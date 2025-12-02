יום שלישי, 02.12.2025 שעה 22:51

שחקני מכבי חיפה חוגגים עם דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)

הגיע הזמן: מכבי חיפה ניצחה 1:2 את הפועל ת"א

אחרי ארבע תוצאות תיקו, בכר השיג ניצחון בכורה בקנדציה השלישית שלו אצל הירוקים. חזיזה (51') כבש בפנדל, מלמד (58') הכפיל, קורין (88') רק צימק

דורון בן דור | 02/12/2025 20:30
יום שלישי, 02/12/2025, 20:30אצטדיון סמי עופר - 25,462 צופיםליגת העל Winner - מחזור 12
הפועל ת"א
שער רוי קורין (88)
הסתיים
2 1
שופט: אוראל גרינפלד
פנדל דולב חזיזה (50)
שער גיא מלמד (57)
בישול בישול: מיכאל אוחנה
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
יילה בטאיי, ציון: 8
משחק הכי טוב שלו העונה
השחקן המאכזב
דורון ליידנר, ציון: 4
משחק שירצה לשכוח
הרכבים וציונים
 
 

אף אחד במכבי חיפה לא חשב שאת חודש דצמבר תפתח הקבוצה במקום השביעי, אבל זו המציאות. הירוקים מארחים כעת את הפועל ת"א באצטדיון סמי עופר ומקווים לפתוח דף חדש עם ניצחון בכורה בקדנציה הזו של ברק בכר.

חודש וחצי אחרי שדייגו פלורס סיים את דרכו, בחיפה עדיין לא זוכרים איך זה מרגיש לנצח. הפעם האחרונה שזה קרה הייתה באמצע חודש ספטמבר עם 1:5 על מ.ס אשדוד, אלא שאז הגיעו שתי תוצאות תיקו בדרבי מול הפועל חיפה ומול מכבי ת"א, והפסדים להפועל ב"ש ולמכבי נתניה – משחק שאחריו פלורס פוטר.

לאחר מכן חיפה סיימה ארבעה מחזורים רצופים בתיקו: 1:1 מול עירוני טבריה, 2:2 מול הפועל ירושלים, 3:3 מול בני סכנין ו-0:0 מול הפועל פ"ת אחרי החזרה מהפגרה. בעצם הירוקים מקווים לניצחון ראשון אחרי 78 ימים כדי לצאת לדרך חדשה.

הפועל ת"א הגיעה לסמי עופר מהמקום הרביעי עם 18 נקודות – חמש יותר מאשר לחיפה. האדומים ניצחו במחזור האחרון 0:2 את בני סכנין משערים של סתיו טוריאל ולויזוס לויזו, והם מחפשים ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים.

מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד שרק לסיום ההתמודדות! מכבי חיפה השיגה ניצחון בכורה בעידן של בכר אחרי שרשמה 1:2 על הפועל תל אביב. דולב חזיזה כבש את הראשון, גיא מלמד הכפיל את היתרון עם השער הראשון שלו העונה, רוי קורין רק צימק מנגד
  • '88
  • שער
  • שער! הפועל תל אביב צימקה ל-2:1: אחרי ערבובייה בהגנה וירמקוב שהתנגש בסק, השניים נותרו על כר הדשא, ליידנר נגח קדימה לרוי קורין שכבש.
  • '77
  • חילוף
  • גם דאפה פינה את מקומו, עומרי לוי נכנס
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון אצל האדומים. טוריאל יצא, מור בוסקילה נכנס
  • '76
  • חילוף
  • חילוף אחרון בחיפה. חזיזה יצא, מתיאס נהואל נכנס
ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)
  • '73
  • החמצה
  • כמעט השלישי של מכבי חיפה. דרזי קיבל כדור ברחבה ובעט בעוצמה מהאוויר, צור היה במקום והדף
  • '71
  • חילוף
  • חילוף נוסף בהפועל. אלקוקין יצא, עמרי אלטמן נכנס
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • אלקוקין נכנס לפנקס של השופט גם כן
שון גולדברג ומאיימבו עולים לכדור (עמרי שטיין)שון גולדברג ומאיימבו עולים לכדור (עמרי שטיין)
פרננד מאיימבו (עמרי שטיין)פרננד מאיימבו (עמרי שטיין)
  • '67
  • חילוף
  • גם גיא מלמד פינה את מקומו, ג'ורג'ה יובאנוביץ' נכנס
  • '67
  • חילוף
  • גם פיינגזיכט יצא, פייר קורנו נכנס
  • '67
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל מכבי חיפה. גורה יצא, סילבה קאני נכנס
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • דניאל דרזי ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
אסף צור וקנג'י גורה (עמרי שטיין)אסף צור וקנג'י גורה (עמרי שטיין)
ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
  • '59
  • חילוף
  • גם לויזו יצא, רוי קורין נכנס
  • '59
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל. רן בנימין יצא, לוקאס פלקאו נכנס
  • '59
  • חילוף
  • חילוף בחיפה. אוחנה יצא, דניאל דרזי נכנס
אכזבה בהפועל תל אביב (עמרי שטיין)אכזבה בהפועל תל אביב (עמרי שטיין)
קנג'י גורה וגיא מלמד מחויכים (עמרי שטיין)קנג'י גורה וגיא מלמד מחויכים (עמרי שטיין)
גיא מלמד חוגג בגדול (עמרי שטיין)גיא מלמד חוגג בגדול (עמרי שטיין)
גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)
הטירוף אחרי הגול של גיא מלמד (עמרי שטיין)הטירוף אחרי הגול של גיא מלמד (עמרי שטיין)
  • '58
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: טירוף בסמי עופר. אוחנה הכניס כדור נפלא למלמד, שהתסובב על שני בלמים ומקרוב גלגל לרשת
  • '56
  • החמצה
  • הזדמנות נפלאה למכבי חיפה. יילה בטאיי חטף שוב כדור, פרץ קדימה ומסר לאזולאי, שבעט בנגיעה נפלאה, צור התעופף והדף לקרן
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
דולב חזיזה בטירוף (רדאד ג'בארה)דולב חזיזה בטירוף (רדאד ג'בארה)
דולב חזיזה בועט את הפנדל (רדאד ג'בארה)דולב חזיזה בועט את הפנדל (רדאד ג'בארה)
שיקו בהלם מההחלטה (רדאד ג'בארה)שיקו בהלם מההחלטה (רדאד ג'בארה)
אוראל גרינפלד שורק לפנדל (רדאד ג'בארה)אוראל גרינפלד שורק לפנדל (רדאד ג'בארה)
  • '51
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: טירוף בסמי עופר. יילה בטאיי סחט פנדל, אליו ניגש דולב חזיזה, שלא התבלבל וכבש
מחצית ראשונה
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
שון גולדברג ורן בנימין (עמרי שטיין)שון גולדברג ורן בנימין (עמרי שטיין)
  • '45
  • החמצה
  • לא ייאמן, חיפה איבדה ריכוז, האדומים בטירוף. דאפה חטף כדור, התקדם ושחרר בעיטה טובה, ירמקוב היה במקום והדף. אל הכדור השני עט בנימין שבעט בנגיעה, אך השוער שוב היה במקום עם הדיפה נפלאה
  • '37
  • החמצה
  • הפועל בעניינים. כדור קרן חלף על פני כולם, ירמקוב אגרף לא מספיק טוב, מאיימבו השתלט ומזווית קשה ובסיבוב בעט טוב, אך השוער היה במקום והדף לקרן נוספת
דניאל דאפה מאוכזב אחרי ההחמצה (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה מאוכזב אחרי ההחמצה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה מאוכזב אחרי ההחמצה (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה מאוכזב אחרי ההחמצה (רדאד ג'בארה)
  • '33
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת להפועל. דאפה יצא למתפרצת, יכול היה למסור הצידה, אך החליט לנסות בעיטה שהלכה החוצה
  • '31
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה במשחק, דווקא של הפועל תל אביב. לויזו הכניס כדור עומק נפלא לדאפה, שהשתלט לא מספיק טוב, התקדם מעט ובעט, אך ירמקוב יצא היטב והדף לקרן
אסף צור (עמרי שטיין)אסף צור (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
  • '22
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה להפועל ת"א. טוריאל נתן לקרייב, שהכניס עומק נפלא ללויזו, שניסה בעיטה מהאוויר, מיכאל אוחנה הגיע בזמן מאחור, הפריע לו והכדור הלך לקרן
  • '20
  • החמצה
  • הזדמנות טובה למכבי חיפה. הרמה נהדרת משמאל מצאה את עבדולאי סק שעלה מעל כולם ונגח החוצה
קנג'י גורה (עמרי שטיין)קנג'י גורה (עמרי שטיין)
ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)
  • '15
  • אחר
  • מכבי חיפה עדיפה עד כה על הפועל תל אביב. הירוקים נראים נהדר, לוחצים גבוה ומגיעים לרחבה של האדומים שלא מצליחים לצאת מהלחץ ומתקשים
  • '6
  • החמצה
  • חצי מצב לחיפה. גורה נתן כדור לאוחנה, שהכניס אותו עומק, שחקן הכנף ניסה להשתלט והיה קרוב להגיע לכדור, אך צור יצא היטב ועצר אותו
מופע האבוקות אצל אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)מופע האבוקות אצל אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
מופע האבוקות אצל אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)מופע האבוקות אצל אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • אחר
  • אוהדי מכבי חיפה פתחו במופע אבוקות מרהיב, שנשאר ביציעים ולא גרם לעצירת המשחק
  • '1
  • החמצה
  • מצב ראשון כבר אחרי 15 שניות בלבד. חזיזה קיבל את הכדור באגף ימין, עבר לרגל שמאל וניסה בעיטה חזקה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך!
הפועל תל אביב (עמרי שטיין)הפועל תל אביב (עמרי שטיין)
מכבי חיפה (עמרי שטיין)מכבי חיפה (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות