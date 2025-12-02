בנבחרת הנערות הסתירו את הטעות החמורה

כפי שנחשף אתמול (שני) לראשונה ב-ONE: נבחרת הנערות עד גיל 19 סיימה את טורניר מוקדמות אליפות אירופה במלטה עם הפסד 3:2 ללטביה. אולם מתברר שגם ניצחון לא היה מסייע לה לעלות לדרג א’, בעקבות תקלה רשלנית ברישום השחקניות.

בטופס המשחק לא נרשמה כלל השחקנית טליה קמין. למרות זאת היא עלתה לשחק בדקה ה-45, וירדה מהמגרש רק בדקה ה-75, לאחר שהצוות הבין את חומרת הטעות. בשלב זה כבר לא ניתן היה לשנות דבר, והכוונה הברורה של החוקה הייתה מובילה להפסד טכני, ללא קשר לתוצאה על המגרש. יודגש: אין כל אשמה בשחקנית עצמה.

אף גורם בהתאחדות לכדורגל, לרבות המנהל המקצועי אלישע לוי, לא עודכן על הטעות בזמן אמת. לוי אף שוחח מספר פעמים במהלך אתמול עם אנשי הנבחרת ועם המאמן דורה, אך האחרון לא דיווח לו על האירוע.

שלומי דורה (שחר גרוס)

רק הבוקר נודע ללוי על המחדל דרך הפרסום ב-ONE והוא הביע תרעומת על כך שלא קיבל את המידע מהצוות שלו. גם אחד מבכירי ההתאחדות לא ידע על שאירע. בהתאחדות מתכוונים לבצע בחינה פנימית ולחזק את מנגנוני הבקרה, כדי לוודא שגם בנבחרות הנשים טופסי המשחק יעברו בדיקה כפולה, במיוחד במשחקים בינלאומיים.

נציין כי מנהלת הנבחרת הקבועה נמצאת כעת בשירות מילואים, מה שעלול היה לתרום לבלבול, אך ברור לכל שטעות כזו אסור שתקרה. שלומי דובר אמר בתגובה ל-ONE: "מנהלת המשלחת דיווחה בזמן המקרה. נסעתי כמאמן הנבחרת ולא כמודיע או דובר. אם ישאלו אותי אעדכן אותם לא דרך ONE".