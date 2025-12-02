יום שלישי, 02.12.2025 שעה 10:14
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%2029-210417מיאמי היט
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
13%1904-171115וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

למרות שקלע 38 נק', דונצ'יץ': אני אשם בהפסד

הסלובני רשם תשעה איבודים ב-125:108 לפיניקס, כולל שתי דקות איומות עם ארבעה איבודים ושני איירבולים: "אסור לי לאבד תשע פעמים, האחריות עליי"

|
לוקה דונצ'יץ' עם הכדור (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' עם הכדור (רויטרס)

אחרי רצף ארוך של שבעה ניצחונות, הלייקרס מעדו ודווקא נגד פיניקס בבית עם 125:108 די מפתיע. הסאנס כיכבו מהרגע הראשון על הפרקט בקריפטו סנטר ושמו סוף לרצף משלהם, שעמד על שני הפסדים, בדרך להפסד החמישי בלבד של החבורה מ-LA העונה. 

מי שעמד במוקד הוא לוקה דונצ’יץ’. הסלובני אמנם קלע 38 נקודות והבריק, כשהוא אף קלע 20 נק’ ברבע אחד והוא הפך לשחקן השני שקלע הכי הרבה פעמים 20 נקודות ומעלה ברבע אחד, אחרי קובי בראיינט, אבל דווקא המשחק הזה ייזכר לרעה מצד הפנומן.

דונצ’יץ’ רשם תשעה איבודים, כמות גדולה מאוד, מסך הכל של 21 איבודים מצד הלייקרס. יתרה מכך, בשתי דקות בלבד הוא רשם ארבעה איבודים, בנוסף לשני איירבולים, במה שכבר הגדירו בארה”ב כ”שתי דקות מסויטות של לוקה”. גם רכז לא אהב את המשחק שלו.

דילון ברוקס מול לוקה דונצדילון ברוקס מול לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

דונצ’יץ’ לקח אחריות בסיום: “אני לוקח אחריות על ההפסד הזה, האחריות היא עליי. אני לא יכול לרשום תשעה איבודים, זה לא צריך לקרות”. אגב, רגעים די מלחיצים בפן הספורטיבי קרו באולם, כאשר בכניסה לרבע הרביעי לברון ג’יימס עדיין לא חצה את רף 10 הנקודות.

כזכור, המלך לא רשם משחק עם פחות מדו ספרתי מאז 2007, אז שיחק במדי קילבנד. רק שלבסוף האוהדים באולם למרות ההפסד, לפחות בקטע הזה, נשמו לרווחה, כאשר לברון ג’יימס הגיע בסופו של דבר לדו ספרתי וסיים את המשחק עם עשר נקודות בדיוק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */