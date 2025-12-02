יום שלישי, 02.12.2025 שעה 13:53
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

הוענק אישור זמני לאולם רמז של עירוני קריית אתא

ועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל החליטה להעניק אישור זמני לאולם בו הייתה תקלה שגרמה לדחיית משחק בחודש הקודם: "זמני, כל תקלה נוספת תביא לפסילה"

|
גל בייטנר (רועי כפיר)
גל בייטנר (רועי כפיר)

ועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל החליטה היום (שלישי) להעניק אישור זמני לאולם "רמז" בקריית אתא לקיום משחקים בליגת ווינר סל, לאחר שעירוני קריית אתא עמדה בתנאים שהוצבו לה. 

בתאריך 27 בנובמבר התקיים באולם משחק עם צוות מזכירות מלא, בו דומו תקלות שעון ומעבר לציוד החלופי, אשר צולם במלואו על פי דרישתה של מנהלת הליגה, וביום שני השבוע נערך משחק נוסף, בנוכחות בקר המנהלת, שופט העבר איל פוהורילס, בו בוצעו שלוש תקלות שעונים יזומות במהלכו, שתוקנו כולן בזמן ממוצע של כדקה.

בנוסף, התבצעו באולם עבודות תשתית במערכת החשמל, אשר יצרו הפרדה וחלוקת עומס בין המערכות השונות. האישור לקיום המשחקים באולם הוא זמני, כאשר כל תקלה נוספת תביא לפסילתו בליגת ווינר סל עד תום העונה באופן סופי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */