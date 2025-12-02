הגיע הזמן: מכבי חיפה ניצחה 1:2 את הפועל ת"א

דעת המבקר

השחקן המצטיין יילה בטאיי, ציון: 8

משחק הכי טוב שלו העונה יילה בטאיי, ציון: 8משחק הכי טוב שלו העונה השחקן המאכזב דורון ליידנר, ציון: 4

משחק שירצה לשכוח דורון ליידנר, ציון: 4משחק שירצה לשכוח

הרכבים וציונים

אף אחד במכבי חיפה לא חשב שאת חודש דצמבר תפתח הקבוצה במקום השביעי, אבל זו המציאות. הירוקים מארחים כעת את הפועל ת"א באצטדיון סמי עופר ומקווים לפתוח דף חדש עם ניצחון בכורה בקדנציה הזו של ברק בכר.

חודש וחצי אחרי שדייגו פלורס סיים את דרכו, בחיפה עדיין לא זוכרים איך זה מרגיש לנצח. הפעם האחרונה שזה קרה הייתה באמצע חודש ספטמבר עם 1:5 על מ.ס אשדוד, אלא שאז הגיעו שתי תוצאות תיקו בדרבי מול הפועל חיפה ומול מכבי ת"א, והפסדים להפועל ב"ש ולמכבי נתניה – משחק שאחריו פלורס פוטר.

לאחר מכן חיפה סיימה ארבעה מחזורים רצופים בתיקו: 1:1 מול עירוני טבריה, 2:2 מול הפועל ירושלים, 3:3 מול בני סכנין ו-0:0 מול הפועל פ"ת אחרי החזרה מהפגרה. בעצם הירוקים מקווים לניצחון ראשון אחרי 78 ימים כדי לצאת לדרך חדשה.

הפועל ת"א הגיעה לסמי עופר מהמקום הרביעי עם 18 נקודות – חמש יותר מאשר לחיפה. האדומים ניצחו במחזור האחרון 0:2 את בני סכנין משערים של סתיו טוריאל ולויזוס לויזו, והם מחפשים ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים.