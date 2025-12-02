יום שלישי, 02.12.2025 שעה 22:51
אתלטיקו מדריד
דקה 50
1 1
שופט: ריקרדו דה בורגוס
ברצלונה
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)
לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)

האם חוליאן אלברס ישחק עם לאמין ימאל וראפיניה בעונה הבאה? ימים יגידו, אבל בינתיים כוכב אתלטיקו מדריד מקבל הזדמנות להרשים את הקבוצה שרוצה אותו כמחליף של רוברט לבנדובסקי. הקולצ’ונרוס מתארחים בשעה זו בקאמפ נואו לקרב צמרת מסקרן מול מוליכת הליגה הספרדית, ברצלונה, חי בערוץ ONE.

בארסה מגיעה למשחק עם פדרי וראפיניה, שחזרו לכשירות לאחרונה, אבל ללא רונאלד אראוחו, שביקש וקיבל פסק זמן ללא הגבלה בעקבות משבר מנטלי שהוא עובר אחרי הביקורות הרבות שספג מאז המשחק מול צ’לסי, וגם בלי פרנקי דה יונג החולה, שנעדר משחק שני ברציפות. גם פרמין לופס הפצוע לא ישחק, כמו גם גאבי ומארק אנדרה טר שטגן שחסרים כבר תקופה ארוכה.

למשחק מול החבורה של דייגו סימאונה באים הקטלונים עם 34 נקודות כשאחריהם ריאל מדריד (33), ויאריאל (32) ואתלטיקו מדריד (32). הבלאוגרנה אמנם התאוששו מהתבוסה 3:0 לצ’לסי עם 1:3 על אלאבס, אבל ההגנה נראתה רע מאוד. בסיום אפילו האנזי פליק נראה מהורהר ומאוכזב על הספסל בזמן שיחה עם ראפיניה, בתמונה שעוררה הדים רבים בספרד, כך שבבארסה צריכים ניצחון, בטח מול יריבים כמו הקולצ’ונרוס במה שיכול לשלוח מסר.

מנגד, חבורתו של דייגו סימאונה היא אולי הקבוצה הלוהטת בספרד, בכושר פשוט אדיר עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה 0:2 על ריאל אוביידו. אחד נוסף יאפשר לאתלטיקו להשתוות לבארסה במאזן הנקודות.

מחצית ראשונה
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • המוצהב הראשון במשחק הוא של האורחת, לאחר שבאאנה ביצע עבירה מסוכנת על קוברסי
  • '38
  • החמצה
  • זה היה קרוב! לאמין ימאל הרים נהדר לתוך הרחבה, לבנדובסקי עלה מעל כולם ונגח היטב, אך אובלק עצר באחת מהצלות העונה
  • '36
  • החמצת פנדל
  • מה זה היה? הקטלונים קיבלו פנדל, לבנדובסקי ניגש לנקודה ובעט את הכדור גבוה מאוד מעל השער
  • '26
  • שער
  • שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: פדרי הכניס כדור עומק נפלא לראפיניה, שהשתלט, חלף בקלילות על פני אובלק וכבש את הראשון שלו אי פעם נגד הקולצ'ונרוס
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)
אלכס באאנה רץ לחגוג (IMAGO)אלכס באאנה רץ לחגוג (IMAGO)
  • '19
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: נוול מולינה הכניס כדור עומק גדול לאלכס באאנה, שרץ לבדו מול השוער וסיים בצ'יפ לפינה הרחוקה
  • '14
  • חילוף
  • חילוף מוקדם באתלטיקו מדריד. ג'וני קרדוסו נפצע ופינה את מקומו לקוקה
ראפיניה מתוסכל מההחמצה (IMAGO)ראפיניה מתוסכל מההחמצה (IMAGO)
  • '9
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של ברצלונה לאיים על השער. ראפיניה החליף מסירות עם רוברט לבנדובסקי ובעט מעל שערו של יאן אובלק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ריקרדו דה בורגוס הוציא את ההתמודדות המסקרנת בקאמפ נואו לדרך!
