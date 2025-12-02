דיווח: ריאל מדריד פתוחה להצעות על רודריגו

ריאל מדריד נמצאת במצב שאפשר רק לקרוא לו בשמו האמיתי וזה משבר. הבלאנקוס מעדו שלוש פעמים ברציפות בליגה הספרדית, האחרון עם 1:1 נגד ג’ירונה, ובכך הם איבדו את הפסגה. בינתיים, השמועות ממשיכות לרוץ וב’אתלטיק’ יצאו עם דיווח שבו נרשם על כל השמועות שקשורות לחלון ההעברות, ואיפה הדברים עומדים.

האירוע המרכזי מהידיעה של הכתב הבכיר מריו קורטחנה הוא שבמועדון מוכנים להקשיב להצעות עבור רודריגו, והוא מציין שמבחינת ריאל הוא כבר לא מוגדר כ”שחקן שאי אפשר לגעת בו אצל קבוצות אחרות”, כלומר שהוא על המדף. במועדון מצפים כן למחיר גבוה עבור הברזילאי, אך לא פוסלים פרידה. כזכור, הקיצוני לא כבש 30 משחקים ברצף, שיא שלילי בריאל לשחקן התקפה יחד עם מראינו דיאס.

נמשיך לעוד שחקנים. על פי הדיווח, גם פראן גארסיה וגם דני סבאיוס עלו כמועמדים שעלולים לעזוב, כאשר הקשר מסיים חוזה ב-2027 וייתכן שבמועדון ירצו להרוויח עליו מעט כסף. מבחינת המגן השמאלי, הוא הפך לאופציה השלישית כעת בעקבות חזרת פרלאן מנדי בעמדה הזו ובמקרה שלו ייתכן שהוא גם יבקש לעזוב כדי לשחק יותר.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

ויש גם שמות שעלו. על פי הדיווח, שתי אופציות שבריאל מדריד סימנו כדי לחזק את הקישור הם אדם וורטון מקריסטל פאלאס שכבר הוזכר בעבר בהקשר של הבלאנקוס, וגם קיס סמיט מאלקמאר. השמות הללו עולים כשברקע כל השמועות בספרד אומרות שניקו פאס ישוב למדים הלבנים, או כבר בינואר או לכל היותר בקיץ הקרוב.