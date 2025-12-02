יום שלישי, 02.12.2025 שעה 13:58
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

"מכיר את חיפה, הייתי שם, נצטרך 100% ריכוז"

ברדה דרוך לקראת הביקור של הפועל ת"א בסמי עופר ב-20:30: "כל משחק שם לא קל, על כל טעות אתה משלם במשחקים כאלה". פלקאו צפוי לחזור להרכב הפותח

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון על בני סכנין, בהפועל תל אביב עם הפנים לאחד האתגרים הגדולים מתחילת העונה. החבורה של אליניב ברדה תתארח הערב (שלישי, 20:30) בסמי עופר המלא למשחק לא פשוט נגד מכבי חיפה, שלא זוכרת את טעם הניצחון, גם אחרי חזרת ברק בכר.

"אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להתמודד מול קבוצה מצוינת, ובטח בבית שלה עם דחיפה של הקהל שלה", אמר ברדה לקראת ההתמודדות, "אבל אנחנו רוצים לבוא ולהמשיך את הדרך שלנו, להמשיך את הדברים הטובים שעשינו נגד סכנין, ולתקן את הדברים הפחות טובים. אנחנו בטוחים שנגד קבוצה כמו מכבי חיפה, צריך לבוא ב-100% ריכוז אם אנחנו רוצים להוציא תוצאה טובה".

על המפגש מול מכבי חיפה שנמצאת במומנטום לא טוב: "בסופו של דבר אני מכיר את מכבי חיפה, הייתי שם. זה מועדון גדול. וכל משחק נגד מכבי חיפה הוא אף פעם לא משחק קל. בכלל, בליגה הזאת, לא ראיתי אף משחק שהוא קל או שהולך בקלות. ובטח נגד יריבה כזאת שנמצאת אולי במומנטום קצת פחות חיובי, אז צריכים לבוא עוד יותר מרוכזים. באמת, אני חושב שנצטרך שם 100% ריכוז מוחלט כדי שנחזור לתל אביב עם תוצאה טובה".

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

"מה צריך בשביל לנצח בסמי עופר? צריך הרבה דברים טובים. אנחנו צריכים לייצר יציבות, אנחנו צריכים לייצר בגרות, ואנחנו צריכים לבוא ולשמור על, כמו שאמרתי, הדברים הטובים שעשינו, להמשיך אותם ואת הלא טובים לתקן. כי במשחקים האלה כל טעות אתה משלם מחיר. אנחנו צריכים לבוא מאוד מאוד מרוכזים כדי לנצח".

ברדה צפוי לשמור על רוב ההרכב שפתח נגד בני סכנין, פרט ללוקאס פלקאו שצפוי לחזור למרכז הקישור. לויזוס לויזו שהצטיין נגד סכנין, אמור להמשיך בצד שמאל. ישנה התלבטות בין עומרי אלטמן ודניאל דאפה, גם בין רועי אלקוקין לרן בנימין.

