פיב"א עדיין מסרבת להחזיר את משחקי הנבחרת

פיב"א ממשיכה לעכב את חזרתם של משחקי נבחרת ישראל בכדורסל למגרשים בארץ. למרות פתיחת קמפיין מוקדמות אליפות העולם 2027 שתתקיים בקטאר , ממשיכה הנבחרת לארח את משחקיה הרשמיים מחוץ לישראל.

במהלך שיחה שנערכה בין נציגי פיב"א לבין אנשי איגוד הכדורסל, הבהירו ראשי הארגון כי נכון לעכשיו אין כוונה לאשר את חזרת המשחקים לישראל. לדבריהם: "נחכה לראות שאכן מתקיים שקט לאורך זמן. נדון בנושא מחדש בסוף דצמבר”.

לוח המשחקים הקרוב של הנבחרת כולל את משחק הבית הבא, המתוכנן ל-27 בפברואר מול נבחרת קפריסין. באיגוד הכדורסל מקווים שעד אז תתקבל ההחלטה שתאפשר לנבחרת לחזור ולארח בישראל.

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

בנוסף, בתחילת יולי מצפה לנבחרת משחק בית נוסף ויוקרתי מול נבחרת גרמניה, אלופת אירופה המכהנת, שזכתה אף באליפות העולם האחרונה ב-2023 שגם לגביו קיימת תקווה שיוכל להיערך בארץ.