"בכר רואה שגורה וקאני לא יכולים לעבור שחקן"

מכבי חיפה נמצאת בעיצומו של משבר גדול, כשאם דייגו פלורס לא הצליח להצעיד קדימה את המועדון, גם ברק בכר עדיין לא רשם אפילו ניצחון אחד. עם המאזן הזה, המאמן וקבוצתו יארחו היום (שלישי, 20:30) את הפועל תל אביב לקרב ענק בסמי עופר. לקראת המפגש עלה לדבר איציק אהרונוביץ על הצד הירוק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה רואה את זה שאחרי 193 ימים שמלמד היה במקפיא הוא אמור לפתוח? יהיה המושיע היום?

”בשנה הזו ששני החלוצים שהגיעו לא מספיק טובים, והוא יותר טוב מהם לפחות בפרמטרים של 9 קלאסי, הוא מגיע למקומות שבלמים לא מגיעים והוא מבקיע הרבה גולים וחיפה משוועת לחלוץ כזה”.

איך הוא יהיה הערב מול הפועל ת”א?

“אני לא מבין למה בכר מתעקש. אני לא מכיר אותו כאחד כזה. הוא רואה משחק אחרי משחק שגורה וקאני לא יכולים לעבור שחקן, ובגלל זה גם בסוף החלוץ מורחק. אני אומר טובים השניים מן האחד. יובאנוביץ’ לא מספיק טוב, אולי אם הם ישחקו אחד ליד השני ולעבור לשחק 4-4-2 חכם יהיה טוב יותר. ב-4-3-3 זה כל כך שקוף ובינוני, שאני לא יודע מה יהיה פה”.

ג'ורג'ה יובאנוביץ'. טובים השניים מן האחד (עמרי שטיין)

מה אתה חושב על ההרכב הצפוי?

”פתאום היום הוא בא עם מספר 10. לאוחנה יש כדורגל ובונים עליו שיציל את המולדת, אבל בונים גם על מלמד שלא שיחק דקה אחת, שגם הוא יושיע את המולדת”.

לסיום, מה התוצאה הערב?

”1:1”