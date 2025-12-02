הטוטו קבע: הפועל ת"א תיקנס ב-676,625 ש"ח

לפני כחודש וחצי הדרבי של תל אביב לא שוחק לו לאחר החלטת המשטרה, בעקבות שימוש רב של פירוטכניקה של אוהדי הפועל תל אביב. בסופו של דבר האירוע גרם למינוס שתי נקודות בפועל לאדומים ולהפסד טכני לקבוצה של אליניב ברדה, אך מעבר לכך יש גם השלכות כספיות, ובתוכנית “חשיפת היום” חשפנו כאן ב-ONE בדיוק את ההשלכות הללו.

מנכ”ל הטוטו מאיר ברדוגו שלח למנכ”ל מנהלת ליגות הכדורגל בישראל, ניקולס לב, ולמשנה מנכ”ל, ניר ינקלביץ, את ההוצאות של האירועים, כשכמובן אותן הוצאות יירדו מהפועל תל אביב. אלו הסכומים: 500,00 ש”ח על אי קיום המשחק, 6,000 ש”ח על משחק שהופסק ולא חודש תוך 72 שעות, 12,000 ש”ח על שילוט אלקטרוני, 12,000 ש”ח על עמדת ראיונות, 7,000 ש”ח על מיתוג מיקרופונים, 4,000 ש”ח על טקס עלייה, 30,000 ש”ח על קיט גרפי, 5,625 ש”ח על אי אזכור שם הליגה במהלך המשחק ו-100,000 ש”ח על גרימת נזק תדמיתי לטוטו בשל אירוע אלימות.

בסך הכל נרשם במכתב: “לאור האמור ובהתאם להוראות ההסכם, בכוונתנו לבצע הפחתה בסך של 676,625 ש”ח מתשלומי התמורה שעלינו לשלם למנהלת, זאת בגין אירוע אי קיום המשחק שבנידון”. כאמור, ההוצאות הללו עוברות להוצאות שיהיו על הפועל תל אביב, מאחר והיא נמצאה אשמה באי קיום הדרבי של תל אביב נגד מכבי ת”א.