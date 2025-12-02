יום שלישי, 02.12.2025 שעה 12:29
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714 אוביידו20

דיווח: ריאל מדריד פתוחה להצעות על רודריגו

ב'אתלטיק' טוענים שהברזילאי כבר לא חסין בפני עזיבה ובמועדון מוכנים להקשיב להצעות עליו, כמו גם על סבאיוס ופראן גארסיה. וגם: שני השמות שסומנו

|
רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

ריאל מדריד נמצאת במצב שאפשר רק לקרוא לו בשמו האמיתי וזה משבר. הבלאנקוס מעדו שלוש פעמים ברציפות בליגה הספרדית, האחרון עם 1:1 נגד ג’ירונה, ובכך הם איבדו את הפסגה. בינתיים, השמועות ממשיכות לרוץ וב’אתלטיק’ יצאו עם דיווח שבו נרשם על כל השמועות שקשורות לחלון ההעברות, ואיפה הדברים עומדים.

האירוע המרכזי מהידיעה של הכתב הבכיר מריו קורטחנה הוא שבמועדון מוכנים להקשיב להצעות עבור רודריגו, והוא מציין שמבחינת ריאל הוא כבר לא מוגדר כ”שחקן שאי אפשר לגעת בו אצל קבוצות אחרות”, כלומר שהוא על המדף. במועדון מצפים כן למחיר גבוה עבור הברזילאי, אך לא פוסלים פרידה. כזכור, הקיצוני לא כבש 30 משחקים ברצף, שיא שלילי בריאל לשחקן התקפה יחד עם מראינו דיאס.

נמשיך לעוד שחקנים. על פי הדיווח, גם פראן גארסיה וגם דני סבאיוס עלו כמועמדים שעלולים לעזוב, כאשר הקשר מסיים חוזה ב-2027 וייתכן שבמועדון ירצו להרוויח עליו מעט כסף. מבחינת המגן השמאלי, הוא הפך לאופציה השלישית כעת בעקבות חזרת פרלאן מנדי בעמדה הזו ובמקרה שלו ייתכן שהוא גם יבקש לעזוב כדי לשחק יותר.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

ויש גם שמות שעלו. על פי הדיווח, שתי אופציות שבריאל מדריד סימנו כדי לחזק את הקישור הם אדם וורטון מקריסטל פאלאס שכבר הוזכר בעבר בהקשר של הבלאנקוס, וגם קיס סמיט מאלקמאר. השמות הללו עולים כשברקע כל השמועות בספרד אומרות שניקו פאס ישוב למדים הלבנים, או כבר בינואר או לכל היותר בקיץ הקרוב.

