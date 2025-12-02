בעוד שבוע: הגרלת סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער

יש תאריך להגרת סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער. ההתאחדות לכדורגל תגריל את 32 הקבוצות האחרונות ביום שלישי הבא, 09/12 – משחקים שעתידים להתקיים בסמוך לתאריך 10/01/2026. ההגרלה תיערך בשעה 14:45. אמש (שני), בית”ר נורדיה ירושלים ניצחה 0:1 את הפועל עלייה כפר סבא ובכך השלימה את 32 הקבוצות שיתמודדו בסיבוב ד', רגע לפני שמינית הגמר.

יש לציין כי ביום שלישי הבא, מלבד הגרלת סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער, בשנתוני 2008-2007 ו-2006 (חריגי גיל), יתקיימו גם הגרלות סיבוב ד' בגביע המדינה לנערים א', ב' ו-ג', בשנתוני 2011-2009. בנערים ג', בשונה מהיתר, מדובר ב-64 קבוצות ולא ב-32 קבוצות. משחקי נערים ב' ומטה צפויים להתקיים בסמוך לתאריך 16/12.

העפילו אוטומטית לשלב 32 הגדולות בגביע המדינה לנוער: הפועל פתח תקווה, מ.ס רמלה, הפועל קריית שמונה, הכח מכבי עמידר רמת גן, הפועל פרדסיה, הפועל בית שאן, מכבי יפו, מ.ס צעירי כפר כנא, עירוני טבריה, הפועל ניר רמת השרון, הפועל רעננה, שמשון תל אביב, מ.ס אשדוד והפועל עכו.

העפילו לשלב 32 הגדולות בגביע המדינה לנוער, לאחר ניצחונות על יריבותיהן על המגרש: בני יהודה ת"א, הפועל רמת גן, גדנ"ע תל אביב, הפועל הוד השרון, מכבי נתניה, הפועל באר שבע, מכבי יבנה, הפועל חיפה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל כפר סבא, בני סכנין, מכבי תל אביב, הפועל עפולה, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה ובית"ר נורדיה ירושלים.

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנוער צפויים להתקיים ב-10/02/2026. משחקי רבע הגמר עתידים להתקיים ב-10/03/2026. משחקי חצי הגמר עשויים להתקיים סביב התאריך 29/04 והגמר, לעונת המשחקים 2025/26, צפוי להתקיים ב-26/05/2026. בעונה החולפת, את גביע המדינה לנוער, הניפה מכבי פתח תקווה, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, שירדה לליגה הלאומית לנוער.