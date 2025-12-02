בית"ר נורדיה י-ם: זוכרים את נועם חבה, ומנצחים

לא שוכחים את חיילינו שהגנו בגופם ובנפשם על המדינה. בית"ר נורדיה ירושלים שקבוצת הנוער שלה נקראה על שמו של סמ"ר נועם חבה ז"ל, חייל מחטיבת הצנחנים, שנפל בדרום רצועת עזה בתאריך 15 בפברואר 2024 (א' באדר, תשפ"ד), זאת במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", ערכה טקס לזכרו, רגע לפני משחק במסגרת סיבוב ג' בגביע המדינה לנוער מול הפועל עלייה כפר סבא.

נועם ז"ל, בן 21 בנופלו, היה לוחם בגדוד 202. ירושלמי בכל רמח איבריו, בנם של אורנה וששון. נולד הוא ב-21 בינואר 2003. היה לאחיהם של ספיר, דניאל ותומר. ב-12 באוגוסט 2021 התגייס לצה"ל ושירת בחטיבת הצנחנים. הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ביום שישי, 16 בפברואר 2024, יום משחק הקבוצה הבוגרת שערכה לו דאז טקס והתקיימה לזכרו דקת דומייה.

החל מעונת 2024/25, לקבוצת הנוער של בית"ר נורדיה ירושלים קוראים על שמו של נועם חבה ז"ל. אתמול (שני), רגע לפני ההתמודדות מול הפועל עיילה כפר סבא, נערך טקס לזכרו של החייל הירושלמי. בטקס הוקרן סרטון לזכרו של נועם ז"ל ונשאו דברים אימו, אורנה ובעלי המועדון, מומי דהן. שחקני עלייה כפר סבא העניקו זר פרחים לאורנה והמשחק החל בדקת דומייה.

הטקס לזכרו של נועם חבה

לאחר מחצית ראשונה מעט מנומנמת מצד שתי הקבוצות הצעירות, הרי ששלוש דקות בלבד, עם פתיחתה של המחצית השנייה, הספיקו לבית"ר נורדיה ירושלים לעלות ליתרון משער מספר 10 העונה של נתנאל טייב, שקבע 0:1 בדקה ה-48 להתמודדות. מדובר, אגב, בשחקן נערים א' של המועדון, המשתתף לא מעט במשחקי קבוצת הנוער.

אורנה חבה מקבלת זר פרחים מקפטן עלייה כפר סבא, אלון קנינג (צילום איתי דהן - מיתוג דידאה)

בזמנו, בבית"ר נורדיה ירושלים התייחסו כשציינו: "ב-15 בפברואר 2024 נפל סמ"ר נועם חבה בקרב בדרום רצועת עזה. נועם, בן למשפחה ירושלמית ותיקה ומוכרת בעיר, הוא אחיו של חברנו דניאל חבה, ששיחק בשורות בית"ר נורדיה ירושלים במשך כשנתיים. נועם הוא בן המשפחה השני שנפל בעת שירותו הצבאי ברצועת עזה. דודו יוסי, נפל ברצועה ב-13 בספטמבר 1989".

חלק ממחלקת הנוער שהגיעו לטקס ולמשחק עם דגל לזכרו של נועם חבה ז'ל (צילום איתי דהן - מיתוג דידאה)

"קבוצה בית"רית, ירושלמית וציונית, בחרנו להנציח את שמו של נועם ולקרוא לקבוצת הנוער שלנו, שבה משחקים גם חברים ומכרים של נועם, 'בית"ר נורדיה נועם חבה ירושלים'. יהי זכרם של נועם ויוסי חבה ברוך! שנזכה לבשורות טובות וחזרת כל החטופות והחטופים, חיילות וחיילי צה"ל וכל נשות ואנשי כוחות הביטחון במהרה לבתיהם בשלום".