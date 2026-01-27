התארים, אירופה והתוצאות: הקדנציה של לאזטיץ'

זה רשמי – ז’רקו לאזטיץ’ פוטר מאימון מכבי תל אביב. בסוף חודש נובמבר מספר אוהדים הגיעו לביתו של המאמן והדליקו פירוטכניקה, זאת לאחר שהקבוצה ספגה שתי שישיות ברציפות, מול בית”ר ירושלים ומול ליון. בעקבות זאת, הסרבי הגיש את התפטרותו, אך לבסוף שוכנע להישאר על ידי מיץ’ גולדהאר והנהלת המועדון. אבל מאז התוצאות עדיין רעות, הייתה תבוסה 4:1 נגד מכבי חיפה ומעל הכל תם רצף הדרבים עם 1:2 להפועל ת”א, מה שהיה הקש ששבר את גב הגמל.

זה הזמן לתת מבט לפרק של לאזטיץ’ במכבי תל אביב. המאמן מונה לתפקיד ביוני 2024, לפני כשנה וחצי. בזמן הזה מבחינת תארים הוא רשם אליפות אחת, זכייה בגביע הטוטו, זכייה בסופרקאפ הישראלי ושתי העפלות לשלב הליגה של הליגה האירופית. כל אלו זה הדברים החיובים, כעת אפשר לתת מבט קצר גם אל הדברים הפחות נעימים.

אז כמובן שהיה את שתי השישיות שהובילו לכל הבלגן, אותו 6:2 לבית”ר בבלומפילד כשכל השערים של הירושלמים הגיעו במחצית השנייה, וה-6:0 נגד ליון כאשר הצרפתים כבשו את כל ששת השערים כבר כשהשעון הראה 62 דקות של כדורגל בסרביה.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

מעבר לכך, היה את ה-5:0 הלא נעים מאייאקס, הדחה לא נעימה מול פאפוס במוקדמות ליגת האלופות והדחה מהגביע למכבי בני ריינה בבלומפילד. עוד דברים ששווים אזכור: חמישיות לחיוב נגד אשדוד ובית”ר, שישייה לחיוב נגד נתניה, פלייאוף עליון מדהים אשתקד וניצחונות גדולים על מכבי חיפה.