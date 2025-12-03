הפוטבול פגע בריאל, הכוכבים פגעו באלונסו

האם פוטבול אמריקאי תרם לערעור מעמדו של צ'אבי אלונסו? נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס התפאר באמצע נובמבר בקיום משחק מליגת ה-NFL בסנטיאגו ברנבאו, אך לשם כך נדרשו שינויים נרחבים באצטדיון, וקבוצת הכדורגל נאלצה לקיים את כל משחקי הליגה הספרדית בחודש הרלוונטי בחוץ. גם שני המשחקים האחרונים של הבלאנקוס בליגת האלופות נערכו מחוץ לספרד, וכך יצא כי הביקור אצל אתלטיק בילבאו בסן מאמס היום (רביעי, 20:00) יהיה משחק החוץ השישי ברציפות של ריאל בכל המסגרות. אחריו, לפי הדיווחים בתקשורת, תקיים ההנהלה ישיבה מיוחדת כדי לדון בסוגיות המקצועיות, כולל מידת הצלחתו של המאמן.

הבלגן התקשורתי בנושא הולך ומתעצם, וזה אירוני למדי בהתחשב בכך שרק לפני חודש ניצחה ריאל בקלאסיקו ופתחה פער של חמש נקודות בפסגת הטבלה. ההישג מול ברצלונה היה אמור לכאורה להעניק למאמן מרחב תמרון לא מבוטל, אך ריאל מדריד היא קבוצה מיוחדת, וגם תוצאה מאכזבת אחת גורמת באופן מיידי ללחץ עצום במערכת. כאשר מדובר ברצף הופעות כושלות, גם חגיגה בקלאסיקו תישכח במהרה כאילו לא הייתה כלל. לעומת זאת, את התבוסה 5:2 בדרבי מול אתלטיקו מדריד בשלהי ספטמבר זוכרים היטב, והאמת היא שהמתיחות בחדר ההלבשה החלה לדלוף החוצה כבר אז.

כי צ'אבי אלונסו סבר שהנהלים הרופפים מתקופת קרלו אנצ'לוטי לא היו מספקים. עם בואו למדריד, עוד לפני גביע העולם למועדונים, הוא הכריז על כללי משמעת חדשים. אחד השינויים הבולטים ביותר שהונהגו הוא איסור על כניסת גורמים זרים לחדר ההלבשה לפני המשחקים, וזה לא מצא חן בעיני הכוכבים שהיו רגילים למדיניות אחרת לחלוטין – במיוחד הברזילאים שבחבורה. במקביל, העומס באימונים עלה, והשחקנים נדרשו להיכנס לכושר גבוה יותר על מנת להתאים לשיטת הלחץ אותה התכוון המאמן ליישם על המגרש. חלק מהכוכבים, שהתרגלו לידו המלטפת של אנצ'לוטי, סברו שזה לא היה נחוץ.

קרלו אנצ'לוטי. הנהלים תחתיו היו רופפים (IMAGO)

ייתכן שאלונסו לא העריך עד הסוף את גודל האתגר. הוא מכיר את ריאל מדריד מבפנים, כאשר כיכב בה במשך 5 שנים, בין היתר בהדרכתו של אנצ'לוטי עצמו. הוא ידע עד כמה חדר ההלבשה בסנטיאגו ברנבאו נוטה להיות נפיץ, וכמה קל להדליף לתקשורת כל תלונה נגד הבוס. ובכל זאת, הוא התרגל לסביבת עבודה שונה בתכלית על הקווים. הקדנציה בלברקוזן, שהייתה מוצלחת באופן קיצוני מבחינת התוצאות, והעניקה לו ביטחון עצמי כמעט בלתי מוגבל. אחרי עונת הדאבל המזהירה ללא הפסד ב-2023/24, בגרמניה נהגו להתייחס רק להיבטים החיוביים של כהונתו, ובקושי ביקרו אותו על הטעויות – והרי היו גם כאלה. השחקנים העריכו אותו מאוד, ראו בו סמכות עליונה, ובוודאי לא הוציאו כביסה מלוכלכת החוצה. היה ברור שהעסק יהיה שונה בבירת ספרד, אך ייתכן שהבאסקי לא שיער עד כמה.

בלברקוזן נתנו לו יד חופשית לבצע את המהפכה לפי ראות עיניו, ואת התוצאות ראו בעונתו השנייה. בבירת ספרד אין אפילו יום של חסד, ואת הסחורה חייבים לספק מיידית ובקביעות. רק כדורגל סוחף ואטרקטיבי שמניב ניצחונות שבוע אחרי שבוע יכול להעניק למאמן שקט תעשייתי. כל מעידה גורמת לזעזוע, קל וחומר כאשר חלק מהשחקנים מחכים למאמן החדש בפינה ומעוניינים להפיל אותו בפח. זה מועדון שפיטר את ויסנטה דל בוסקה מיד אחרי הזכייה באליפות, העיף את פאביו קאפלו פעמיים, וגרם גם לזינדין זידאן אינספור משברים למרות הזכיות התכופות בליגת האלופות.

משימתו של צ'אבי אלונסו הייתה למצוא את האיזון בין קיליאן אמבפה, ויניסיוס וג'וד בלינגהאם. אנצ'לוטי לא הצליח לעשות זאת בעונה הראשונה של הכוכב הצרפתי במועדון, גם כאשר כל המעורבים אהבו אותו. הבאסקי נתקל מלכתחילה בבעיות עם ויניסיוס, והעדיף לתת הזדמנויות נרחבות לארדה גולר ולנער הפלא הארגנטינאי החדש פרנקו מסטנטואונו. רצף הניצחונות בתחילת העונה היה מבורך, אך חלקן הושגו עם לא מעט מזל, והפיאסקו בדרבי העיד כי המהפכה של המאמן רק בתחילתה. את המהפכה הזו קשה יותר לבצע כאשר היא יוצרת פילוג בסגל.

ג'וד בלינגהאם, ויניסיוס וקיליאן אמבפה. המשימה הראשונה הייתה למצוא איזון בין השלושה (IMAGO)

לפי הדיווחים שמודלפים לתקשורת הספרדית, מנהיגים מרכזיים בחדר ההלבשה תומכים במאמן. קיליאן אמבפה וטיבו קורטואה לצידו, וכך גם ארדה גולר שמקבל במה מרכזית. שחקני הרכש החדשים, ובראשם דין האוסן ואלברו קאררס מרוצים מאוד אף הם לאור העובדה כי הפכו לבאנקרים בהרכב. לעומת זאת, ויניסיוס ורודריגו סולדים מגישתו של צ'אבי אלונסו, וכך גם אנדריק ממנו מתעלם המאמן באופן כמעט מוחלט. באופן מעניין, מוזכר גם פדריקו ואלוורדה כשחקן שמשתייך למחנה ויניסיוס, וזה מפתיע לאור העובדה כי האורוגוואי היה תמיד משקיען ששמר על משמעת טקטית והיה מוכן לבצע כל משימה על הדשא. אצל אנצ'לוטי, לא הייתה לו כל בעיה למלא את משבצת המגן הימני לאור הפציעה של דני קרבחאל, אך אצל צ'אבי אלונסו היחס שלו לסוגיה השתנה לכאורה.

התגובה המחפירה של ויניסיוס לחילוף בקלאסיקו חרגה מגבולות הטעם הטוב, אך בהודעת ההתנצלות שפרסם הברזילאי הוא לא הזכיר את המאמן. מאז העסק הלך ודעך בהדרגה, והרצף האומלל החל במשחק החוץ הראשון של נובמבר. ליברפול, שנמצאת בעצמה במשבר לא טריוויאלי, הפגינה עליונות מוחלטת על היריבה הלבנה, והייתה ראויה לנצח בתוצאה גבוהה הרבה יותר מ-0:1. ריאל, שהתקשתה לייצר הזדמנויות, הפגינה יכולת התקפית חלשה עוד יותר ב-0:0 בדרבי הקטן באצטדיונה של ראיו וייקאנו, ויצאה לפגרת הנבחרות במצב רוח שפוף למדי.

אלונסו ו-ויניסיוס. הירידה של הברזילאי מהמגרש בקלאסיקו חרגה מגבולות הטעם הטוב (IMAGO)

כאשר חזרו השחקנים מהמשחקים הבינלאומיים, המצב החמיר, והיעדר משחקי הבית בהחלט לא עזר. העולה החדשה אלצ'ה הייתה הרבה יותר טובה מריאל והייתה ראויה לניצחון מוחץ במשחק שהסתיים בתיקו 2:2. ברשתות החברתיות היה פופולרי מאוד הסרטון בו הודגש כי השופט רץ מהר הרבה יותר מ-ואלוורדה בהתקפה המתפרצת שהניבה את השער השני של המארחת. האורוגוואי, שנכנס כמחליף, לא שיפר את המערך בלשון המעטה, וזה הדגיש את העובדה כי אלונסו לא פוגע בתקופה האחרונה עם השינויים שהוא מבצע תוך כדי המשחקים.

3:4 כאוטי בפיראוס מול אולימפיאקוס היה הניצחון היחיד של ריאל במסגרת רצף משחקי החוץ, וגם בו בלט בעיקר אמבפה שהבקיע רביעייה. משום מה, הצרפתי היה פושר הרבה יותר ביום ראשון בג'ירונה, גם אם פנדל מדויק שלו העניק לריאל את שער השוויון. בפועל, הקבוצה שוב הייתה סטטית מדי בהתקפה ב-1:1, והדיבורים על משבר בהחלט מוצדקים. חוסר היכולת לנצח שלוש יריבות נחותות על הנייר אף גרמה לכל היתרון שהיה ללבנים בפסגה להתאייד, וברצלונה עלתה למקום הראשון על חשבונם, למרות שגם הקטלונים לא מרשימים במיוחד.

קיליאן אמבפה. הרביעייה שלו הובילה לניצחון היחיד של ריאל בתקופה הזו (IMAGO)

הדרך ההגיונית להמשיך קדימה היא להעניק גיבוי למאמן החדש, שהוא אגדת המועדון כשחקן, ולאפשר לו לנסות למצוא את דרכו. על הדרך, פרס היה אמור להבהיר לחברים "המורדים", ובראשם ויניסיוס, שאין להם סיכוי להדיח את צ'אבי אלונסו. אלא שזו ריאל מדריד, בה כוחם של הכוכבים נוטה להיות גדול מדי, והמאמנים סופגים תמיד את האש. כך מוצא את עצמו הבאסקי במצב בו יש עיתונאים שמגדירים את הנסיעה לבילבאו כגורלית לגבי המשך כהונתו, כאשר מפגש מול מנצ'סטר סיטי צפוי בעוד שבוע בלבד.

לפחות את פפ גווארדיולה תפגוש ריאל בבית, ועוד קודם לכן תגיע לסנטיאגו ברנבאו סלטה ויגו. זה עשוי להעניק לסגנית האלופה אוויר לנשימה, ובאופן כללי אירוח המשחק הפוטבול גרם לה נזק משמעותי. למעשה, היה זה משחק ירוד בין שתיים מהקבוצות הגרועות ב-NFL העונה, מיאמי דולפינס ו-וושינגטון קומנדרס, שהפגינו פוטנציאל התקפי בעייתי ביותר. ריאל משחקת בימים כאלה בערך כמוהן, אבל ייתכן שהמפנה נמצא מעבר לפינה. צ'אבי אלונסו, איש ריאל סוסיאדד, יקווה שזה יקרה כבר בסן מאמס, עבורו מדובר גם דרבי פרטי לכל דבר.