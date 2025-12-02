דואה זכה בתואר הגולדן בוי לשנת 2025

אחד מהפרסים האישיים הכי נחשבים בעולם הכדורגל הוא תואר הגולדן בוי, שמוענק ע”י העיתון האיטלקי ‘טוטוספורט’. אתמול (שני), התקיים הטקס שבו הוצג הזוכה בפרס הכדורגלן הצעיר של השנה: דזירה דואה, שחקנה בן ה-20 של פאריס סן ז’רמן, אשר מילא תפקיד מרכזי בעונה שעברה כשקבוצתו זכתה בטרבל היסטורי, כולל זכייה ראשונה אי פעם של המועדון בליגת האלופות, בו הוא כבש צמד והוסיף בישול בגמר מול אינטר במשחק שנגמר 0:5.

בעונה החולפת, שחקן ההתקפה הצרפתי בן ה-20 הפך לכוכב של ממש כשכל אירופה דיברה עליו, הוא כבש 16 שערים וסיפק כמות זהה של בישולים ב-61 משחקים, כשכאמור רגע השיא הגיע באותו גמר עם בישול וצמד שערים חשובים ובלתי נשכחים בהופעה יוצאת מגדר הרגיל שהציג בניצחון 0:5 של פאריס סן ז’רמן על אינטר בליגת האלופות.

דזירה דואה נאם לאחר זכייתו בפרס: “זה כבוד להיות כאן, אני באמת שמח מאוד להיות כאן מולכם, הפרס הזה אומר עבורי הרבה ואני בהחלט מקדיש אותו קודם כל להורים שלי ולכל משפחתי שתמיד תמכו בי לאורך השנים. אני בדרך כלל לא לחוץ כשאני מדבר מול קהל, אבל כן כשאני מדבר על משפחתי. אני מנצל את ההזדמנות הזו להודות לכם על כל המאמצים ועל כל התמיכה שנתתם לי לאורך הקריירה שלי.

דזירה דואה חוגג (IMAGO)

“אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזו על מנת להודות לנשיא הקבוצה, למאמן, לחבריי לקבוצה, לצוות ולכל האנשים שעובדים מאחורי הקלעים. תודה על האמון שנתנו בי בכך שרצו אותי בפ.ס.ז', אני אסיר תודה על כך שהפכתי לכדורגלן מקצועי, זה חלומו של כל ילד. זכיתי בגביעים רבים ויש עוד רבים לזכות בהם, הן באופן קולקטיבי והן באופן אישי”.

דואה המשיך: “אני יכול להבטיח שאני אעבוד קשה ואהיה ממושמע להמשך הקריירה שלי. פאריס סן ז’רמן זה אחד המועדונים הגדולים בעולם ואני שמח להיות חלק ממנו. לחלום זה הדבר הראשון שאתה עושה שמוביל לשאפתנות, ושאפתנות מובילה לעבודה קשה כדי להשיג את המטרות שלך”.

דזירה דואה בטירוף (רויטרס)

למי שתהה לעצמו מדוע לאמין ימאל לא מוזכר, זה מפני שהוא זכה בשנה שעברה ולפי החוקים שחקן לא יכול לזכות פעמיים בתואר הגולדן בוי. כך שלמרות גילו הצעיר, הוא לא היה בין המועמדים לפרס בשנת 2025.

עשרת הזוכים האחרונים בתואר הגולדן בוי הם:

לאמין ימאל (2024)

ג’וד בלינגהאם (2023)

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

גאבי (2022)

פדרי (2021)

פדרי בפעולה (IMAGO)

ארלינג הולאנד (2020)

ז’ואאו פליקס (2019)

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

מתייס דה ליכט (2018)

קיליאן אמבפה (2017)

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

רנאטו סאנצ’ז (2016)

אנתוני מרסיאל (2015)