיק תיק הספורט בעירייה, צביקה ברבי, הגיב: “שום מסע איומים לא מלחיץ אותנו. אנחנו צריכים לפעול לפי החוק. הכסף הציבורי הוא כסף יקר מאוד ואנחנו נפעל רק לפי מה שהוועדה תחליט. אם הוועדה החליטה שלא לתת, ככה אנחנו נצביע, וזה לא משנה מה הוא יעשה. חבל מאוד שהוא לא הוציא הודעה למועדון שהוא קיבל מגרש בבית נגלר, תוספת של 20%, קיבל פריסה של שקים.

“אני מניח שהוא יודע מה שהוא עושה, שהוא שוכח את הדברים הטובים שקורים בהפועל חיפה. זה בסדר גמור. אני סומך על שיקול הדעת של הוועדה, אני סומך על שיקול הדעת של ראש העיר, ומה שיונח בפנינו, ההחלטה תהיה מקצועית נטו”.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, נאור סבג, רוי נאווי, יונתן פרבר, רותם חטואל, רג’יס נדו וג’בון איסט.