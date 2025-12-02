יום שלישי, 02.12.2025 שעה 13:57
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"בטוח שמיץ' לא ייתן לקומץ לנהל לו את מכבי"

אגדת הצהובים, אלי דריקס, ל"שיחת היום": "האוהדים עשו רק נזק וגרמו לכך שלאזטיץ' לא יהיה במועדון. יש ישראלים שראויים: רוני לוי, ברדה וקוז'וק"

|
מיץ' גולדהאר משוחח עם ז'רקו לאזטיץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
מיץ' גולדהאר משוחח עם ז'רקו לאזטיץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

תקופה סוערת מאוד עוברת על מכבי תל אביב. אם שתי שישיות לא הספיקו למועדון הצהוב, אז לאחר מכן אוהדים הגיעו לביתו של ז’רקו לאזטיץ’ במה שגרם למאמן הסרבי לבקש להתפטר, כשדן רומן עמד על הקווים ב-2:2 באשדוד. בינתיים, סמל האלופה, אלי דריקס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על המצב.

איך אתה רואה את כל מה שקורה במכבי ת”א? כבר עברת את כל התסריטים האפשריים.
”אני לא אוהב את מה שהיה. אני חושב שבעידן גולדהאר הגענו למקום אחר מבחינת התנהלות ואלה דברים שחשבתי שמאחורינו. זה קומץ, אין שום סיבה לבוא למתחם אימונים ולבוא ולקלל שחקנים ומאמן, ויום אחרי גם להפגין מתחת לביתו. אני לא חושב שזה צריך להיות כך וצריך לגנות את זה”.

יש דום שתיקה במכבי ת”א.
”אני בטוח שמכבי תתייחס לנושא ואני בטוח שמיץ’ לא ייתן לקומץ לנהל לו את המועדון ולהחליט מה קורה, למרות שהם גרמו לכך שלאזטיץ’ לא יהיה. הם עשו רק נזק למועדון, לא מבין מה הם השיגו בזה”.

אוהדי מכבי ת"א במסר ללאזטיץ' (פרטי)

מצד שני נתייחס לנושא המקצועי, לאזטיץ’ עשה מספיק דברים ששאלת עתידו לגיטימית לחלוטין.
”אז האוהדים קובעים? הייתה ביקורת על לאזטיץ’, אבל אני יכול לומר שההנהלה והבעלים מרוצים מהעבודה שלו באופן כללי. נניח ויש ביקורת, צריך לעשות זאת בצורה נכונה, למצוא אלטרנטיבה נכונה למועדון. לא הבנתי את הסיטואציה”.

אתה חושב שגולדהאר יכול להגיב לסיטואציה הזו בשבירת כלים?
”אני מקווה שלא ואני חושב שלא. אני מאמין שהוא יתייחס ובטוח שמנסים להבין מי האנשים שהיו מתחת לבית של לאזטיץ’ ואולי ינסו למנוע מהם להגיע לבלומפילד או לתבוע אותם. קשה לי לראות את מכבי לא מגיבה. אני מניח שהם יגבשו לעצמם מהלך כלשהו, קשה לי לראות שלא תהיה התייחסות. אולי היו צריכים להגיב כבר, יכול להיות שהם טעו, גם זה בסדר. מי שלא טועה שלא יעשה כלום, אבל לבוא ולהגיד שמכבי מקבלת התנהלות כזו, קשה לי לראות שזה קורה.

“כל פעם שיש משהו ילכו עם אבוקות וזה יהיה לגיטימי? אביב (בושינסקי) בא ואומר שהאוהדים קיבלו את ההחלטה בשביל ההנהלה. גם אני לא אהבתי לראות את מכבי בתקופה האחרונה, אבל אתה כארגון רוצה לעשות את הדברים בצורה הנכונה ובזמן המתאים. ברגע שאתה מפטר מאמן, זה לא רק הוא, זה גם צוות שצריך להביא. צריך לקבל את ההחלטות בזמן הנכון”.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

איך אתה רואה אותם יוצאים מהאירוע?
”ממה שאני רואה כנראה המאמן לא ימשיך. רומן אולי יהיה על הקו ואני מקווה מאוד שעד שיביאו צוות חדש הוא יעשה עבודה טובה”.

הוא יכול בתוך הסיטואציה הזו לנווט את הספינה?
”הוא נמצא בסיטואציה הזו בעל כורחו. לאזטיץ’ איננו והוא האדם במערכת. בסופו של דבר מכבי תצטרך להביא מאמן חדש, קשה לי לראות שזה ילך לרומן שהוא בחור מוכשר, אבל אולי זה עוד מוקדם בשבילו”.

מאמן ישראלי?
”יש שני מאמנים שראויים. אבל בהשקפתו של מיץ’ הוא מעדיף זרים. הישראלים הם קודם כל רוני לוי שהוא ראוי ועבד שנים במכבי חיפה ולקח אליפויות, עבד בחו”ל ועשה עבודה טובה בהפועל חיפה. אני לא אהבתי את ההתנהלות שלו בעבר כלפי האוהדים, אני מבין שחל בו איזשהו שינוי”.

רוני לוי (רועי כפיר)

והשני?
”אליניב ברדה וקוזו’ק עבדו במועדונים עלם לחץ גדול, גם ברק יצחקי. יש מאמנים שהתפתחו מאוד”.

אם בכר לא היה חוזר לחיפה, הוא היה מועמד?
“זה הכל ספקולציות. ממה שאני מבין יכול להיות שכן יהיה הפעם מאמן ישראלי, אבל הכיוון הכללי בשנים האחרונות זה צוות זר”.

