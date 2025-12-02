יום שלישי, 02.12.2025 שעה 13:59
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

מאייפיה לא מרשים, חטואל יפתח מול מכבי ת"א

הבלם ימשיך להיבחן בהפועל חיפה. כובש הצמד מול ב"ש יעלה ב-11 של אראל, ששם דגש על ההגנה כדי לשוב למסלול. תיערך ישיבה לקביעת עתיד מחלקות הנוער

|
רותם חטואל (עמרי שטיין)
רותם חטואל (עמרי שטיין)

הבלם הקמרוני בלונדון מאייפיה (24, 1.85) ממשיך להתאמן ולהיבחן בהפועל חיפה אבל לא מרשים במיוחד. שחקן אחר שהגיע להתרשמות ושוחרר הוא המגן רועי הרמן. הקבוצה עצמה קיימה היום (שלישי) במגרש הסינטטי בקריית ים, את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מול מכבי תל אביב מחר בבלומפילד.

מאמן הפועל חיפה, גל אראל, דיבר עם השחקנים על הצורך הגדול לראות קבוצה שמשחקת משחק הגנה טוב יותר וכזאת שיודעת להביא נקודות כדי לא להסתבך בתחתית. האדומים מהכרמל כבר עם חמישה משחקים ללא ניצחון ובמאזנה 12 נקודות.

על פי האימון המסכם, רוי נאווי יחזור לקישור לצד נאור סבג ויונתן פרבר ואילו אופק ביטון יפתח בספסל. בחלק הקדמי ישחקו כובש הצמד מול הפועל ב"ש, רותם חטואל ולצידו ג'בון איסט ורג'יס נדו.

אופק ביטון. יחכה על הספסל (שחר גרוס)אופק ביטון. יחכה על הספסל (שחר גרוס)

בנושא אחר, מנכ”ל המועדון איתי רק פנה למאמני ולשחקני מחלקת הנוער של הקבוצה ועדכן כי בשעה 18:00 תתקיים הצבעה על התמיכה העירונית במחלקת הנוער. משמעות התמיכה היא יותר שעות אימון, ציוד מקצועי, מאמנים ואנשי מקצוע וליווי. הישיבה תועבר בשידור חי בדף הפייסבוק של העירייה. 

יו”ר דירקטוריון החברה סמי עופר ומחזיק תיק הספורט בעירייה, צביקה ברבי, הגיב: “שום מסע איומים לא מלחיץ אותנו. אנחנו צריכים לפעול לפי החוק. הכסף הציבורי הוא כסף יקר מאוד ואנחנו נפעל רק לפי מה שהוועדה תחליט. אם הוועדה החליטה שלא לתת, ככה אנחנו נצביע, וזה לא משנה מה הוא יעשה. חבל מאוד שהוא לא הוציא הודעה למועדון שהוא קיבל מגרש בבית נגלר, תוספת של 20%, קיבל פריסה של שקים.

“אני מניח שהוא יודע מה שהוא עושה, שהוא שוכח את הדברים הטובים שקורים בהפועל חיפה. זה בסדר גמור. אני סומך על שיקול הדעת של הוועדה, אני סומך על שיקול הדעת של ראש העיר, ומה שיונח בפנינו, ההחלטה תהיה מקצועית נטו”.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, נאור סבג, רוי נאווי, יונתן פרבר, רותם חטואל, רג’יס נדו וג’בון איסט.

