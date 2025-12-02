יום שלישי, 02.12.2025 שעה 17:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"הפועל פ"ת עולה על הציפיות, לא תפסיד לב"ש"

זאביק זלצר דיבר על המלאבסים ב"שיחת היום": "הקבוצה צריכה לא לסטות מהדרך שלה, לא צריכה להתאים את עצמה ליריבה". וגם: ב"ש, יונתן כהן ועומר פרץ

|
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

הפועל פתח תקווה מציגה כדורגל נהדר לאורך כל העונה, אך בסוף צריך נקודות ובזה הקבוצה לא מצליחה בתקופה האחרונה. המשחק האחרון נגמר ב-0:0 נגד עשרה שחקנים של מכבי חיפה, וכבר היום (שלישי, 20:00) מחכה אולי המשחק הכי קשה בליגה בדמות באר שבע. לקראת המשחק, זאביק זלצר עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על המלאבסים.

איך אתה רואה את הקבוצה של עומר פרץ?
”עולה על הציפיות. קבוצה שעלתה ליגה עם כדורגל חיובי, חיבור טוב של שחקנים צעירים ו-ותיקים יותר. סך הכל גם התוצאות כרגע בהחלט מעודדות. תמיד אפשר יותר ורוצים יותר ומסתכלים איפה הפסדנו נקודות, אבל סך הכל הקבוצה נראית טוב ומשחקת כדורגל חיובי. יש לה קהל גדול וצריך להסתכל קדימה. יש גם מחלקת נוער טובה שנבנתה בשנים האחרונות ועושים שם עבודה יפה. אם יצליחו להביא שניים שלושה שחקנים מהנוער לבוגרים ולפגוע בזר אחד או שניים, זה מה שעושה קבוצה טובה”.

איך הם מפתיעים היום את ב”ש לדעתך?
”מי שמכיר גם את ניר לוין וגם את עומר פרץ, אני יודע שהם מכינים את עצמם בצורה הכי טובה. הפועל פ”ת לא יכולה לסטות מהדרך ולא צריכה להתאים את עצמה לב”ש. היא צריכה לשחק בדרך שלה. תמיד יש נקודות תורפה שאתה רוצה לנטרל והיום ביטון הוא השחקן הבולט של ב”ש, והשאלה המרכזית היא איך מנטרלים אותו. אם אתה מנטרל אותו אתה מנטרל חלק גדול מהיכולת של הפועל ב”ש, אבל בנקודה המרכזית, פ”ת לא צריכה לסטות מהדרך שלה, אלא לדעת לגעת בנקודות מסוימות ולמנוע אולי יכולת אישית של כמה שחקנים”.

עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)

בדרך שלה היא חטפה העונה גם מהפועל ת”א וגם מבית”ר.
”הדבר השונה זה אולי להתאים את עצמך לנקודות הקטנות של הפועל ב”ש, להתמקד בקאנגווה ובביטון, למרות שפתאום גם פרץ וגאנח יכולים להפתיע. צריך לשים דגש לשני השחקנים שהזכרתי ואי אפשר לקחת דוגמה ממכבי ת”א ומבית”ר ירושלים. ממה שאני זוכר הפועל פ”ת גם סבלה מפציעות אז. אם תתחיל להתאים את עצמך תמיד ליריבה, בסופו תאבד את הדרך שלך ותפסיד”.

האם נכון להפוך את יונתן כהן לחלוץ?
”צריך להיות מאוד זהיר איתו. ראינו שהוא רק התחיל ונפצע וזה כי הוא לא שיחק תקופה. עכשיו הוא בא ורוצה להשיג מה שלא הצליח קודם ולקפוץ מדרגה. עומר מתנהג איתו נכון ושומר עליו ומשגיח עליו. דווקא בגלל שלא שיחק תקופה הוא יכול להיות קלף טוב לעלות מהספסל. הוא צריך להיות במלוא היכולת שלו היום ותמיד השאלה מה עדיף, אם לפתוח איתו ולא יוכל לעמוד בלחץ, או להכניס אותו ברגעים קריטיים”.

https://omny.fm/shows/onesport/2-12/embed?style=cover

תוצאה?
”הפועל פ”ת לא תפסיד היום, למרות שב”ש קבוצה טובה ומאורגנת. דווקא ביום כזה הפועל פ”ת ששיחקה טוב מול מכבי חיפה, אני חושב שגם היום היא לא תפסיד”.

