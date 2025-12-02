יום שלישי, 02.12.2025 שעה 10:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

חצי מקבוצות הלאומית מחזרות אחרי עומר דהן

אחרי שלא קיבל הזדמנות ולאור חזרת מלמד לרוטציה, החלוץ הצעיר שקיבל אור ירוק להשאלה בינואר, מבוקש בין היתר בהפועל ר"ג, כפ"ס, קריית ים ועפולה

|
עומר דהן (עמרי שטיין)
עומר דהן (עמרי שטיין)

חלוץ מכבי חיפה, עומר דהן, שקיבל אור ירוק לצאת בינואר להשאלה, מחוזר ע"י חצי מקבוצות הליגה הלאומית. בתחילת העונה דהן היה אמור להיות אחד משלושת החלוצים המובילים של חיפה, כפי שטען ליאור רפאלוב במסיבת העיתונאים של תחילת העונה, אחרי טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ', אבל החלוץ הצעיר נקלע לסיטואציה שונה כאשר גיא מלמד חזר לרוטציה.

בתחילת העונה דהן חוזר ע"י מספר קבוצות בליגת העל כולל בני סכנין, מכבי בני ריינה ועירוני טבריה, אבל בחיפה התנגדו לשחררו מתוך אמונה שהחלוץ ישתלב - דבר שלא קרה בפועל.

בין הקבוצות שמחזרות כעת אחרי החלוץ נמצאות בראש הרשימה הפועל ר"ג, אותה מאמן מסאי דגו, שמכיר את דהן עוד מהתקופה במכבי חיפה, והפועל כפ"ס שהיא למעשה קבוצת הבת של מכבי חיפה. קבוצות נוספות דוגמת מ.ס קריית ים, הפועל נוף הגליל והפועל עפולה הביעו עניין בחלוץ.

עומר דהן וגיא מלמד (שחר גרוס ועמרי שטיין)עומר דהן וגיא מלמד (שחר גרוס ועמרי שטיין)

סוכנו של דהן, שחר גרינברג, אמר: "אנחנו מאוכזבים שעומר לא קיבל הזדמנות ראויה כפי שהובטח. אם לא תהיה קבוצה בליגת העל בה יקבל דקות משמעותיות, עומר לא יפסול ללכת לחצי עונה לקבוצה בליגה הלאומית".

