מרוץ "בשביל הגיבורות" יתקיים ביקנעם ב-19.12

אוטוטו זה קורה: מרוץ “בשביל הגיבורות” יתקיים ב-19.12 - במהלך חג החנוכה, ביקנעם ויוקדש כולו לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולמאמצים להעלאת המודעות למחלה. ההרשמה כבר בעיצומה למרוץ שהפך בשנים האחרונות לאחד מאירועי הספורט הקהילתיים הבולטים בישראל. למעלה מ-1,000 משתתפות ומשתתפים כבר הבטיחו את מקומם במרוץ.

מרוץ “בשביל הגיבורות” מיועד לגברים ולנשים, צעירים ומבוגרים, ומוקדש לתמיכה וחיזוק נשים המתמודדות עם סרטן השד. על מנת לעודד עוד ועוד משפחות ורצים להגיע, המרוץ יתקיים השנה במהלך חג החנוכה, ויתקיים כאמור לראשונה ביקנעם.

אמא וילדה רצות במרוץ "בשביל הגיבורות" (תומר פרד)

המרוץ יתקיים בהובלת “בשביל הגיבורות” ובשיתוף עיריית יקנעם, מועצה מקומית עמק יזרעאל והמרכז הרפואי העמק. המשתתפים יוכלו לבחור בין מקצים מגוונים - החל ממסלול משפחתי של 1 ק"מ, דרך מסלול עממי של 3.5 ק"מ ועד למקצים תחרותיים של 2, 5 ו-10 ק"מ. המסלול עצמו מסמל את המאבק וההתמודדות עם המחלה.

מרוץ "בשביל הגיבורות", מתאים לכולם (תומר פרד)

גלית תמיר, מייסדת המרוץ בת ה-53, סיפרה על מקור ההשראה: “עד גיל 40 לא רצתי בכלל, וכשראיתי שזה עוזר להתמודד עם חרדות - זה הפך לחלק מחיי. כשהתגלה אצלי הסרטן, החברות שלי רצו בשבילי וזה העניק לי כוחות אדירים. רציתי להביא את הרוח הזו לישראל, כדי שכל אחת ואחד יוכלו להקדיש ריצה לגיבורה שלהם. זו ריצה של תקווה ותמיכה, לא רק של ספורט”.

מרוץ "בשביל הגיבורות", לובשים ורוד (תומר פרד)

ראש העיר יקנעם, רומן פרס, אמר: “יקנעם גאה לארח את המרוץ החשוב הזה. מדובר באירוע שמחבר בין קהילה, ספורט ומשמעות, ויוצר השראה אדירה לנשים המתמודדות עם המחלה. נעמוד כולנו מאחוריהן, בצבע ורוד של תקווה”.

אווירה מיוחדת במרוץ "בשביל הגיבורות" (תומר פרד)

במקביל למרוץ יתקיים מתחם אקספו מיוחד שיכלול טיפולי רפואה משלימה, מתחם קהילתי, מידע לנשים ולמשפחות ופעילויות נוספות. כל ההכנסות יועברו למערך האונקולוגי “בית שולמית” במרכז הרפואי העמק – למימון טיפולים משלימים ותמיכה במטופלות.