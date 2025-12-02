יום שלישי, 02.12.2025 שעה 12:39
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה לנוער
לוח תוצאות

בעוד שבוע: הגרלת סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער

בית"ר נורדיה י-ם ניצחה והשלימה את תמונת 32 הקבוצות שישחקו בסמוך לתאריך 10/01/2026. ההגרלה תתקיים במשרדי ההתאחדות לכדורגל ב-09/12 בשעה 14:45

|
גביע המדינה לנוער ע'ש אבי רן (יונתן גינזבורג)
גביע המדינה לנוער ע'ש אבי רן (יונתן גינזבורג)

יש תאריך להגרת סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער. ההתאחדות לכדורגל תגריל את 32 הקבוצות האחרונות ביום שלישי הבא, 09/12 – משחקים שעתידים להתקיים בסמוך לתאריך 10/01/2026. ההגרלה תיערך בשעה 14:45. אמש (שני), בית”ר נורדיה ירושלים ניצחה 0:1 את הפועל עלייה כפר סבא ובכך השלימה את 32 הקבוצות שיתמודדו בסיבוב ד', רגע לפני שמינית הגמר.

יש לציין כי ביום שלישי הבא, מלבד הגרלת סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער, בשנתוני 2008-2007 ו-2006 (חריגי גיל), יתקיימו גם הגרלות סיבוב ד' בגביע המדינה לנערים א', ב' ו-ג', בשנתוני 2011-2009. בנערים ג', בשונה מהיתר, מדובר ב-64 קבוצות ולא ב-32 קבוצות. משחקי נערים ב' ומטה צפויים להתקיים בסמוך לתאריך 16/12.

העפילו אוטומטית לשלב 32 הגדולות בגביע המדינה לנוער: הפועל פתח תקווה, מ.ס רמלה, הפועל קריית שמונה, הכח מכבי עמידר רמת גן, הפועל פרדסיה, הפועל בית שאן, מכבי יפו, מ.ס צעירי כפר כנא, עירוני טבריה, הפועל ניר רמת השרון, הפועל רעננה, שמשון תל אביב, מ.ס אשדוד והפועל עכו.

העפילו לשלב 32 הגדולות בגביע המדינה לנוער, לאחר ניצחונות על יריבותיהן על המגרש: בני יהודה ת"א, הפועל רמת גן, גדנ"ע תל אביב, הפועל הוד השרון, מכבי נתניה, הפועל באר שבע, מכבי יבנה, הפועל חיפה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל כפר סבא, בני סכנין, מכבי תל אביב, הפועל עפולה, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה ובית"ר נורדיה ירושלים.

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנוער צפויים להתקיים ב-10/02/2026. משחקי רבע הגמר עתידים להתקיים ב-10/03/2026. משחקי חצי הגמר עשויים להתקיים סביב התאריך 29/04 והגמר, לעונת המשחקים 2025/26, צפוי להתקיים ב-26/05/2026. בעונה החולפת, את גביע המדינה לנוער, הניפה מכבי פתח תקווה, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, שירדה לליגה הלאומית לנוער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */