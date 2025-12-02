"מכיר את חיפה, הייתי שם, נצטרך 100% ריכוז"

אחרי הניצחון על בני סכנין, בהפועל תל אביב עם הפנים לאחד האתגרים הגדולים מתחילת העונה. החבורה של אליניב ברדה תתארח הערב (שלישי, 20:30) בסמי עופר המלא למשחק לא פשוט נגד מכבי חיפה, שלא זוכרת את טעם הניצחון, גם אחרי חזרת ברק בכר.

"אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להתמודד מול קבוצה מצוינת, ובטח בבית שלה עם דחיפה של הקהל שלה", אמר ברדה לקראת ההתמודדות, "אבל אנחנו רוצים לבוא ולהמשיך את הדרך שלנו, להמשיך את הדברים הטובים שעשינו נגד סכנין, ולתקן את הדברים הפחות טובים. אנחנו בטוחים שנגד קבוצה כמו מכבי חיפה, צריך לבוא ב-100% ריכוז אם אנחנו רוצים להוציא תוצאה טובה".

על המפגש מול מכבי חיפה שנמצאת במומנטום לא טוב: "בסופו של דבר אני מכיר את מכבי חיפה, הייתי שם. זה מועדון גדול. וכל משחק נגד מכבי חיפה הוא אף פעם לא משחק קל. בכלל, בליגה הזאת, לא ראיתי אף משחק שהוא קל או שהולך בקלות. ובטח נגד יריבה כזאת שנמצאת אולי במומנטום קצת פחות חיובי, אז צריכים לבוא עוד יותר מרוכזים. באמת, אני חושב שנצטרך שם 100% ריכוז מוחלט כדי שנחזור לתל אביב עם תוצאה טובה".

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

"מה צריך בשביל לנצח בסמי עופר? צריך הרבה דברים טובים. אנחנו צריכים לייצר יציבות, אנחנו צריכים לייצר בגרות, ואנחנו צריכים לבוא ולשמור על, כמו שאמרתי, הדברים הטובים שעשינו, להמשיך אותם ואת הלא טובים לתקן. כי במשחקים האלה כל טעות אתה משלם מחיר. אנחנו צריכים לבוא מאוד מאוד מרוכזים כדי לנצח".

ברדה צפוי לשמור על רוב ההרכב שפתח נגד בני סכנין, פרט ללוקאס פלקאו שצפוי לחזור למרכז הקישור. לויזוס לויזו שהצטיין נגד סכנין, אמור להמשיך בצד שמאל. ישנה התלבטות בין עומרי אלטמן ודניאל דאפה, גם בין רועי אלקוקין לרן בנימין.