החשוד בהפצת סרטוני מין נחקר בחשד לתקיפה

כדורגלן עבר, נגדו הוגשו תלונות מצד מספר נשים בטענה כי הפיץ סרטוני מין שתיעדו יחסי מין עמן, נחקר אתמול (שני) במשטרה בעקבות תלונת גרושתו בגין תקיפה ואיומים, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. עם זאת, הוא עדיין לא נחקר בחשד להפצת הסרטונים עצמם. השחקן שוחרר בתנאי הרחקה מגרושתו.

כפי שפורסם, במהלך החודשים האחרונים הוגשו מספר תלונות מצד נשים שטענו כי סרטונים שלהן הופצו לכאורה ברבים. חלק מהסרטונים צולמו בהסכמתן, אך לטענתן אחרים צולמו ללא ידיעתן. עוד טוענות המתלוננות כי הסרטונים הועברו ונצפו על ידי אחרים ללא רשותן וללא כל ידיעה מצדן.

לאחר התלונות הראשונות החליטה המשטרה לסגור את התיק, אך בעקבות תלונה נוספת שהוגשה בשבוע האחרון הוחלט לפתוח את התיק מחדש.

כדורגל אילוסטרציה (La Liga)

אחת מהמתלוננות סיפרה ל-ONE: “לאחר עימות שהיה לי עם הבחור, שהיה בן זוגי, הוא הודה שהפיץ את הסרטונים. ידעתי שחלק מהם צולמו, אך הם היו אצלי בטלפון. בלי שידעתי הוא העתיק אותם והפיץ אותם ברבים. הייתי בשוק כשגיליתי זאת”.

עוד הוסיפה: "בשיחות עם נשים נוספות שהיו איתו התברר שהוא צילם חלק מהסרטונים בלי ידיעתן. הוא שיחק בנו, ורק בדיעבד הבנו שהוא היה עם כמה נשים במקביל. אנחנו יודעות שיש עוד נשים שחוו מקרים דומים – חלקן אפילו לא יודעות שסרטונים שלהן הופצו”.

בנוסף, לטענת המתלוננות, מעורב פרשה גם שחקן עבר נוסף, שלכאורה ידע לבקש סרטונים מסוימים ואף דאג לכך שאחיו וחברים נוספים יצפו בהם. במשטרה אישרו כי השחקן נחקר בעקבות תלונת גרושתו, החקירה בנוגע להפצת סרטוני המין נמשכת.