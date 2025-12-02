דקה 93: אייאקס - כרונינגן 0:2

בעוד שלפני יומיים, המשחק בין הקבוצות התפוצץ תוך חמש דקות בשל שימוש מוגזם של הקהל הביתי באמצעי פירוטכניקה, הוחלט לדחות את ההתמודדות ובשעה זו אייאקס אמסטרדם ואוסקר גלוך שפותח בהרכב מארחים פעם נוספת את כרונינגן, ללא קהל ביציעים, במסגרת המחזור ה-14 של הליגה ההולנדית.

המארחת נמצאת במקום השישי בטבלה, מרחק 17 נקודות מהמוליכה פ.ס.וו איינדהובן, כשגם המקום בליגת האלופות נראה לפחות כרגע מחוץ להישג יד. אבל לפני שהקבוצה תסתכל רחוק היא חייבת קודם כל להשיג נקודות ויותר חשוב מזה לאוהדי אייאקס, להציג כדורגל מרשים יותר ממה שהיא מציגה כרגע.

מן העבר השני, האורחת מגיעה לאחר שחילצה תיקו דרמטי בדקה ה-90 נגד עשרה שחקנים של זוולה. היא נמצאת במקום השביעי בשוויון נקודות עם הקבוצה של אוסקר, ותקווה להיות הראשונה להתאושש מהפורמה השלילית, אחרי שהשיגה שתי נקודות בלבד בארבעת משחקיה האחרונים.

מחצית ראשונה:

דקה 11: התקפה נפלאה של אייאקס התחילה אצל אוסקר גלוך והסתיימה גם ברגליים של הקשר הישראלי, שהצטרף מקו שני אבל לא היה מדויק ושלח את הבעיטה מעל שער היריבה.

ואוט ווחהורסט מול סטייה רסינק (IMAGO)

דקה 22: הצלה גדולה של ולדיסלב יארוש! טום ואן ברגן קיבל כדור עומק גדול לרחבה ונותר מול השוער הצ’כי, שהשתמש בכל גופו כדי למנוע מהכדור לחדור לרשת, אחרי שהדף את הכדור בראשו.

דקה 28, שער! אייאקס עלתה ליתרון: גלוך הוציא את קבוצתו להתקפת מעבר, ומצא את חברו לקישור קנת’ טיילור. האחרון שלח רוחב אל מיקה חודטס שכבש בבעיטה שטוחה למרכז השער.

מיקה חודטס חוגג (IMAGO)

דקה 43: הזדמנות נוספת ונהדרתל אייאקס. גלוך מסר לחודטס, שחדר לרחבה, עבר שני שומרים ובעט נפלא, שוער כרונינגן היה במקום והדף לקרן.

מחצית שנייה:

דקה 50: הזדמנות לכרונינגן. יונס טאהא קיבל את הכדור כ-25 מטרים מהשער וניסה את מזלו בבעיטה חזקה, אך יארוש היה במקום והדף לקרן.

דקה 53: שוב טאהא, כשפעם נוספת הוא לקח את הכדור, התקדם ושחרר בעיטה חזקה, אך שוב יארוש היה במקום.

אוסקר גלוך (IMAGO)

דקה 59: אייאקס הייתה קרובה להכפיל. חילופי מסירות הסתיימו בבעיטה בנגיעה של חודוס, הכדור פגע רק בקורה.

דקה 60, שער! אייאקס עלתה ל-0:2: זה הגיע. אייאקס קיבלה כדור קרן, אייאקס הגביה, באומן עלה מעל כולם ונגח לרשת.

דקה 79, אוסקר גלוך הוחלף: אחרי 79 דקות טובות של הישראלי, הוא סיים את המשחק וירד אל הספסל.

ההרכב של אייאקס: ויטסלאב יארוש, אוון ווינדאל, יורי באס, ארון באומן, יורי רגיר, דייבי קלאסן, קו איטאקורה, קנת’ טיילור, מיקה חודטס, אוסקר גלוך ו-ואוט וחהורסט.

ההרכב של כרונינגן: אטיין ואסן, תיימן בלוקזייל, דאייס יאנסה, מרקו רנטה, מרווין פירסמן, סטייה רסינק, טיקה דה יונג, יונס טאהא, ג’ורג’ שרודרס, טום ואן ברגן ו-דארי ווילומסון.