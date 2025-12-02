יום שלישי, 02.12.2025 שעה 17:15
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3717-4414פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2119-2514אוטרכט5
2019-2313אייאקס6
2019-1913כרונינגן7
2019-2214טוונטה אנסחדה8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1724-2314הירנביין11
1728-1614ספרטה רוטרדם12
1624-1414אקסלסיור רוטרדם13
1630-1814זוולה14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18

דקה 93: אייאקס - כרונינגן 0:2

ליגה הולנדית, מחזור 14: גלוך פתח בהרכב המארחת והוחלף בדקה ה-79. הקשר התחיל את המהלך בשער ה-1 של חודוס והוסיף בישול לבאומן שהכפיל את היתרון

|
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

בעוד שלפני יומיים, המשחק בין הקבוצות התפוצץ תוך חמש דקות בשל שימוש מוגזם של הקהל הביתי באמצעי פירוטכניקה, הוחלט לדחות את ההתמודדות ובשעה זו אייאקס אמסטרדם ואוסקר גלוך שפותח בהרכב מארחים פעם נוספת את כרונינגן, ללא קהל ביציעים, במסגרת המחזור ה-14 של הליגה ההולנדית.

המארחת נמצאת במקום השישי בטבלה, מרחק 17 נקודות מהמוליכה פ.ס.וו איינדהובן, כשגם המקום בליגת האלופות נראה לפחות כרגע מחוץ להישג יד. אבל לפני שהקבוצה תסתכל רחוק היא חייבת קודם כל להשיג נקודות ויותר חשוב מזה לאוהדי אייאקס, להציג כדורגל מרשים יותר ממה שהיא מציגה כרגע.

מן העבר השני, האורחת מגיעה לאחר שחילצה תיקו דרמטי בדקה ה-90 נגד עשרה שחקנים של זוולה. היא נמצאת במקום השביעי בשוויון נקודות עם הקבוצה של אוסקר, ותקווה להיות הראשונה להתאושש מהפורמה השלילית, אחרי שהשיגה שתי נקודות בלבד בארבעת משחקיה האחרונים.

מחצית ראשונה:

דקה 11: התקפה נפלאה של אייאקס התחילה אצל אוסקר גלוך והסתיימה גם ברגליים של הקשר הישראלי, שהצטרף מקו שני אבל לא היה מדויק ושלח את הבעיטה מעל שער היריבה.

ואוט ווחהורסט מול סטייה רסינק (IMAGO)ואוט ווחהורסט מול סטייה רסינק (IMAGO)

דקה 22: הצלה גדולה של ולדיסלב יארוש! טום ואן ברגן קיבל כדור עומק גדול לרחבה ונותר מול השוער הצ’כי, שהשתמש בכל גופו כדי למנוע מהכדור לחדור לרשת, אחרי שהדף את הכדור בראשו.

דקה 28, שער! אייאקס עלתה ליתרון: גלוך הוציא את קבוצתו להתקפת מעבר, ומצא את חברו לקישור קנת’ טיילור. האחרון שלח רוחב אל מיקה חודטס שכבש בבעיטה שטוחה למרכז השער.

מיקה חודטס חוגג (IMAGO)מיקה חודטס חוגג (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)

דקה 43: הזדמנות נוספת ונהדרתל אייאקס. גלוך מסר לחודטס, שחדר לרחבה, עבר שני שומרים ובעט נפלא, שוער כרונינגן היה במקום והדף לקרן.

מחצית שנייה:

דקה 50: הזדמנות לכרונינגן. יונס טאהא קיבל את הכדור כ-25 מטרים מהשער וניסה את מזלו בבעיטה חזקה, אך יארוש היה במקום והדף לקרן.

דקה 53: שוב טאהא, כשפעם נוספת הוא לקח את הכדור, התקדם ושחרר בעיטה חזקה, אך שוב יארוש היה במקום.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

דקה 59: אייאקס הייתה קרובה להכפיל. חילופי מסירות הסתיימו בבעיטה בנגיעה של חודוס, הכדור פגע רק בקורה.

דקה 60, שער! אייאקס עלתה ל-0:2: זה הגיע. אייאקס קיבלה כדור קרן, אייאקס הגביה, באומן עלה מעל כולם ונגח לרשת.

דקה 79, אוסקר גלוך הוחלף: אחרי 79 דקות טובות של הישראלי, הוא סיים את המשחק וירד אל הספסל.

ההרכב של אייאקס: ויטסלאב יארוש, אוון ווינדאל, יורי באס, ארון באומן, יורי רגיר, דייבי קלאסן, קו איטאקורה, קנת’ טיילור, מיקה חודטס, אוסקר גלוך ו-ואוט וחהורסט.

ההרכב של כרונינגן: אטיין ואסן, תיימן בלוקזייל, דאייס יאנסה, מרקו רנטה, מרווין פירסמן, סטייה רסינק, טיקה דה יונג, יונס טאהא, ג’ורג’ שרודרס, טום ואן ברגן ו-דארי ווילומסון. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */