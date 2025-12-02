יום שלישי, 02.12.2025 שעה 13:57
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

הטוטו קבע: הפועל ת"א תיקנס ב-676,625 ש"ח

חשיפת "שיחת היום": בעקבות אי קיום הדרבי, בטוטו הודיעו למנהלת מה הנזק הכספי מהאירוע המדובר וההוצאות הללו יועברו לאדומים. הפירוט המלא בפנים

|
העשן בדרבי (שחר גרוס)
העשן בדרבי (שחר גרוס)

לפני כחודש וחצי הדרבי של תל אביב לא שוחק לו לאחר החלטת המשטרה, בעקבות שימוש רב של פירוטכניקה של אוהדי הפועל תל אביב. בסופו של דבר האירוע גרם למינוס שתי נקודות בפועל לאדומים ולהפסד טכני לקבוצה של אליניב ברדה, אך מעבר לכך יש גם השלכות כספיות, ובתוכנית “חשיפת היום” חשפנו כאן ב-ONE בדיוק את ההשלכות הללו.

מנכ”ל הטוטו מאיר ברדוגו שלח למנכ”ל מנהלת ליגות הכדורגל בישראל, ניקולס לב, ולמשנה מנכ”ל, ניר ינקלביץ, את ההוצאות של האירועים, כשכמובן אותן הוצאות יירדו מהפועל תל אביב. אלו הסכומים: 500,00 ש”ח על אי קיום המשחק, 6,000 ש”ח על משחק שהופסק ולא חודש תוך 72 שעות, 12,000 ש”ח על שילוט אלקטרוני, 12,000 ש”ח על עמדת ראיונות, 7,000 ש”ח על מיתוג מיקרופונים, 4,000 ש”ח על טקס עלייה, 30,000 ש”ח על קיט גרפי, 5,625 ש”ח על אי אזכור שם הליגה במהלך המשחק ו-100,000 ש”ח על גרימת נזק תדמיתי לטוטו בשל אירוע אלימות.

בסך הכל נרשם במכתב: “לאור האמור ובהתאם להוראות ההסכם, בכוונתנו לבצע הפחתה בסך של 676,625 ש”ח מתשלומי התמורה שעלינו לשלם למנהלת, זאת בגין אירוע אי קיום המשחק שבנידון”. כאמור, ההוצאות הללו עוברות להוצאות שיהיו על הפועל תל אביב, מאחר והיא נמצאה אשמה באי קיום הדרבי של תל אביב נגד מכבי ת”א.

