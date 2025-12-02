יום שלישי, 02.12.2025 שעה 10:13
349-4412באיירן מינכן1
2613-2212לייפציג2
2511-2112בורוסיה דורטמונד3
2317-2812באייר לברקוזן4
2317-2512הופנהיים5
2217-2112שטוטגרט6
2123-2812איינטרכט פרנקפורט7
1620-1912פרייבורג8
1621-1612ורדר ברמן9
1520-2112פ.צ. קלן10
1519-1512אוניון ברלין11
1319-1612בורוסיה מנשנגלדבאך12
1218-1112המבורג13
1027-1512אוגסבורג14
922-1412וולפסבורג15
827-1012היידנהיים16
724-1012סט. פאולי17
623-1112מיינץ18

בארסה וריאל יתמודדו על החתמת שלוטרבק בקיץ

דיווח: כוכב דורטמונד שחתום עד 2027, החליט לא להאריך חוזה למרות שהוצע לו שדרוג גדול. גם באיירן עוקבת, אבל מעבר לספרד ריאלי יותר. מחירו בפנים

|
ניקו שלוטרבק והאנזי פליק (IMAGO)
ניקו שלוטרבק והאנזי פליק (IMAGO)

מאז שאיניגו מרטינס עזב את ברצלונה במפתיע בקיץ האחרון, ההגנה שלה היא כבר לא אותו דבר. הבלם הוותיק הנהיג את החוליה האחורית והיה חלק חשוב בפאזל של האנזי פליק במיוחד בהצבת קו ההגנה הגבוה ומלכודות הנבדל ליריבות, ובארסה עדיין לא הצליחה למצוא לו מחליף בעמדת הבלם השמאלי. אולי הפתרון יהיה רכש ועל הפרק ניקו שלוטרבק.

הגרמני בן ה-26 של בורוסיה דורטמונד יהיה אחד השמות החמים בחלון ההעברות של קיץ 2026, זאת אחרי שהחליט לא להאריך את חוזהו עליו הוא חתום עד 2027, כך לפי דיווח ב’בילד’ הגרמני. הסירוב של שלוטרבק הגיע למרות שבדורטמונד הציעו לו שדרוג משמעותי בשכרו מ-2.5 מיליון אירו ל-8 מיליון עם בונוסים. כרגע המו"מ בין הצדדים תקוע לחלוטין, מה שאומר שבמועדון יעדיפו למכור אותו בסיום העונה כדי לא לאבד אותו בחינם שנה לאחר מכן.

ברצלונה וריאל מדריד כבר הוזכרו בהרשר של שלוטרבק, כמו גם באיירן מינכן. אבל בדורטמונד מעדיפים לא למכור את הבלם ליריבה שלהם בבונדסליגה, מה שהופך מעבר לחו"ל לאופציה הסבירה ביותר. בשורה התחתונה, אם לא יהיה טוויסט בעלילה, שתי היריבות המושבעות בספרד ייאבקו על החתמת שלוטרבק.

ניקו שלוטרבק (IMAGO)ניקו שלוטרבק (IMAGO)

יתרון משמעותי עבור הקטלונים הוא היכרותו של השחקן עם האנזי פליק, שהיה זה שהעניק לו את הופעת הבכורה בנבחרת גרמניה הבוגרת ומכיר היטב את היכולות והפוטנציאל שלו. שלוטרבק הגיע לדורטמונד בקיץ 2022 תמורת 25 מיליון אירו ושוויו הנוכחי מוערך ב-40 מיליון, והעובדה שהוא יהיה שנה לפני סיום חוזהו תהפוך את מחירו לאטרקטיבי בקיץ 2026.

לאמין: "לא יכול לחיות כמו ילד בן 18"

בבארסה רואים בשלוטרבק כאופציה מצוינת לחיזוק מרכז ההגנה. פליק בנה על מרטינס גם לעונה הזו והחלטתו לעזוב לאל נסאר הסעודית פגעה מאוד בהגנה של הקטלונים. חלה גם ירידה ברמתו של פאו קוברסי העונה, ולצידו שיחקו בין היתר אריק גארסיה, ג’רארד מרטין שהוא בכלל מגן שמאלי, אנדראס כריסטנסן שמתופקד לעתים כקשר אחורי וגם רונאלד אראוחו, שלאחרונה ביקש פסק זמן בגלל משבר מנטלי. ימים יגידו אם שלוטרבק יהיה הפתרון של פליק.

